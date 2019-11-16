网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

尼古拉斯·凯奇新片我演我自己！

过气明星故事影射 "烂片之王"有望翻身?

2019-11-16 11:10:02 来源：Mtime时光网

这个为凯奇量身打造的电影项目，让拍尽烂片的他有了一次绝佳的翻身机会。

　　时光网讯 近些年，尼古拉斯·凯奇已经一副过气明星相，逐渐淡出主流观众的视野。他接演了一部又一部名不见经传的小成本制作，甚至一年多部，都没有摆脱“烂片之王”和“票房毒药”的称号。

　　不过现在，一个十分抢手的项目让凯奇再次成了香饽饽，因为再没有人比他更适合这部新片——《天才不能承受之重》(The Unbearable Weight of Massive Talent，暂译)。他有望在这部电影中扮演“尼古拉斯·凯奇”本人。

　　这部具有反身性的“元电影”由汤姆·戈米肯Kevin Etten创作剧本，前者还有望担纲执导。故事讲述过气演员尼古拉斯·凯奇不顾一切地想要在昆汀·塔伦蒂诺执导的新片中争到一个角色，同时他还要处理与他十几岁的女儿之间紧张的关系。他还偶尔会跟一个90年代的自己对话，那个自己会吐槽他现在拍了太多烂片而且已光芒不再。

凯奇演过的《改编剧本》中，也有这种“精分”戏码

　　片中的凯奇还背负了沉重的债务，导致他不得不在一个墨西哥亿万富翁的生日派对上亮相，这位富翁是他的忠实粉丝，而且还想偷偷给他展示自己创作的剧本。就当凯奇与富翁建立联系时，CIA告知他该富翁其实是一个大毒枭，绑架了一名墨西哥总统候选人的女儿，因此他还被美国政府招募以获取情报。更戏剧化的展开来了，毒枭将凯奇的女儿和前妻绑来，让他们仨都陷入危险。这时，凯奇不得不承担起自己一生中最重要的角色。

　　尽管这不是一部传记片，但影片中充满了凯奇自身的影子，而且会致敬多部他以前的作品，包括《变脸》《远离赌城》《极速60秒》《改编剧本》等。

　　其实《天才不能承受之重》的剧本最初并不打算拿去卖，只是作为汤姆·戈米肯和Kevin Etten写的一个样品剧本，作为职业生涯转折的敲门砖。但剧本送出去后，各方展现出浓厚的兴趣。后来这个本子被送去给凯奇本尊看了，还附上了戈米肯的一封信，信中他表示这个故事是致凯奇的一封情书，而不是为了取笑他。凯奇相信了他，并在近几周内答应加入。

　　据悉，狮门影业已经甩开了HBO Max和派拉蒙等竞争对手，进入到最终协商阶段，有希望拿下此片。

作者：怀旧   编辑：怀旧

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 尼古拉斯·凯奇 汤姆·戈米肯 KevinEtten
关注时光网微信

相关电影/影人

尼古拉斯·凯奇

尼古拉斯·凯奇

Nicolas Cage

职业：演员 | 制作人 | 导演

查看影人作品  >

汤姆·戈米肯

汤姆·戈米肯

Tom Gormican

职业：编剧

查看影人作品  >

Kevin Etten

Kevin Etten

职业：编剧

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

李小璐深夜发文：为了女儿，不想轻生

“我不是完人，我只是一个普通女人”

3
李小璐写道：2018年的冬天，我刻骨铭心，网络上那铺天盖..
2

美国队长变成丧尸！漫威动画《假如》发预告

颠覆主宇宙故事设定 黑豹变成星爵？！

这是一部脑洞大开的动画剧集，非常符合漫威漫画的主旨
3

大神出手！好莱坞巨星与年轻的自己同框

基努里维斯没胡子更帅 强森也曾满头秀发

18
岁月让明星们多了皱纹，发际线后移，胡子爬满脸庞……也..
4

美国队长后继有人！《鹰眼》《冬兵》发概念图

鹰眼训练继任者　争议英雄美国密探登场

10
据悉，《鹰眼》和《猎鹰与冬兵》定于2020年在流媒体平台..
5

《小丑》：漫改电影也可以是Cinema

除了"好看"，还能怎样评价这部作品?

看《小丑》了吧？有什么优点和缺点？一起来聊聊吧~

查看更多