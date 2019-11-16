这个为凯奇量身打造的电影项目，让拍尽烂片的他有了一次绝佳的翻身机会。









不过现在，一个十分抢手的项目让凯奇再次成了香饽饽，因为再没有人比他更适合这部新片——《天才不能承受之重》(The Unbearable Weight of Massive Talent，暂译)。他有望在这部电影中扮演“尼古拉斯·凯奇”本人。









凯奇演过的《改编剧本》中，也有这种“精分”戏码





片中的凯奇还背负了沉重的债务，导致他不得不在一个墨西哥亿万富翁的生日派对上亮相，这位富翁是他的忠实粉丝，而且还想偷偷给他展示自己创作的剧本。就当凯奇与富翁建立联系时，CIA告知他该富翁其实是一个大毒枭，绑架了一名墨西哥总统候选人的女儿，因此他还被美国政府招募以获取情报。更戏剧化的展开来了，毒枭将凯奇的女儿和前妻绑来，让他们仨都陷入危险。这时，凯奇不得不承担起自己一生中最重要的角色。









其实《天才不能承受之重》的剧本最初并不打算拿去卖，只是作为汤姆·戈米肯和Kevin Etten写的一个样品剧本，作为职业生涯转折的敲门砖。但剧本送出去后，各方展现出浓厚的兴趣。后来这个本子被送去给凯奇本尊看了，还附上了戈米肯的一封信，信中他表示这个故事是致凯奇的一封情书，而不是为了取笑他。凯奇相信了他，并在近几周内答应加入。





据悉，狮门影业已经甩开了HBO Max和派拉蒙等竞争对手，进入到最终协商阶段，有希望拿下此片。