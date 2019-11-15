《星际探索》发布“太空历险”版中文预告，满满硬货，N重大场面接连炸屏。该片已确定引进中国，即将于近期上映。





《星际探索》曾入围威尼斯电影节主竞赛单元，反响不俗。海外上映后更是备受媒体好评，盛赞该片不仅拥有好莱坞主流科幻动作片的嗨爽元素，更有独特的沉浸式太空奇景美翻观众，同时还蕴含探索宇宙、探索生命的深意解读，堪称一次商业与艺术的完美融合。





权威电影媒体Total Film称该片“壮丽宏伟，令人惊叹。美丽大胆，完成度很高，这是导演詹姆斯·格雷的杰作，而布拉德·皮特贡献了生涯最好的表演”。还有媒体预测《星际探索》或成为冲击奥斯卡的热门影片，而今年拥有《好莱坞往事》和《星际探索》两部新片的布拉德·皮特，也将凭借自己的首次太空历险，再度向最佳男主角的“小金人”发起挑战。





《星际探索》由美国新摄政影片公司出品，中国电影集团公司进口，华夏电影发行有限责任公司发行，詹姆士·格雷执导，布拉德·皮特、汤米·李·琼斯、鲁丝· 内伽、唐纳德·萨瑟兰、丽芙·泰勒等联袂出演。



