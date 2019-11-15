兄弟俩的故事还没完？
时光网讯
虽然《小丑》
全球票房很快将突破10亿美元，但DC里票房霸主依旧是温子仁
导演的《海王》
，11.48亿美元的成绩一扫《正义联盟》
失利带来的晦气。近日扮演奥姆王的帕特里克·威尔森
接受外媒采访时透露：将回归《海王2》
，再度扮演这个角色。
威尔森说：“我和温导稍微聊了下奥姆王的命运，他说自己一直在思索。我可以告诉你们的是，在温导的概念里，他把这个角色挖掘得更深入了。”
帕特里克身为温子仁最喜爱也最爱用的男演员（可能没有之一），在《海王》中饰演的“海王领主”奥姆，一方面要阻止弟弟亚瑟·库里从自己手中偷走亚特兰蒂斯的王座，另一方面要向陆地开战。
影片结尾，在一场精彩的金角大王银角大王式打戏后，亚瑟不仅成功当上了王，抢走了兄弟的未婚妻，阻止了兄弟要进攻陆地世界的计划，还让妈妈更偏爱自己了。（谁敢比我惨！）
妮可饰演的亚特兰娜女王本以为死了多年，结果发现其实是被困在了水帘洞中，被前来取定海神针，啊不是，三叉戟的亚瑟救出来后，面对打成一团的两个儿子，她试图说服奥姆接受失败，这是不是表示奥姆有可能会在《海王2》中洗白呢？
温子仁得先忙活新恐怖片《致命感应》
（Malignant），拍完这部片子再拍《海王2》，后者将于2022年12月全美公映。由于第一集票房相当出彩，相信华纳会给温子仁更多创作空间，反正英雄联手登场的玩法已被华纳DC放弃了，温子仁只要专注开发海王的故事就行。