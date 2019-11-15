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皮特制服杀！《星际探索》曝中文预告

太阳系漂流高危又高能 影片即将引进内地

2019-11-15 17:26:03 来源：Mtime时光网

《星际探索》发布“太空历险”版中文预告，满满硬货，N重大场面接连炸屏。该片已确定引进中国，即将于近期上映。
　　时光网讯 由布拉德·皮特领衔主演的好莱坞科幻灾难冒险巨制《星际探索》今日曝光“太空历险”版预告，空间站爆炸、月球飙车枪战、高空惊险跳伞、太空坠落失控等诸多震撼场面打包送上，全方位解锁男神皮特此次太阳系漂流的高危指数。该片已确定引进中国，即将于近期上映。

　　《星际探索》曾入围威尼斯电影节主竞赛单元，反响不俗。海外上映后更是备受媒体好评，盛赞该片不仅拥有好莱坞主流科幻动作片的嗨爽元素，更有独特的沉浸式太空奇景美翻观众，同时还蕴含探索宇宙、探索生命的深意解读，堪称一次商业与艺术的完美融合。

　　权威电影媒体Total Film称该片“壮丽宏伟，令人惊叹。美丽大胆，完成度很高，这是导演詹姆斯·格雷的杰作，而布拉德·皮特贡献了生涯最好的表演”。还有媒体预测《星际探索》或成为冲击奥斯卡的热门影片，而今年拥有《好莱坞往事》和《星际探索》两部新片的布拉德·皮特，也将凭借自己的首次太空历险，再度向最佳男主角的“小金人”发起挑战。

　　《星际探索》由美国新摄政影片公司出品，中国电影集团公司进口，华夏电影发行有限责任公司发行，詹姆士·格雷执导，布拉德·皮特、汤米·李·琼斯、鲁丝· 内伽、唐纳德·萨瑟兰、丽芙·泰勒等联袂出演。

   编辑：Joker

关键词： 星际探索 布拉德·皮特
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星际探索

星际探索 (2019)

7.4

导演：詹姆士·格雷

主演：布拉德·皮特

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