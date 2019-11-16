克里夫欧文将扮演美国前总统克林顿，聚焦他当年和实习生莱温斯基的性丑闻。

克里夫欧文扮演克林顿













比妮·费尔德斯坦（左）和莱温斯基

克林顿和莱温斯基









这部剧直接改编自杰弗里·托宾的书《巨大阴谋：一个差点扳倒总统的性丑闻的幕后真相》。





《美国犯罪故事：弹劾》明年2月开拍，播出时间定在2020年9月27日。值得一提的是，莱温斯基本人也将出任制片人，确保剧集的真实性。





原定第三季的“卡特里娜飓风”的故事暂时没有推进时间表。

背景资料介绍：克林顿和莱温斯基的性丑闻





莱温斯基丑闻，又称拉链门事件，是1998年第42任美国总统比尔·克林顿和白宫女实习生莱温斯基之间的性丑闻。该事件引发了一系列调查和对克林顿的弹劾案。





从1996年开始克林顿和白宫实习生莫妮卡·莱温斯基邂逅、调情、并发展为情人关系。俩人关系维持了5个月，虽然外界并不知情，但是在总统周遭的执勤人员之间却是公开秘密。1997年4月，莱温斯基的上司担心她与总统关系过于亲密，于是把她调职到国防部。





莱温斯基在国防部认识了琳达·崔普（Linda Tripp），两人成为闺中密友。莱温斯基对崔普透露自己与总统偷情的秘闻。但她不知道，俩人的电话内容被崔普秘密录音，成为日后丑闻爆发的确凿物证之一。





琳达崔普、莱温斯基、宝拉琼斯和她们的扮演者





从1994年起，曾在阿肯色州担任州政府秘书的宝拉·琼斯控告克林顿性骚扰，拔萝卜带出泥。1998年1月这起性骚扰案越闹越大……此处省略一万字……不知怎么的就把琳达·崔普给圈进来了。琳达·崔普不愿冒伪证罪的危险，把自己和莱温斯基的录音带交给了检察官。





这盘录音带以及莱温斯基的详细日记，让克林顿越来越被动。





最关键的证据是一件沾有总统精液的蓝色洋装，莱温斯基原想把它留作纪念，没想到却留下了总统的DNA证据。当化验结果出炉，克林顿总统不得不对全国发表讲话，向人民道歉，承认自己和莱温斯基有不正当的交往。





克林顿成为美国历史上第二位被弹劾的总统，但是最终没有被定罪，也没有下台。