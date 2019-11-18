43年来，“霹雳娇娃”这一经典IP不仅体现了文化和时尚的变迁，而且也见证了女性力量的迭代更新。









不过她们并非最早的“霹雳娇娃”，1976年开播的同名美剧才是原版，宣称看过的人应该非常暴露年龄。





76年原版剧集





近些年在银幕、荧屏上展现女性打星的作品已经司空见惯，但在思想相对保守的1970年代，让女性组团痛击恶棍，让观众知道打击罪恶从来就不是男人的专利，还是相当前卫的一件事。





43年来，经过多个影视版本的重新演绎，“霹雳娇娃”这一经典IP跟随不同时代的审美而翻新面貌，从内部折射出的文化意义也有所改变。现在我们就来回顾一下《霹雳娇娃》的历史演变，看看查理的天使们背后到底有着怎样的故事吧。





初代天使：让女性担任传统男性角色





“从前，有三个女孩去了警察学校，在那儿她们每个人都被分配了非常‘危险’的职责。但是我让她们远离了所有这些，现在她们为我工作。我叫查理。”





查理说的“危险”职责





伴随这一简练而幽默的开场白，初代“霹雳娇娃”在电视荧屏上横空出世。三位美丽性感的女子共同为一家私人侦探社工作，惩奸除恶、伸张正义，她们被称为“天使”。





查理是她们的神秘老板，从来只闻其声，不露正脸，主要通过电话与她们联系。查理和天使们之间还有中间人“博斯利”，负责在明面上指挥和协助她们。









该剧首播是在1970年代，正是美国女权运动的第二次浪潮期间。许多美国妇女在读过“现代妇女解放运动之母”贝蒂·弗里丹的著作《女性的奥秘》之后，不再安于在家当一个贤妻良母，而是勇敢地走出家门、追求自我。





不仅有大量女性就业，而且她们强调两性间分工的自然性，希望消除男女同工不同酬的现象，还否定了两性社会关系中女性附属于男性的观点。









在这样的社会背景下，编剧伊万·戈夫和本·罗伯茨孕育出了讲述三位漂亮又性格各异的女性私家侦探的故事构想，让女性挑大梁担任传统的男性角色，这在当时是一个创意上的突破。









最新版《霹雳娇娃》电影有中国观众吐槽没有亚裔“娇娃”，而选择最初的三位天使时，制片人甚至没考虑过人种肤色问题，只是想要选择黑发、金发、红发女性各一。最后通过试镜选出的杰奎琳·史密斯，因为是黑发而不是红发险些落选，幸好她和另外两人有着极佳的化学反应。







从左到右：杰奎琳·史密斯、费拉·福赛特、凯特·杰克逊





敲定剧名的过程也相当曲折，编剧们最初设想的剧名叫《巷子猫》（The Alley Cats），然后给三位女主角分别起名Allison、Lee和Catherine，人名缩写拼在一块就是剧名。她们不仅住在小巷里，而且还带着鞭子和链子。





被赋予了一定话语权的女主角凯特·杰克逊不赞成这个剧名，她在制片人办公室里碰巧看到一幅有三个天使的图画后，就想到了《哈利的天使》这一名字，但这跟当时ABC在播的另一部剧《哈利O》有点撞，于是才改成了《查理的天使》。





ABC起初非常不看好这部剧，但试播集播出后却收获到意想不到的好评。就这样，《查理的天使》于1976年9月22日在美国正式首播，最终播出了五季，共有一百多集，剧集大热的同时也捧红了主演们。





天使们登上《时代》封面

与那个时代的绝大多数犯罪剧一样，《查理的天使》大部分集数都遵循着固定的结构。犯罪发生了，天使们了解到事件的详细信息，秘密进行侦破并解决犯罪。





结尾总是回到汤森侦探社，查理对出色地完成了工作的她们表示祝贺。而且事件大多具有独立性，与后续的故事无关。





这五季也并非是最初的三位女主角从开始演到完结，其中有过数次换人的情况，不过每有一位娇娃退出，就会出现一位新角色补上她的空缺，使查理的天使们始终维持在三个人的情况。杰奎琳·史密斯是唯一演完五季都没退出的娇娃，可以说对查理十分忠诚了。





既然有女性天使，那么男性呢？ABC不是没想过。1980年播出的《查理的天使》第4季第23集，就讲述了“托尼的男孩”的故事，设定完全就是“查理的天使”的性转版。





托尼的男孩们









毫无疑问，《查理的天使》是在一定程度上体现了女性意识的作品，当时有不少年轻女性观众写信给主创表示自己受到了鼓舞。但同时，它的内部又蕴含着矛盾，因为这部剧没少给男性派发福利。





天使们在进行卧底工作时，会变装化身各种角色，时常穿着诱惑或者暴露，比如假扮成选美比赛的选手、女仆、女囚犯，甚至仅仅穿着比基尼。











