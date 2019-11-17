关于尼永奥的退出，吴宇森表示：“因为她现在很受欢迎，所以日程安排有问题。我们重写了剧本，花了很多时间……但她不得不去做另一个项目。”
2017年9月12日，时光网专访吴宇森时独家获悉他将拍摄女版《喋血双雄》的消息。2018年5月1日，重启新闻为外媒大规模报道。
当时消息指出，吴宇森将与环球影业合作，翻拍自己1989年动作经典《喋血双雄》。而这部电影，是为《黑豹》
女星露皮塔·尼永奥“量身打造”的，她将饰演老版周润发的角色。
吴宇森在夏威夷电影节上受访表示：“我想再拍这部电影的最大原因是我想让《喋血双雄》成为一部女性电影，这让我很兴奋。”“这会让电影有不同的面貌。”
吴宇森解释，他看过很多女性动作明星，觉得她们的表演中缺少了灵魂。他想创造一个复杂的女性动作明星，不仅要打得好，还要把情感和人性的突出元素带到这个角色中。他说，尼永奥是他的首选，但因为其退出，所以他们刚刚开始寻找新的女主角。
吴宇森进一步谈到，他们并不一定要在这部电影中启用动作明星，因为他的专长是让任何演员“看起来像个动作明星”。他笑了，“我有这个天赋。”
据外媒报道，《喋血双雄》并不是吴宇森唯一更新动向的电影。派拉蒙最近透露，他们计划重启1997年由约翰·特拉沃尔塔和尼古拉斯·凯奇主演的动作惊悚片《变脸》
。吴宇森说，他没有被告知电影公司正在重启这部电影，也不会参与其中。但他补充说，他很久以前就提出要拍续集，所以现在很高兴能拍摄新版本。
作为一名动作电影导演，此前许多人认为他会执导漫威或DC电影。但吴宇森说，斯坦·李
在漫威电影诞生前就曾找过他，想让他执导一部超级英雄片，但他拒绝了——他今天的回答也是一样的。
“我没有那种天赋，”他承认。“我不是一个科幻片迷——我不认为我可以拍摄一部好的科幻片。有太多的想象力……我认为我无法达到那个水平。”
吴宇森欣赏电影娱乐和赚钱的方式，但他对马丁·斯科塞斯
对漫改电影的看法持保留意见。他说随着这类电影越来越受欢迎，已经成为年轻观众新的衡量标准，而他们也会愈发没有学习欲望或是观看斯科塞斯先生所谓的那类“真正的电影”。