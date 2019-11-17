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《大约在冬季》周六单日票房夺冠

“海上钢琴师”紧随其后 “霹雳娇娃”表现一般

2019-11-17 09:24:40 来源：Mtime时光网

周六，内地大盘报收1.71亿元，《大约在冬季》以单日3437元票房夺冠。


　　时光网讯  11月16日，周六，内地大盘报收1.71亿元，《大约在冬季》以单日3437元票房夺冠。

　　《海上钢琴师》紧随其后，单日报收2742元；《少年的你》位列榜单第三名，上映23天吸金能力依旧强，单日报收2491元。



　　在周五上映的一众新片中，《霹雳娇娃》位列总榜单第五位，单日夺得2029万票房，弱于上映9天的《决战中途岛》；根据海岩小说改编的《长安道》收594万，总票房达1500万。

　　大鹏、柳岩主演的国产口碑电影《受益人》上映9天累计票房达1.75亿，表现亮眼；新海诚的《天气之子》累计票房2.71亿，破3亿艰难。

   编辑：hello王小羊

关键词： 大约在冬季 内地票房 海上钢琴师 霹雳娇娃
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