尼可拉·科斯特-瓦尔道凭借《权力的游戏》中詹姆一角红遍全球。近日他现身苏黎世电影节宣传新片《自杀游客》，时光网与他聊了聊“后权游时代”的生活工作状态。













“下一个是谁？”他宣称希望所有人都能参与进来。原来科斯特-瓦尔道是在丹麦的乡村长大的，至今仍保持着那种接地气的精气神。





“你们知道全球60%的人口都生活在城市吗？”他告诉大家。“我刚刚知道这一事实。我觉得有趣的是，所有人都想回归自然并和土地接壤，因为我们需要这样。我注意到一件事，无论你来自哪个国家，在乡村长大和在城市长大所造就的生活方式是不同的。”











在苏黎世电影节大师课，我们有了一次对谈，我询问了他的背景。科斯特-瓦尔道是戏剧学院里最年轻的演员。他是从一生下就想要表演，还是像现在这样天生的外向？





“在孩童时代我非常害羞，总是有个想象中的世界，”他解释道。“我十岁的时候和最好的朋友玩经常玩一个游戏，在足球场上我们成了世界冠军，被女孩们追逐。‘哦不，所有的女孩都来了，我们必须躲起来！’我一直都想成为演员，所以17岁的时候我搬到了哥本哈根，在杂货店找了一份工作，做一些清洁的活。”





“我报名了一门叫做戏剧基础（Basic Theatre）的课程，同学是各色各样的人，有退休的人，也有无聊的家庭主妇。这门课的老师说我是有天赋的，所以我就去参加了戏剧学院的面试。当我将这些告诉母亲的时候，她说‘为什么你想去面试呢？’而当我告诉她我被录取了的时候，她说‘我不知道你有这个本事。’”现在母亲是她最忠实的粉丝之一。





《自杀游戏》剧照 即使在洛杉矶有房子，科斯特-瓦尔道还是住在丹麦。他和妻子Nukaka Motzfeldt已经在一起幸福地生活了22年。Motzfeldt的父亲是格陵兰的政治家，而她曾是前任的格陵兰小姐。现在的Motzfeldt是一名演员，同时设计令人惊叹的因纽特珠宝。他们有两个女儿，也都已经开始了演艺生涯。









“那是她的选择，一点支持都没有给我！” 科斯特-瓦尔道玩笑地说道。“但是这完全没问题。看一个你如此了解如此亲密的人假装成另外的人，这也很奇怪。”

















“很显然，在影片中他去的地方更像是在脑海中的，” 科斯特-瓦尔道解释说。“那是他自己创造的一个地方，一旦深入这个地方就能深入这个男人的灵魂深处。这其实就是一部这样的电影，一个男人想要活下去，想要陪在自己所爱之人的身边。但是他又是如此害怕失去掌控，害怕妻子会因为发生的所有这些而拒绝他，这种对活下去的恐惧让他想要通过自杀来夺回掌控权。我想这是一个非常有意思的矛盾，我也喜爱这种简单的讲述方式。”





科斯特-瓦尔道能否想象自己病了不告诉妻子？





“嗯我觉得你可以想象任何事情，但是失去理智或者身份认同是一个可怕的想法。我认识一些人有这样的疾病，你会变得难以辨认。我的妻子还会爱我吗？我希望她会，我也相信她会。但是电影中的酒店里，每个人都是他自己思想的延伸，他们不停告诉他这是（自杀）正确的事情，而他是为了妻子好。他试图将责任推给妻子，因为（生病的）他会成为妻子的负担。我觉得我肯定会告诉妻子的。我一定会立刻回家大哭。但是对活着的恐惧却是真实存在的。”













剧组中你还想和谁再度合作？









那接下来的安排是如何的？





“我正在和好朋友写一个剧本，根据真实故事改编的，地点设定在格陵兰岛，我想做这部电影，”他回到道。“我试着更多的退居到摄影机背后去，但我也非常喜欢表演，这一部分不会丢掉。最美妙的部分在于，我也不知道将来会做什么。我知道未来几年有些项目等着我完成，但在那之后我就彻底是开放和自由的了。”

作者：Helen Barlow 编辑：Sa