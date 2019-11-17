影片中全程充斥枪战对决、狂野飙车、赤手肉搏、街头赛马、高空跳伞等诸多火爆元素和炸裂场景，更有层出不穷的黑科技和花样繁多的致命武器。

天使集结硬核肉搏，燃炸IMAX影厅





新版《霹雳娇娃》延续了初版的风格，再度打造新一代精英女特工。在顶天立地的 IMAX 巨大银幕上，“战斗天使”克里斯汀·斯图尔特、娜奥米·斯科特、埃拉·巴林斯卡魅力组队，全副武装共抗全球危机，亲身演绎令观众肾上腺素狂飙的高能动作戏码。影片中全程充斥枪战对决、狂野飙车、赤手肉搏、街头赛马、高空跳伞等诸多火爆元素和炸裂场景，更有层出不穷的黑科技和花样繁多的致命武器，凭借 IMAX 超清超亮的绝佳画质和不折不扣穿透力的音效系统，天使们矫健火辣的战斗身姿纤毫毕现于 IMAX 大银幕，身临其境的效果令观众心潮澎湃。

时尚女主热辣圈粉，IMAX解锁时尚新元素





除了燃爆的动作，三位女主精湛的演技通过IMAX大银幕圈粉无数，无论甜美性感还是干净利落的打斗、抑或帅气干练的气场，都表现得信手拈来，游刃有余。此外，片中各种制服诱惑的变装大秀，纸醉金迷下的时尚热舞，以及大秀美腿性感自拍的无缝切换等桥段，使得IMAX顶天立地的的大银幕将极致感官刺激的追求展现的淋漓尽致，片中的时尚元素尤其受到女性观众的追捧。映后，女性观众评价：“在IMAX大银幕上看特别过瘾，又A又飒的女主，每一帧画面都是颜值暴击，而且像一堂时尚靓丽的穿搭课。”