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过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 《海上钢琴师》首周末票房报收6385万









4K修复版上周五首次登陆内地银幕与中国观众见面，首周末票房报收6385万仅次于马思纯新片《大约在冬季（9086）万，与北美同步开画的动作片《霹雳娇娃》首周末战绩不理想，仅在上映单日挤进前三名，周末两天分别被《决战中途岛》《少年的你》压至第五位，首周末影片累计票房5344万。





而同样在上周五上映的，由海岩小说改编、范伟陈数主演的电影《长安道》则市场空间狭小，上映三天票房仅收1790万。





02.刘慈欣《三体》曝光动画版预告











三体预告

刘慈欣作品《三体》宣布启动动画化以来就备受关注，影片于昨晚曝光首支预告。据悉，该动画由B站出品、三体宇宙和制作方艺画开天联合出品，预计2021年放送。 刘慈欣作品《三体》宣布启动动画化以来就备受关注，影片于昨晚曝光首支预告。据悉，该动画由B站出品、三体宇宙和制作方艺画开天联合出品，预计2021年放送。





01. 《极速车王 》北美开画超预期









02. 美队现身罗伯特帕丁森《灯塔》放映会









近日，罗伯特帕丁森新片《灯塔》举行特别放映会，克里斯埃文斯现身支持，美队和蝙蝠侠同框啦～ 近日，罗伯特帕丁森新片《灯塔》举行特别放映会，克里斯埃文斯现身支持，美队和蝙蝠侠同框啦～





03. 《小丑》破十亿美元票房感谢全球粉丝





票房破10亿 特别预告





为了表示对全球影迷的感激之情，《小丑》也制作了一般特别版预告，将影迷们的赞誉之词铺满屏幕。





04. 《正义联盟》两周年＃放出扎导剪辑版＃刷爆社交平台















《正义联盟》上映两周年，＃放出扎导剪辑版＃再次刷爆社交平台，盖尔加朵，本阿弗莱克等好莱坞明星均发声支持，这次网络施压会改变华纳主意吗？许多外媒预期剪辑版有可能登陆华纳旗下的流媒体平台HBO Max，目前华纳还未表态。





01. 特朗普在白宫举行《小丑》放映会





据雅虎新闻，周六晚上，特朗普总统在白宫举行了《小丑》特别放映会，邀请亲朋好友和工作人员在白宫观看这部影片。官员称，特朗普非常喜欢电影小丑 。

而且，2012年的《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》也与他有些“关系”——有一段就是在特朗普大厦取景拍摄。当时特朗普不仅到场，还与扮演演“蝙蝠侠”的克里斯蒂安贝尔合影留念。





02. 你有一份休假中的锤哥待查收













宣布休假后的克里斯·海姆斯沃斯也有不带娃的时刻，近日锤哥冲浪帅照曝光，技术高超，驾驭海浪游刃有余。





03. 林志玲 昨日于台湾举行婚礼







