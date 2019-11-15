



威尔森说：“我和温导稍微聊了下奥姆王的命运，他说自己一直在思索。我可以告诉你们的是，在温导的概念里，他把这个角色挖掘得更深入了。”





奥姆王在诚实预告片中表现出彩 帕特里克身为温子仁最喜爱也最爱用的男演员（可能没有之一），在《海王》中饰演的“海王领主”奥姆，一方面要阻止弟弟亚瑟·库里从自己手中偷走亚特兰蒂斯的王座，另一方面要向陆地开战。





影片结尾，在一场精彩的金角大王银角大王式打戏后，亚瑟不仅成功当上了王，抢走了兄弟的未婚妻，阻止了兄弟要进攻陆地世界的计划，还让妈妈更偏爱自己了。（谁敢比我惨！）





妮可饰演的亚特兰娜女王本以为死了多年，结果发现其实是被困在了水帘洞中，被前来取定海神针，啊不是，三叉戟的亚瑟救出来后，面对打成一团的两个儿子，她试图说服奥姆接受失败，这是不是表示奥姆有可能会在《海王2》中洗白呢？



