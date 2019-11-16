黄渤说：“爱情从来都不是一件清晰明了的事情，就像我们平时照镜子，你不会久久地凝视自己的眼睛超过一分钟一样，我们很难真正看清楚自己身上的情感。”





《被光抓走的人》讲述了一道神奇的光笼罩城市，将相爱的人都抓走，而被留下来的人们既要探寻真相又要直面自我的故事。影片用一束光来定义爱与不爱的分界，直指当代爱情问题痛点，把被留下来人逼进“爱情真空区”。





在被留下的人之中，黄渤和谭卓这对夫妻之间的信任危机一触即发；老公不知去向后，王珞丹踏上一段寻找爱情真相的旅程；多次与警察周旋的白客背后，又藏着什么逐渐被光照亮的秘密？一对恩爱情侣秒变不爱的“人”。这束光撕开了爱情的面具，掀起一场舆论风暴。











活动中，主创一上场便开始大谈爱情话题：“爱情从来都不是一件清晰明了的事情，就像我们平时照镜子，你不会久久地凝视自己的眼睛超过一分钟一样，我们很难真正看清楚自己身上的情感。”饰演武文学的黄渤首先发言。





而当主持人提问到谭卓时，她则说：“我的角色张燕绝对是个颜粉，因为跟黄渤饰演的武文学是两口子。”黄渤立马接梗：“是的，我也经常被自己帅醒。”逗趣的互动赢得笑声。





此外，作为一个“相当有爱”的剧组，黄璐现场爆料：“第一天进剧组就和王珞丹打架，还以为是部动作电影。”面对黄璐的“爱的暴击”，王珞丹则回应道：“对，打到把我的脸直接刮花了，不过我觉得为了角色、为了电影，这点小伤也算不上什么！”











在“光的爱情审判”辩论赛环节中，针对“愿不愿意让爱情接受光的审判”话题，主创兵分两路——选择愿意接受审判的王珞丹、黄璐、白客组成“柠檬精”队，而选择不愿意接受审判的黄渤、谭卓、李嘉琪则组成“糖精”队。





比赛一开始，王珞丹便选择主动“投敌”到对方的队伍之中：“爱情是一件值得被考验的事，但同时也是不应该被考验的事，我还是来不愿意战队吧！”面对队友的“叛变”举动，白客顶住压力，逆“敌”而上:“爱情是件复杂的事情，所以如果有第三者或者造物者帮我们评判这事的话，我还挺想得到答案的。”











眼看局势即将被白客的发言逆转，黄渤最后打出“反问”牌：“每个人都渴望真实，但如果你扒开皮毛，这些皮毛下的真相你又敢知道吗？”





最后“脑洞开启者”即本片导演董润年结辩：“在这部电影中光是对爱情的考验，而在现实生活中爱情的考验是无处不在的，爱情里有些人走着走着就散了，那些离开的人其实跟我们的片名“被光抓走的人”一样，不知道是跟别人一起走了，还是自己消失了。不过这些都不重要，重要的是希望大家通过这个机会去重新思考爱情、审视生活。”

编辑：hello王小羊