影片中所传达出的新时代女权主义，恰是索尼新《霹雳娇娃》中最为珍贵和亮眼的部分。







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卡梅隆·迪亚茨在影片中饰演阳光活泼的Natalie，德鲁·巴里摩尔饰演搞怪可爱的Dylan，刘玉玲饰演技能高超的Alex，三人组成的初代天使团通过中间人博斯利的传达，来执行老板查理派发的秘密任务。三个各具特色的美女特工让观众见识到，原来看漂亮女孩子们打群架比看男明星亮肌肉更养眼。























新《霹雳娇娃》作为老版两部曲的续集，基础的人物关系设定并没有进行修改，只是将世界观加以扩大。查理依然活在扬声器中，他的机构变成了一个全球性组织，“博斯利”也有了全球男女老少大批组员，而天使们同样来自各个国家和地区，有着各自的背景和身份，经过选拔和训练之后成为天使的一员。









如今回顾老版《霹雳娇娃》，尽管影片当年一度被奉为开创女性动作片先河的现象级作品，但影片和女权主义尚不能扯上关系，看上去更像是以女性作为卖点和噱头，来达到吸引男性观众的目的。





从老版影片中的人物关系设定来说，正如英文片名《查理的天使》所示，虽然三位年轻美貌、身怀绝技的天使是影片中的绝对主角，但她们的身份看上去似乎只是幕后大佬查理的几员得力手下。





男领导甚至都不用露面，只需要通过一个扬声器就可以指挥着女员工执行任务。加上每次通话前的“哈喽，天使们！”和“哈喽，查理~”一组固定开场白，使原本的上下级关系更添了一份说不清道不明的暧昧。试问，哪个男人不想像神秘的查理一样，手下拥有这样一个天使团。













再看影片中的剧情和服化道，物化女性的细节比比皆是。天使们执行任务时通常穿着性感服装出场，屡次使用美人计来办事，全片充斥着酥胸、长腿、变装秀，甚至是一些饱含挑逗意味的香艳场景。





这样的创作安排几乎完全是为了迎合男性观众口味，只专注于彰显天使们的性魅力，而像格斗力量、聪明才智、工具技能等硬实力却成了锦上添花的东西。（不过必须要提一句，三个天使笑的是真灿烂是真好看哇。）











这样的作品，放到今天来看，早已不符合当下的时代精神与审美需求，新《霹雳娇娃》显然想要更正这一点。





不同于老版中的“天使三美”，新《霹雳娇娃》对几位主角的人物特点进行了完全的革新，基本抛弃了之前“全员性感”的设定。





小K饰演的天使萨宾娜具有明显的中性化气质，攻气十足，扮起熟女也不在话下；黑人天使简性格沉着冷酷，擅长格斗，一米八的大长腿走台稳、踢人疼，打起架来力量感爆表；而“茉莉公主”饰演的科学家艾琳娜则是一个人畜无害、偶尔呆萌的高智商美少女，她的角色也让观众第一次见证了女生成为天使的整个过程。









与三位天使搭档执行任务的，是由导演伊丽莎白·班克斯出演的女“博斯利”，在片中彰显出了一个女性领导人的风范和能力；就连幕后大佬查理，也变成了由女性控制发出的“男声”（根据推断应该是查理年老退位之后，由老天使成员继续接棒），不再是男权当道。





可以说，今天的新版《霹雳娇娃》是专门拍给女性观众看的，而不再挖空心思讨好男观众。影片一开头，经由小K之口，导演伊丽莎白·班克斯就已经将全片的思想主旨告诉给了观众，“女性是无所不能的，我们可以做出自己的选择”。也是摆明了立场，这部电影，女性说了算。









但这不代表影片对男性观众就不友好。新《霹雳娇娃》中依然充满了当下好莱坞商业动作大片所有该具备的元素，枪战、飙车、爆炸、近身格斗、谍战、黑科技，并且得益于近些年影视技术的发展，这些元素的呈现较之前更为精美丰富，场面刺激程度上升不止一个等级。





再加上女性动作片特有的美颜、身材、靓妆华服，以及抓耳的配乐插曲，从制作层面来说，新《霹雳娇娃》完全符合当今商业巨制的质量标准。

不过，影片也有着商业大片中普遍存在的短板硬伤。比如屡见不鲜的“反转反转再反转”类型片叙事套路，很容易就能猜出真正的反派到底是谁；比如黑人天使与纹身男的飙车枪战戏，就算两个人一动不动相互扫光全部子弹，也不会有一个人受伤……





另外，新《霹雳娇娃》的文戏部分也稍显拖沓，影片中主要由小K贡献的插科打诨比起初代三天使的肆意放飞来，稍微缺乏了一些笑点。





整体来看，新《霹雳娇娃》或许不会有当年老版作品那样的经典地位，但从制作完成层面来说，绝对可以算一部值得买票的爆米花爽片。而影片中所传达出的新时代女权主义，恰是这部作品中最为珍贵和亮眼的部分了。