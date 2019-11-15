孙晋芳、郎平、周晓兰、曹慧英、陈亚琼、陈招娣、张蓉芳等组成的传奇老女排集体亮相。





孙晋芳、郎平、周晓兰、曹慧英、陈亚琼、陈招娣、张蓉芳等组成的传奇老女排集体亮相。海报重现了1980年代女排队员的球场英姿，并以简洁的文案展示了这些队员的历史成就和她们为此付出的巨大代价。主演在片中的造型随之曝光。





早在影片开拍一年前，剧组就开始全国寻找演员。陈可辛导演透露：“最早我们找1米8以上的演员，教她们排球然后试拍，但拍出来不对。”剧组就开始“来真的”，在全国上万名排球运动员中海选，覆盖范围从大、中学校队，到省队，甚至还有前国家队成员。历时半年经过数轮淘汰、表演训练，终于定下十二位饰演老女排的演员。为保证体育方面的专业性，剧组下足功夫。





“来头”最大的陈展，是货真价实的“前国手”， 曾随中国女排国家队出征2014年世锦赛并获得亚军，通过层层选拔，最终出演了“孙晋芳”一角。罗慧（饰演周晓兰）、凌敏（饰演周鹿敏）都是从省队退役的职业排球运动员。而李冬徐（饰演陈招娣）、马雪纯（饰演张蓉芳）、李紫微（饰演陈亚琼）、刘畅（饰演杨希）、刘晨曦（饰演张洁云）、李阳一（饰演朱玲）、毛雯（饰演曹慧英），都是大学排球队的选手。刘贞宏（饰演梁艳）当时还是高三学生，她受打排球的父母影响，初一才开始练排球，年龄最小的她饰演的角色也是老女排中年龄最小的。





《中国女排》将于2020年大年初一正式上映。

编辑：羊羊