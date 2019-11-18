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时光早报:刘慈欣动画版"三体"首曝预告

"海上钢琴师"内地受欢迎 特朗普放映"小丑"

2019-11-18 07:43:08 来源：Mtime时光网

你关心的都在这里~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《海上钢琴师》首周末票房报收6385万



　　4K修复版上周五首次登陆内地银幕与中国观众见面，首周末票房报收6385万仅次于马思纯新片《大约在冬季（9086）万，与北美同步开画的动作片《霹雳娇娃》首周末战绩不理想，仅在上映单日挤进前三名，周末两天分别被《决战中途岛》《少年的你》压至第五位，首周末影片累计票房5344万。

       而同样在上周五上映的，由海岩小说改编、范伟陈数主演的电影《长安道》则市场空间狭小，上映三天票房仅收1790万。

02.刘慈欣《三体》曝光动画版预告



     

三体预告


　　　刘慈欣作品《三体》宣布启动动画化以来就备受关注，影片于昨晚曝光首支预告。据悉，该动画由B站出品、三体宇宙和制作方艺画开天联合出品，预计2021年放送。

01. 《极速车王》北美开画超预期

   　
 　　上周末，北美市场再有三部大规模开画的新作登场，但新鲜血液未能显著提振稍显低迷的影市。福斯（迪士尼）出品的传记剧情片《极速车王》周五起在3500余家影院上映，开画周末三天吸金3100多万美元，以超预期的成绩摘得周末票房冠军。

　　狮门发行的战争片《决战中途岛》次周末再收875万美元，以微弱优势击败新开画的《霹雳娇娃》，位居周末票房亚军。

　　索尼发行的动作喜剧《霹雳娇娃》首周也在3450家影院起片，开画三天仅收860万美元，表现只跟次周上映的《救火奶爸》大体持平。
02. 美队现身罗伯特帕丁森《灯塔》放映会



　　　近日，罗伯特帕丁森新片《灯塔》举行特别放映会，克里斯埃文斯现身支持，美队和蝙蝠侠同框啦～

03. 《小丑》破十亿美元票房感谢全球粉丝

　　

票房破10亿 特别预告

　　日前，DC电影《小丑》全球票房突破10亿美金，成为了影史上第一部全球票房破10亿美元的R级电影，也是今年第七部破10亿美元的影片，更是今年第一部破10亿的非“迪士尼/漫威”电影。


      为了表示对全球影迷的感激之情，《小丑》也制作了一般特别版预告，将影迷们的赞誉之词铺满屏幕。

04. 《正义联盟》两周年＃放出扎导剪辑版＃刷爆社交平台






     《正义联盟》上映两周年，＃放出扎导剪辑版＃再次刷爆社交平台，盖尔加朵，本阿弗莱克等好莱坞明星均发声支持，这次网络施压会改变华纳主意吗？许多外媒预期剪辑版有可能登陆华纳旗下的流媒体平台HBO Max，目前华纳还未表态。


01. 特朗普在白宫举行《小丑》放映会



　　据雅虎新闻，周六晚上，特朗普总统在白宫举行了《小丑》特别放映会，邀请亲朋好友和工作人员在白宫观看这部影片。官员称，特朗普非常喜欢电影小丑 。

　　而且，2012年的《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》也与他有些“关系”——有一段就是在特朗普大厦取景拍摄。当时特朗普不仅到场，还与扮演演“蝙蝠侠”的克里斯蒂安贝尔合影留念。

02. 你有一份休假中的锤哥待查收




     宣布休假后的克里斯·海姆斯沃斯也有不带娃的时刻，近日锤哥冲浪帅照曝光，技术高超，驾驭海浪游刃有余。

03. 林志玲昨日于台湾举行婚礼


　　昨日，林志玲黑泽良平的婚礼在台湾举行婚礼，众多亲友到场庆祝，一对新人十分甜蜜。

      林志玲与黑泽良平自8 年前共同主演舞台剧《赤壁 ~爱~》时相识，后发展为恋人，今天正式结婚。林志玲1974年生人，黑泽良平比林志玲小7岁。

   编辑：z

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关键词： 极速车王 海上钢琴师 小丑
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