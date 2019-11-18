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《霹雳娇娃》主创独家专访：导演设计酬金是卫生巾

小K：导演把女性之间的友情拍得很美好

2019-11-18 12:02:53 来源：Mtime时光网

《霹雳娇娃》哪一个设计让导演最自豪？居然是那一卡车卫生巾的酬劳，为什么呢？
　　时光网洛杉矶讯 新版《霹雳娇娃》已经全球公映，影片由伊丽莎白·班克斯执导，克里斯汀·斯图尔特娜奥米·斯科特、埃拉·巴林斯卡主演。作为这个经典IP的再度延续，影片运用了更为华丽的包装来讲述这个有关女性英雄的故事。

　　在影片北美宣传期间，时光网记者采访了导演和三位女主演，她们对影片制作有什么话要说？在影片制作过程中，她们又有哪些趣事和观众分享呢？来走进这一期的独家专访——

Mtime：和导演伊丽莎白·班克斯合作和你们预想的有什么不一样？

娜奥米·斯科特：我第一次认识她是在拍《超能战队》的时候，我的第一感觉是，她什么人的工作都能做，而且比任何人都更在行，她是我们的导演，她特别聪明，这是我的第一印象。

克里斯汀·斯图尔特：我也一直是这个感觉，一直到拍摄结束都是这个感觉，我很多年前就认识导演伊丽莎白了，我一直想要找机会和她合作，当她告诉我她要翻拍《霹雳娇娃》时，我很好奇她准备怎么拍，因为对我来说，上一部《霹雳娇娃》好像过去没多久，而且人气很高，那这次要怎样拍出新意，我真的很好奇。

导演伊丽莎白把我们喜爱的这个故事拍出写实感，同时又不乏娱乐性，展现有趣的伙伴关系，我们剔除了超级英雄元素，她经常说，看了这么多电影，很少能看到一群女性自己制定计划，自己执行计划，她们总是被老大或者男性指挥，而且是被动遭遇各种事件，但这次是她们主动出击，这是我见过最积极的电影。而且所有的角色都很接地气，她们不是高高在上，而是会让你很有共鸣，也给人很多启发，这种女性之间的友情，我相信她能拍得很美好。

Mtime：你们的角色来自不同的背景，而你们的背景也在各自的打斗风格中体现了出来，你们各自的训练内容是否也有所不同？

埃拉·巴林斯卡：我们花了很多时间做训练，我们的特技指导非常棒，他们很了解我们的角色，萨比娜是那种街头格斗风格，凶狠莽撞，简则非常冷静克制，很守规矩，我们把角色融入身体之中，把我们学会的动作应用到场景中，让一切都显得很自然，也充分展示了我们的角色。

我们的强项就是我们的弱点，我们的弱点也是我们的强项，当我失去控制的时候，我的朋友就要拉我一把，但是，如果情况失控，我会为她们任何一个人挡子弹，而她需要认识到她没必要独来独往，虽然她完全有这个能力，但我们在一起的时候最有力量，而且她需要一个家，而我们都在她身边，这家伙就是负责优秀和可爱，她既优秀又可爱。

Mtime：你们和导演还有服装设计金姆巴雷特是如何讨论角色服装的？

娜奥米·斯科特：设计师金姆很厉害，因为她很会做衣服，这让我们可以和她具体商讨我们想要什么效果，打造出我们想要的服装，这对我们很有帮助，而且金姆能做得很好。

埃拉·巴林斯卡：影片开场我穿的那件黑色衣服，第一次看到时，基本就是一件潜水服，我觉得那是我见过最酷的衣服，但她说这还不是成品，这只是打底，我特别激动。

Mtime：剪辑歌舞场景和动作场景其实有很多相同之处，你提到执导《完美音调2》为你剪辑本片打好了基础，本片的剪辑让你学到了哪些东西？

伊丽莎白·班克斯：很有意思，影片制作很大一部分在于剪辑，我一直有这种感觉，执导上一部电影也是如此，和一群人在一起待久了，你就会舍不得删演员戏份，拍电影的时候，也许因为拍摄当天很开心，你很喜欢某个角色、某个人或者某个演员，一心想要把他们放进电影里。

但是过了一段时间后，你就会意识到影片真正需要的是什么，有些东西一定要删掉，但是你会很舍不得，我觉得每个导演都应该在拍摄杀青和开始剪辑之间休假三个月，让自己好好清醒一下，我在这一块做得很好，我可以抽身一段时间，看看别的东西，让我能有全新的视角，比如去看点别的书，去你从来没去过的地方，去做一些别的事情，否则你会一直困在这个电影之中，你的视线会越来越狭窄。

Mtime：本片涉及到海量的服装造型，你是怎么和服装设计金姆·巴雷特讨论这些服装的？

伊丽莎白·班克斯：确实有好多衣服，你要知道这些女人不是超级英雄，没有超能力，她们是生活在现实世界的女人，只是她们背后有查理的经济支持，当然也少不了着装上的支持，所以我们既要让她们有真实感，又让她们显得很时尚，因为她们在片中有很多乔装的戏份。

比如在赛马场，以及影片片头，在影片开场五分钟时，克里斯汀看上去就像个芭比娃娃，但那也是一种伪装，那不是她本人的穿衣风格，那只是她的一种伪装，掩盖她的真实身份，所以我们会展现角色的强烈反差，比如芭比娃娃造型和克里斯汀真实风格的反差，这种反差非常大，虽然都是同一个人，拍起来很有意思。

Mtime：你是怎么看出克里斯汀（小K）有喜剧表演能力的？

伊丽莎白·班克斯：她私底下其实很搞笑的，她非常活泼，很有活力，这正是我要的感觉，我觉得她和简这个角色有种阴阳相成的感觉，克里斯汀是一个活力四射的人，我很喜欢那种感觉，这是我想要的萨比娜，说真的，她总是能给我们带来惊喜，她的每个角色都能给我惊喜，我觉得她是最有意思的一个女演员，我觉得她能给观众带来惊喜。

Mtime：本片中最让你自豪的是哪一场戏？

伊丽莎白·班克斯：和那个地下室有关系的戏对我来说都很重要，我设计了她们的酬金是一卡车卫生巾的那场戏，因为在这个世界上的某些地方，如果你给女人钱，这些钱最终会被她们的丈夫拿走，但如果你给她们实物，她们就能留给自己用，我觉得把这个情节放进动作片里很有意思，我们经常看到酬金是一袋子钱，或者我给你炸弹，你给我钱之类的，我很肯定007和杰森伯恩的酬金不会是卫生巾和避孕药，但这些东西对女性很重要。

Mtime：本片的主题曲是《don’t call me angel》，你希望这些音乐能给影片带来什么？

伊丽莎白·班克斯：我觉得观众肯定会期待听到很多流行歌曲，老版的《霹雳娇娃》电影就是这样，采用了真命天女的《independent women》做主题曲，我觉得我们永远不可能超越那首歌，但我觉得我们可能成功了。


   编辑：汀

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关键词： 霹雳娇娃 专访
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