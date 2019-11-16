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迪士尼为5部MCU未定名新片确定档期

多部迪士尼福斯新片定档 新"王牌特工"延档

2019-11-16 12:31:07 来源：Mtime时光网

迪士尼为5部未定名的新MCU电影定了档，《王牌特工：缘起》、《最后的决斗》、新《夺宝奇兵》电影等多部迪士尼与福斯的电影也都确定了档期。


　　时光网讯　迪士尼为5部未定名的MCU电影确定了档期，分别是2022年10月7日、2023年2月17日、2023年5月5日、2023年7月28日与2023年11月3日。现在已经定档的几部MCU电影包括：《黑寡妇》（2020.5.1）、《永恒族》（2020.11.6）、《尚气》（2021.2.12）、《奇异博士2》（2021.5.7）、《雷神4》（2021.11.5）与《黑豹2》（2022.5.6）。

　　那么上述5部未定名电影，就有可能包括《蚁人3》马赫沙拉·阿里主演的新版《刀锋战士》，以及漫威影业总裁凯文·费奇此前在圣地亚哥漫展上所提到的新《神奇四侠》电影。新片还有可能包括《死侍3》、《银河护卫队3》和《惊奇队长2》等等，以及我们别忘了，《X战警》系列还在呢。


　　迪士尼/福斯的前传电影《王牌特工：缘起》改了档，推后7个月，将于2020年9月18日公映；本·阿弗莱克主演的《深水》定档2020年11月13日，大本和马特·达蒙共同主演、雷德利·斯科特执导的新片《最后的决斗》定档2020年12月25日。一部皮克斯电影定档2021年6月18日，斯皮尔伯格执导的新《夺宝奇兵》电影定档7月9日。

　　尽管大卫·贝尼奥夫D·B·魏斯这两位“DB”宣布退出《星战》系列，三部星战电影依然在迪士尼的计划中，没有改变：2022年12月16日、2024年12月20日与2026年12月18日。《阿凡达2》的2021年12月17日也没有变。福斯的动画片《罗恩失灵了》延后到2021年2月26日，而蓝天工作室的新动画片《妮莫娜》定档2022年1月14日。


《最后的决斗》3位重磅卡司

迪士尼接下来4年中的新片档期一览：

2020年
《黑寡妇》5.1
《王牌特工：缘起》9.18
《永恒族》11.6
《深水》11.13
《最后的决斗》12.25


《黑寡妇》

2021年
《尚气》2.12
《罗恩失灵了》2.26
《未定名福斯电影》4.9
《未定名福斯电影》4.23
《奇异博士2》5.7
《未定名皮克斯动画片》6.18
《未定名夺宝奇兵电影》7.9
《未定名福斯电影》8.13
《未定名福斯电影》9.10
《未定名福斯电影》10.1
《未定名福斯电影》10.22
《雷神4》11.5
《未定名迪士尼真人电影》11.19
《未定名福斯电影》12.3
《阿凡达2》12.17


《永恒族》剧组

2022年
《未定名福斯电影》1.7
《妮莫娜》1.14
《未定名漫威电影》2.18
《未定名皮克斯动画片》3.11
《未定名迪士尼真人电影》3.25
《未定名福斯电影》4.8
《黑豹2》5.6
《未定名福斯电影》6.10
《未定名漫威电影》7.29
《未定名迪士尼电影》8.12
《未定名福斯电影》9.16
《未定名漫威电影》10.7
《未定名福斯电影》10.21
《未定名福斯电影》11.11
《未定名星战电影》12.16
《未定名福斯电影》12.23


《奇异博士3》

2023年
《未定名福斯电影》1.13
《未定名漫威电影》2.17
《未定名迪士尼真人电影》3.10
《未定名福斯电影》3.24
《未定名漫威电影》5.5
《未定名迪士尼真人电影》5.26
《未定名福斯电影》6.9
《未定名皮克斯动画片》6.16
《未定名迪士尼真人电影》7.14
《未定名漫威电影》7.28
《未定名迪士尼真人电影》8.11
《未定名福斯电影》9.15
《未定名迪士尼真人电影》10.6
《未定名福斯电影》10.20
《未定名漫威电影》11.3
《未定名福斯电影》11.10
《未定名迪士尼动画片》11.22
《未定名迪士尼真人电影》12.15
《阿凡达3》12.22

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迪士尼 MCU 王牌特工 福斯 定档
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