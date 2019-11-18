









《决战中途岛》《霹雳娇娃》《救火奶爸》













北美周末票房前十名 2019.11.15 11.17（单位：万美元）











派拉蒙发行的喜剧片《救火奶爸》上映次周末再收855万美元，表现与新片《霹雳娇娃》相近，排在周末榜第四。影片仅比开画周末下跌三成左右，走势较好。

















影片首周观众有六成左右为女性，其中55岁以上的观众占比接近30%。这些观众在影院调查CinemaScore中给予影片“B”的中等评分，预计其后劲不会太好。影片在烂番茄只得到64%的好评率，媒体评价只有及格水平。评论称：影片大部分段落都很有趣，但最后的高潮却让人失望，不过两位老戏骨的首次合作值得一看。











