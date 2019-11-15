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“龙妈”新作《去年圣诞》独家影评

与"亚洲富豪"组CP新鲜感足 探索精神独立

2019-11-15 15:28:22 来源：Mtime时光网

有别于传统节日电影皆大欢喜的甜腻风格，《去年圣诞》讲的是通过人际关系探索自我，以及个人精神独立的故事，所以观众可能需要换个角度，才能欣赏这部电影。
       时光网讯 由“龙妈”艾米莉亚·克拉克亨利·戈尔丁主演的电影《去年圣诞》，11月8日已在北美上映，该片灵感来自1984年英国双人流行音乐组合威猛乐队发表的同名圣诞歌曲。亨利·戈尔丁去年曾主演过《摘金奇缘》中的“亚洲富豪”杨尼克。



      有别于传统节日电影皆大欢喜的甜腻风格，《去年圣诞》讲的是通过人际关系探索自我，以及个人精神独立的故事。这些和传统浪漫喜剧电影“爱情拯救一切”的故事架构很不一样，但不代表《去年圣诞》没有个快乐的结局，只是观众可能要换个角度，才能欣赏《去年圣诞》这部电影。

     

龙妈剧照

“龙妈”艾米莉亚·克拉克在片中饰演凯特，一位身穿小精灵绿色制服的圣诞饰品专卖店店员，由于负担不起自己的公寓费用，索性在朋友家的沙发上住了下来，她妈妈对她极度照顾，但她却坚持不回去。一天，亨利·戈尔丁饰演的“铁马王子”汤姆突然出现在圣诞饰品店外，与凯特发展出一段扑朔迷离的爱情故事。

      片头凯特的许多行为确实让人不耐翻白眼。有别于《权力的游戏》中龙妈正襟危坐的形象，艾米莉亚·克拉克在《去年圣诞》展现她的喜剧演出才赋，也是抓准了凯特的精髓才能激发这份无奈，让观众和凯特身边的人感同身受。

       

《去年圣诞》中字预告片

如果观众还是期待白马王子拯救世界的桥段，看到这里可能就要失望了。

       凯特和汤姆的爱情故事是打开凯特心结的钥匙，但认知只是改变的第一步，被打开的潘朵拉盒子里，装的不一定就是快乐的解药。 《去年圣诞》看到凯特即使逐渐改变自己的行为，还是难免挫折的现实反应，更没有童话故事般的白马王子拯救结局。

      最后还是爱拯救了凯特，不只是她和汤姆的爱情，凯特学会调整对父母的爱的展现方式，也通过和老板“圣诞老公公”、以及在街友收容所的打工经验，凯特放下心中对世界的抗拒，从身边的亲友互动中，重新找回对世界的积极态度。

       

《去年圣诞》剧照

说到底，凯特找到人生的新道路，亲情、友情和爱情三者缺一不可。艾米莉亚·克拉克与亨利·戈尔丁饰演的情侣很有新鲜活力，两人的银幕表现一个活泼一个温柔，充满互补的化学效应。

       艾米莉亚·克拉克与艾玛·汤普森的母女关系，在情感强烈程度上，完全不输凯特和汤姆的爱情部分。杨紫琼更是在《去年圣诞》中展现独特的喜剧表演风格，和龙妈在片中的斗嘴桥段很可爱，让人会心一笑。

      一句话简单总结，《去年圣诞》少了同名圣诞歌曲里那份失恋后的怨怼，以及寻找新恋情的期盼，而是要观众从新的角度，重新定义爱与快乐。

作者：Stephanie Wu   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 去年圣诞 StephanieWu
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去年圣诞

去年圣诞 (2019)

-1.0

导演：保罗·费格

主演：艾米莉亚·克拉克

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