时光网讯
近些年，尼古拉斯·凯奇
已经一副过气明星相，逐渐淡出主流观众的视野。他接演了一部又一部名不见经传的小成本制作，甚至一年多部，都没有摆脱“烂片之王”和“票房毒药”的称号。
不过现在，一个十分抢手的项目让凯奇再次成了香饽饽，因为再没有人比他更适合这部新片——《天才不能承受之重》(The Unbearable Weight of Massive Talent，暂译)。他有望在这部电影中扮演“尼古拉斯·凯奇”本人。
这部具有反身性的“元电影”由汤姆·戈米肯
和Kevin Etten
创作剧本，前者还有望担纲执导。故事讲述过气演员尼古拉斯·凯奇不顾一切地想要在昆汀·塔伦蒂诺执导的新片中争到一个角色，同时他还要处理与他十几岁的女儿之间紧张的关系。他还偶尔会跟一个90年代的自己对话，那个自己会吐槽他现在拍了太多烂片而且已光芒不再。
凯奇演过的《改编剧本》中，也有这种“精分”戏码
片中的凯奇还背负了沉重的债务，导致他不得不在一个墨西哥亿万富翁的生日派对上亮相，这位富翁是他的忠实粉丝，而且还想偷偷给他展示自己创作的剧本。就当凯奇与富翁建立联系时，CIA告知他该富翁其实是一个大毒枭，绑架了一名墨西哥总统候选人的女儿，因此他还被美国政府招募以获取情报。更戏剧化的展开来了，毒枭将凯奇的女儿和前妻绑来，让他们仨都陷入危险。这时，凯奇不得不承担起自己一生中最重要的角色。
其实《天才不能承受之重》的剧本最初并不打算拿去卖，只是作为汤姆·戈米肯和Kevin Etten写的一个样品剧本，作为职业生涯转折的敲门砖。但剧本送出去后，各方展现出浓厚的兴趣。后来这个本子被送去给凯奇本尊看了，还附上了戈米肯的一封信，信中他表示这个故事是致凯奇的一封情书，而不是为了取笑他。凯奇相信了他，并在近几周内答应加入。
据悉，狮门影业已经甩开了HBO Max和派拉蒙等竞争对手，进入到最终协商阶段，有希望拿下此片。