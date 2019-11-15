黄圣依、聂远领衔主演的悬疑、黑色喜剧电影《横财局中局》曝“邀您入局”版海报，定档12月28日全国公映。











影片讲述一批价值3.5亿的巨额钞票从天而降，穷困潦倒的人们一夜间变成了腰缠万贯的富人，各种纷繁交织的明暗势力让贪婪、狡诈、欺骗、欲望和希望、救赎、国运、大义如困兽般破笼而出。





未捡到钞票的财主舵爷们不甘心错失发财机会，以偷梁换柱的手法印制假钞欺骗政府，却被政府外加阴钱冥币作为厚礼，借花献佛赠给了滇西战场的瞎眼日军。





钞票搜剿队长王怀义（聂远饰）和日军土匪玩起了猫捉老鼠的钞票游戏，却让智障的牛二瓜一不小心变成了抗日英雄。整日鬼鬼祟祟、行踪飘忽不定的搜剿队长助理江燕燕（黄圣依饰），却在利用“三重身份”为钞票搜缴工作保驾护航。













日前电影也召开“壹曲仟金，提钱贺岁”音乐会，黄圣依及聂远发来祝福视频，同时黄圣依&聂远CP版“邀您入局”主题定档海报曝光，海报中黄圣依和聂远神情肃杀，到底是怎样的一场局中局计中计，还待观众一起辩真伪。





此外电影还释出主题曲，由内地知名组合阿里郎组合演唱《恭喜发横财》，契合了贺岁档的喜庆氛围，另外“音乐诗人”崔恕、“OST 女王”崔子格、抖音红人王七七、实力音乐人鲁士郎、民谣唱作人方磊、蜡笔小潼刘雨潼等也到场献唱。