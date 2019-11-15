时光网讯
由陈思诚
监制，导演柯汶利
执导，肖央
、谭卓
、陈冲
、姜皓文
等一众实力派演员领衔主演，秦沛特邀出演的电影《误杀》
今日发布了“失手”版预告和“对决”版海报，守护家庭的父亲和探寻真相的母亲之间究竟会展开一场怎样的较量？令人期待。
电影《误杀》
今日发布这支的“失手”版预告，可谓是对这次“误杀”事件的精华浓缩。当肖央笃定地说出那句“我们才是受害者”时，观众的好奇也随之点燃。在背景音紧张的烘托下，陈冲颤抖着说出“我要真相”无疑为这场高智商的脑力角逐埋下伏笔。直到当谭卓声嘶力竭地喊出那句“有的孩子是孩子，有的孩子是禽兽”，整支预告才告一段落。
不久之前，凭借“眼神杀”问鼎热搜的肖央，在今日发布的这款海报中带领着谭卓、陈冲和片中的两个女儿一起诠释出“眼神杀”的真谛。海报上肖央独自站在画面前方，神情坚毅地将谭卓和女儿们护在身后，而目光似剑的谭卓亦是将“为母则刚”四个字诠释得淋漓尽致，给人一种灾难来临时奋不顾身誓要保护家人的即视感。
在片中首次挑战女警角色的陈冲，一个回眸不仅将她身上的冷傲气质泄露无疑，凌厉的眼神更是向观众传递出了她在片中的霸气警官形象，与肖央形成鲜明的对比，一种“高手对决”的气息扑面而来！在这一起高智商的“反杀”背后究竟藏着什么惊天秘密？而众人极力保护的又是什么还未揭晓的真相谜团？
电影《误杀》将于2019年12月20日全国上映，敬请期待。