当然，我们都知道这位49岁的詹姆·兰尼斯特，被誉为《权力的游戏》
中最性感的角色，但我们是否知道这位帅气的丹麦演员很轻松就能成为脱口秀喜剧演员？甚至《权力的游戏》的粉丝是否真的知道他是丹麦人？
“下一个是谁？”他宣称希望所有人都能参与进来。原来科斯特-瓦尔道是在丹麦的乡村长大的，至今仍保持着那种接地气的精气神。
“你们知道全球60%的人口都生活在城市吗？”他告诉大家。“我刚刚知道这一事实。我觉得有趣的是，所有人都想回归自然并和土地接壤，因为我们需要这样。我注意到一件事，无论你来自哪个国家，在乡村长大和在城市长大所造就的生活方式是不同的。”
在苏黎世电影节大师课，我们有了一次对谈，我询问了他的背景。科斯特-瓦尔道是戏剧学院里最年轻的演员。他是从一生下就想要表演，还是像现在这样天生的外向？
“在孩童时代我非常害羞，总是有个想象中的世界，”他解释道。“我十岁的时候和最好的朋友玩经常玩一个游戏，在足球场上我们成了世界冠军，被女孩们追逐。‘哦不，所有的女孩都来了，我们必须躲起来！’我一直都想成为演员，所以17岁的时候我搬到了哥本哈根，在杂货店找了一份工作，做一些清洁的活。”
“我报名了一门叫做戏剧基础（Basic Theatre）的课程，同学是各色各样的人，有退休的人，也有无聊的家庭主妇。这门课的老师说我是有天赋的，所以我就去参加了戏剧学院的面试。当我将这些告诉母亲的时候，她说‘为什么你想去面试呢？’而当我告诉她我被录取了的时候，她说‘我不知道你有这个本事。’”现在母亲是她最忠实的粉丝之一。
即使在洛杉矶有房子，科斯特-瓦尔道还是住在丹麦。他和妻子Nukaka Motzfeldt已经在一起幸福地生活了22年。Motzfeldt的父亲是格陵兰的政治家，而她曾是前任的格陵兰小姐。现在的Motzfeldt是一名演员，同时设计令人惊叹的因纽特珠宝。他们有两个女儿，也都已经开始了演艺生涯。
“那是她的选择，一点支持都没有给我！” 科斯特-瓦尔道玩笑地说道。“但是这完全没问题。看一个你如此了解如此亲密的人假装成另外的人，这也很奇怪。”
“不仅仅是性，即使这也很奇怪，”他笑着回答。“2014年我参演了一部丹麦电影，苏珊娜·比尔
执导的《第二次机会》
。这部剧讲述了一对夫妇失去了他们的孩子，我饰演的角色决定去偷另一个孩子，组建另一个家庭。但是他的愿望没有实现。在预告片中，你能看到我泪流满面，我的女儿看到后真的非常难过。看到父亲在哭，她就是觉得非常奇怪。”
他说《自杀游客》
更多是关于一个深爱妻子的男人的故事，而不是故事设定里的社会问题——协助自杀。问题在于，Max不能告诉妻子自己罹患癌症，要去一个协助自杀的机构结束这一切。
“很显然，在影片中他去的地方更像是在脑海中的，” 科斯特-瓦尔道解释说。“那是他自己创造的一个地方，一旦深入这个地方就能深入这个男人的灵魂深处。这其实就是一部这样的电影，一个男人想要活下去，想要陪在自己所爱之人的身边。但是他又是如此害怕失去掌控，害怕妻子会因为发生的所有这些而拒绝他，这种对活下去的恐惧让他想要通过自杀来夺回掌控权。我想这是一个非常有意思的矛盾，我也喜爱这种简单的讲述方式。”
科斯特-瓦尔道能否想象自己病了不告诉妻子？
“嗯我觉得你可以想象任何事情，但是失去理智或者身份认同是一个可怕的想法。我认识一些人有这样的疾病，你会变得难以辨认。我的妻子还会爱我吗？我希望她会，我也相信她会。但是电影中的酒店里，每个人都是他自己思想的延伸，他们不停告诉他这是（自杀）正确的事情，而他是为了妻子好。他试图将责任推给妻子，因为（生病的）他会成为妻子的负担。我觉得我肯定会告诉妻子的。我一定会立刻回家大哭。但是对活着的恐惧却是真实存在的。”
“很显然，这是一部拥有多个不同故事线的很棒的剧，”他说，“但是在第二季中我只工作了7天，而大多数演员在电视季中一般会工作20-25天。全球化的效应是巨大的，而我只是继续其他的电影和其他的事情。我喜欢那种感觉，没人预见《权力的游戏》的大热，那真的是太不可思议了。而现在我可以去拍电影了，很多都是《权力的游戏》带给我的
。”
剧组中你还想和谁再度合作？
“所有人，我喜欢他们所有人。不过跟我更加亲近的是格温多兰·克里斯蒂、琳娜·海蒂
、彼特·丁拉基
以及杰罗姆·弗林
。他们都非常厉害，但（合作）可能还需要一段时间，尽管我们都喜欢这样的经历但还需要缓冲的时间。希望是几年后吧。”
那接下来的安排是如何的？
“我正在和好朋友写一个剧本，根据真实故事改编的，地点设定在格陵兰岛，我想做这部电影，”他回到道。“我试着更多的退居到摄影机背后去，但我也非常喜欢表演，这一部分不会丢掉。最美妙的部分在于，我也不知道将来会做什么。我知道未来几年有些项目等着我完成，但在那之后我就彻底是开放和自由的了。”
作者：Helen Barlow 编辑：Sa