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威尔森确认将回归《海王2》再演奥姆王

"温导会在《海王2》深挖这个角色"

2019-11-15 15:09:52 来源：Mtime时光网

奥姆王肯定是要在《海王2》中再出现了，扮演者帕特里·克威尔森从温子仁这里得到的独家消息。

兄弟俩的故事还没完？

　　时光网讯　虽然《小丑》全球票房很快将突破10亿美元，但DC里票房霸主依旧是温子仁导演的《海王》，11.48亿美元的成绩一扫《正义联盟》失利带来的晦气。近日扮演奥姆王的帕特里克·威尔森接受外媒采访时透露：将回归《海王2》，再度扮演这个角色。

　　威尔森说：“我和温导稍微聊了下奥姆王的命运，他说自己一直在思索。我可以告诉你们的是，在温导的概念里，他把这个角色挖掘得更深入了。”

　　

奥姆王在诚实预告片中表现出彩

帕特里克身为温子仁最喜爱也最爱用的男演员（可能没有之一），在《海王》中饰演的“海王领主”奥姆，一方面要阻止弟弟亚瑟·库里从自己手中偷走亚特兰蒂斯的王座，另一方面要向陆地开战。

    影片结尾，在一场精彩的金角大王银角大王式打戏后，亚瑟不仅成功当上了王，抢走了兄弟的未婚妻，阻止了兄弟要进攻陆地世界的计划，还让妈妈更偏爱自己了。（谁敢比我惨！）

　　妮可饰演的亚特兰娜女王本以为死了多年，结果发现其实是被困在了水帘洞中，被前来取定海神针，啊不是，三叉戟的亚瑟救出来后，面对打成一团的两个儿子，她试图说服奥姆接受失败，这是不是表示奥姆有可能会在《海王2》中洗白呢？

　　温子仁得先忙活新恐怖片《致命感应》（Malignant），拍完这部片子再拍《海王2》，后者将于2022年12月全美公映。由于第一集票房相当出彩，相信华纳会给温子仁更多创作空间，反正英雄联手登场的玩法已被华纳DC放弃了，温子仁只要专注开发海王的故事就行。

作者：甄甏甏   编辑：小火纸

关键词： 海王2 奥姆王 帕特里克威尔森 温子仁
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海王2

海王2 (2022)

0.0

导演：温子仁

主演：杰森·莫玛

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帕特里克·威尔森

帕特里克·威尔森

Patrick Wilson

职业：演员 | 制作人

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