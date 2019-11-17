女星露皮塔·尼永奥已经退出美版《喋血双雄》，但这个项目仍在运作中。剧组正在继续物色主演，仍是一位女性。











关于尼永奥的退出，吴宇森表示：“因为她现在很受欢迎，所以日程安排有问题。我们重写了剧本，花了很多时间……但她不得不去做另一个项目。”





时光网独家专访导演吴宇森（结尾处谈女版《喋血双雄》） 2017年9月12日，时光网专访吴宇森时独家获悉他将拍摄女版《喋血双雄》的消息。2018年5月1日，重启新闻为外媒大规模报道。









吴宇森在夏威夷电影节上受访表示：“我想再拍这部电影的最大原因是我想让《喋血双雄》成为一部女性电影，这让我很兴奋。”“这会让电影有不同的面貌。”











吴宇森解释，他看过很多女性动作明星，觉得她们的表演中缺少了灵魂。他想创造一个复杂的女性动作明星，不仅要打得好，还要把情感和人性的突出元素带到这个角色中。他说，尼永奥是他的首选，但因为其退出，所以他们刚刚开始寻找新的女主角。





吴宇森进一步谈到，他们并不一定要在这部电影中启用动作明星，因为他的专长是让任何演员“看起来像个动作明星”。他笑了，“我有这个天赋。”

















“我没有那种天赋，”他承认。“我不是一个科幻片迷——我不认为我可以拍摄一部好的科幻片。有太多的想象力……我认为我无法达到那个水平。”











