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日本女星泽尻英龙华因涉毒被捕

凭《一公升的眼泪》走红 持毒品违反麻药取缔法

2019-11-16 16:28:06 来源：Mtime时光网

又一位明星的前程被毒品毁了。

　　时光网讯 据日媒报道，本月16日上午，日本著名女星泽尻英龙华(33岁)因在东京市的家里藏有合成麻药MDMA的粉末约0.09克，违反了麻药取缔法，而被警视厅组织犯罪对策部逮捕。

　　2005年，泽尻英龙华凭首次主演的电影《无敌青春》获得了第30届报知映画赏的最佳新人奖。同年，她还首次主演了电视剧《一公升的眼泪》，在赚取观众热泪的同时一炮而红。后来，她曾凭借争议性电影《狼狈》提名过日本电影学院奖的最佳女主角。


《人间失格》中的小栗旬与泽尻英龙华

　　与蜷川实花导演再度合作，和小栗旬宫泽理惠二阶堂富美共同主演的《人间失格：太宰治和3个女人》是她最近一部重要作品。

　　可惜，日本对于涉毒艺人同样非常严格，泽尻可能会在相当一段时间内无法再涉足影视圈。

   编辑：怀旧

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 泽尻英龙华 涉毒
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泽尻英龙华

泽尻英龙华

Erika Sawajiri

职业：演员

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