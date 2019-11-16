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迪士尼为5部未定名的MCU电影确定了档期，分别是2022年10月7日、2023年2月17日、2023年5月5日、2023年7月28日与2023年11月3日。现在已经定档的几部MCU电影包括：《黑寡妇》
（2020.5.1）、《永恒族》
（2020.11.6）、《尚气》
（2021.2.12）、《奇异博士2》
（2021.5.7）、《雷神4》
（2021.11.5）与《黑豹2》
（2022.5.6）。
尽管大卫·贝尼奥夫
与D·B·魏斯
这两位“DB”宣布退出《星战》系列，三部星战电影依然在迪士尼的计划中，没有改变：2022年12月16日、2024年12月20日与2026年12月18日。《阿凡达2》
的2021年12月17日也没有变。福斯的动画片《罗恩失灵了》
延后到2021年2月26日，而蓝天工作室的新动画片《妮莫娜》
定档2022年1月14日。
《最后的决斗》3位重磅卡司
迪士尼接下来4年中的新片档期一览：
2020年
《黑寡妇》5.1
《王牌特工：缘起》9.18
《永恒族》11.6
《深水》11.13
《最后的决斗》12.25
《黑寡妇》
2021年
《尚气》2.12
《罗恩失灵了》2.26
《未定名福斯电影》4.9
《未定名福斯电影》4.23
《奇异博士2》5.7
《未定名皮克斯动画片》6.18
《未定名夺宝奇兵电影》7.9
《未定名福斯电影》8.13
《未定名福斯电影》9.10
《未定名福斯电影》10.1
《未定名福斯电影》10.22
《雷神4》11.5
《未定名迪士尼真人电影》11.19
《未定名福斯电影》12.3
《阿凡达2》12.17
《永恒族》剧组
2022年
《未定名福斯电影》1.7
《妮莫娜》1.14
《未定名漫威电影》2.18
《未定名皮克斯动画片》3.11
《未定名迪士尼真人电影》3.25
《未定名福斯电影》4.8
《黑豹2》5.6
《未定名福斯电影》6.10
《未定名漫威电影》7.29
《未定名迪士尼电影》8.12
《未定名福斯电影》9.16
《未定名漫威电影》10.7
《未定名福斯电影》10.21
《未定名福斯电影》11.11
《未定名星战电影》12.16
《未定名福斯电影》12.23
《奇异博士3》
2023年
《未定名福斯电影》1.13
《未定名漫威电影》2.17
《未定名迪士尼真人电影》3.10
《未定名福斯电影》3.24
《未定名漫威电影》5.5
《未定名迪士尼真人电影》5.26
《未定名福斯电影》6.9
《未定名皮克斯动画片》6.16
《未定名迪士尼真人电影》7.14
《未定名漫威电影》7.28
《未定名迪士尼真人电影》8.11
《未定名福斯电影》9.15
《未定名迪士尼真人电影》10.6
《未定名福斯电影》10.20
《未定名漫威电影》11.3
《未定名福斯电影》11.10
《未定名迪士尼动画片》11.22
《未定名迪士尼真人电影》12.15
《阿凡达3》12.22