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克里夫欧文新剧扮演克林顿聚焦性丑闻

《美国犯罪故事》第三季讲述莱温斯基事件

2019-11-16 08:49:00 来源：Mtime时光网

克里夫欧文将扮演美国前总统克林顿，聚焦他当年和实习生莱温斯基的性丑闻。
克里夫欧文扮演克林顿

　　时光网讯 FX电视台的《美国犯罪故事》第一季讲述辛普森案件，第二季聚焦刺杀范思哲，第三季将讲述克林顿总统当年和莱温斯基的性丑闻。据外媒报道，刚在《双子杀手》中现身的克里夫·欧文将在这季出演克林顿。

　　早前制片方曾宣布《伯德小姐》《高材生》的女星比妮·费尔德斯坦扮演莱温斯基，她也是喜剧男星乔纳·希尔的妹妹。

比妮·费尔德斯坦（左）和莱温斯基
克林顿和莱温斯基

    目前这部剧定名为“Impeachment: American Crime Story”（美国犯罪故事：弹劾），FX御用女星莎拉·保罗森扮演爆料人琳达·崔普，Annaleigh Ashford扮演宝拉·琼斯。

　　这部剧直接改编自杰弗里·托宾的书《巨大阴谋：一个差点扳倒总统的性丑闻的幕后真相》。

     《美国犯罪故事：弹劾》明年2月开拍，播出时间定在2020年9月27日。值得一提的是，莱温斯基本人也将出任制片人，确保剧集的真实性。

     原定第三季的“卡特里娜飓风”的故事暂时没有推进时间表。
背景资料介绍：克林顿和莱温斯基的性丑闻

　　莱温斯基丑闻，又称拉链门事件，是1998年第42任美国总统比尔·克林顿和白宫女实习生莱温斯基之间的性丑闻。该事件引发了一系列调查和对克林顿的弹劾案。

　　从1996年开始克林顿和白宫实习生莫妮卡·莱温斯基邂逅、调情、并发展为情人关系。俩人关系维持了5个月，虽然外界并不知情，但是在总统周遭的执勤人员之间却是公开秘密。1997年4月，莱温斯基的上司担心她与总统关系过于亲密，于是把她调职到国防部。

　　莱温斯基在国防部认识了琳达·崔普（Linda Tripp），两人成为闺中密友。莱温斯基对崔普透露自己与总统偷情的秘闻。但她不知道，俩人的电话内容被崔普秘密录音，成为日后丑闻爆发的确凿物证之一。

琳达崔普、莱温斯基、宝拉琼斯和她们的扮演者

　　从1994年起，曾在阿肯色州担任州政府秘书的宝拉·琼斯控告克林顿性骚扰，拔萝卜带出泥。1998年1月这起性骚扰案越闹越大……此处省略一万字……不知怎么的就把琳达·崔普给圈进来了。琳达·崔普不愿冒伪证罪的危险，把自己和莱温斯基的录音带交给了检察官。

　　这盘录音带以及莱温斯基的详细日记，让克林顿越来越被动。

　　最关键的证据是一件沾有总统精液的蓝色洋装，莱温斯基原想把它留作纪念，没想到却留下了总统的DNA证据。当化验结果出炉，克林顿总统不得不对全国发表讲话，向人民道歉，承认自己和莱温斯基有不正当的交往。

　　克林顿成为美国历史上第二位被弹劾的总统，但是最终没有被定罪，也没有下台。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 美国犯罪故事 克林顿 莱温斯基 拉链门 克里夫欧文
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