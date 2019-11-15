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《别告诉她》发布最新口碑特辑

“珍惜每一秒相处的时光，常回家看看”

2019-11-15 15:05:27 来源：Mtime时光网

《别告诉她》讲述了一个华人家庭为了陪伴身患癌症的奶奶，以一场喜宴来圆一个谎言的故事
　　时光网讯 电影《别告诉她》日前影片举办超前观影活动，收获观众好评，口碑视频中，影片中的亲情表达也唤醒大家对家庭的回忆和思考

口碑特辑

　　电影《别告诉她》于近日举办了“一个故事，百种回忆”特别观影场，并发布了一款口碑视频，当天做了一个实验，请全体观众站起来，面对一个个是否近期给予隔代长辈关心的问题，现场207位观众中有103位站到了最后。

　　影片中的祖孙情让不少观众想到了自己的故事，“在我奶奶走的时候我就跟自己说以后我一定要珍惜我爷爷”、“昨天试着打了一下，发现号码是空的，我惭愧死了，很久没给她打电话”、“奶奶说最多的就是多吃点”、“这几年他一直是有老年痴呆的，一直记得我其实在上学”，对于影片中所编织的“谎言”，有观众感触道，“从开头到结尾，一直有感触的是电影的片名，家人可能是我们这辈子‘欺骗最多的人’，因为爱所以不想成为负担”。

　　映后，很多观众也通过影片对于亲情有了更多的思考，“看完之后，我也想给自己的奶奶打电话，毕竟来不及陪伴的遗憾，比天更大”、“我保证再也不嫌奶奶唠叨，也再不拿没时间当借口，一次次搪塞她不回家了”、“很羡慕碧莉，至少她好好地告别过了，我因为在国外念书，家人瞒着没让我回来”。观众们在最后也表达了自己对于家人的爱意，“希望爷爷奶奶可以每天过得开开心心的，不要担心我们”、“好想跟你说的是对不起，好好的，长命百岁吧”。每一个分享的故事里都深藏回忆，每一份也许来不及说出口的思念都饱含真情，家人永远是身后最温暖的港湾，珍惜每一秒相处的时光，常回家看看。

　　电影《别告诉她》根据导演王子逸真实经历改编，今年年初在圣丹斯电影节一经亮相，便斩获“观众最喜爱影片”奖，被媒体赞誉“2019北美年度黑马”，近期更拿下了有奥斯卡重要风向标之称的哥谭独立电影奖最佳影片、最佳剧本和最佳女演员三项大奖提名。

　　影片讲述了一个华人家庭为了陪伴身患癌症的奶奶，以一场喜宴来圆一个谎言的故事。奥卡菲娜扮演的碧莉和赵淑珍扮演的奶奶之间的祖孙情，在直击观众的泪点的同时，也引发观众对亲情关系的思考，关于“家人生了重病要不要告诉她”的话题讨论不止，“我奶奶的结局和电影不一样，她走得太快，最后意识到自己大限将至时仍有很多遗憾”、“若我遇到电影中的境地，想想都迷茫，现在能做的就是珍惜家人还在的时光”、“父母在就是有来处，父母不在了，就只剩归途”。

　　电影《别告诉她》由导演王子逸执导，奥卡菲娜、赵淑珍、马泰、林晓杰主演，光延时代（北京）文化传媒有限公司、“大海滩”电影制作公司（美国）、青梅竹马影视公司（美国）、领域深处影视公司（美国）、跷跷板（北京）文化发展有限公司出品。影片将于11月22日全国上映，预售已全面开启。




   编辑：汀

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关键词： 别告诉她
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别告诉她 (2019)

0.0

导演：王子逸

主演：奥卡菲娜 赵淑珍

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