陈思诚监制《误杀》预告海报双发，肖央饰演的守护家庭的父亲，和陈冲饰演的探寻真相的母亲，究竟会展开一场怎样的较量？









不久之前，凭借“眼神杀”问鼎热搜的肖央，在今日发布的这款海报中带领着谭卓、陈冲和片中的两个女儿一起诠释出“眼神杀”的真谛。海报上肖央独自站在画面前方，神情坚毅地将谭卓和女儿们护在身后，而目光似剑的谭卓亦是将“为母则刚”四个字诠释得淋漓尽致，给人一种灾难来临时奋不顾身誓要保护家人的即视感。





在片中首次挑战女警角色的陈冲，一个回眸不仅将她身上的冷傲气质泄露无疑，凌厉的眼神更是向观众传递出了她在片中的霸气警官形象，与肖央形成鲜明的对比，一种“高手对决”的气息扑面而来！在这一起高智商的“反杀”背后究竟藏着什么惊天秘密？而众人极力保护的又是什么还未揭晓的真相谜团？





电影《误杀》将于2019年12月20日全国上映，敬请期待。



















