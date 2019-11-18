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"极速车王"大胜"霹雳娇娃"超预期登顶

阿丽塔&黑凤凰&星际探索后 福斯终于赚钱了

2019-11-18 07:48:48 来源：Mtime时光网

北美新开画的《极速车王》以超预期的成绩获得周末票房冠军，力压新版《霹雳娇娃》，这也让因《阿丽塔》《X战警：黑凤凰》《星际探索》三连扑的福斯，终于赚到了钱。

《极速车王》

　　时光网特稿　上周末，北美市场再有三部大规模开画的新作登场，但新鲜血液未能显著提振稍显低迷的影市。福斯（迪士尼）出品的传记剧情片《极速车王》周五起在3500余家影院上映，开画周末三天吸金3100多万美元，以超预期的成绩摘得周末票房冠军

　　狮门发行的战争片《决战中途岛》次周末再收875万美元，以微弱优势击败新开画的《霹雳娇娃》，位居周末票房亚军。

　　索尼发行的动作喜剧《霹雳娇娃》首周也在3450家影院起片，开画三天仅收860万美元，表现只跟次周上映的《救火奶爸》大体持平。


《决战中途岛》《霹雳娇娃》《救火奶爸》

　　虽然《极速车王》开画比预期高出不少， 但势单力薄而不足以助推市场热度明显回升，而11月市场也依然处于不温不火的状态。2019年第46个周末的票房榜前十名影片累计票房仅报9114万美元，周末大盘环比下跌9.3%，比《神奇动物：格林德沃之罪》开画登顶的去年同期（大盘1.61亿美元）更是暴跌43.5%。

　　截止周日，11月北美累计票房仅为3.73亿美元，大盘同比跌幅扩大至26%，创下最近八年来的最差表现。本周五，迪士尼重磅动画《冰雪奇缘2》即将开画，市场也终于可以盼来回暖。

北美周末票房前十名 2019.11.15 11.17（单位：万美元）



　　派拉蒙发行的喜剧片《救火奶爸》上映次周末再收855万美元，表现与新片《霹雳娇娃》相近，排在周末榜第四。影片仅比开画周末下跌三成左右，走势较好。

　　环球发行的爱情喜剧《去年圣诞》次周末再收670万美元，退居周末票房第五。影片比开画周末下跌四成，累计已收2250余万美元。

　　华纳发行的剧情片《优秀的骗子》周五起登陆2439家影院，开画三天进账566万美元，只排在周末榜第八位。影片由比尔·康顿担任监制和导演，导演上部作品正是在全球席卷超12亿美元的真人版《美女与野兽》

《优秀的骗子》

　　本片故事根据尼古拉斯·塞尔的同名小说改编，讲述“甘道夫”伊恩·麦克莱恩饰演的职业骗子，在网上遇到了一位富有的寡妇（海伦·米伦 饰演），并开始计划如何窃取她的财产。影片并未在周四开启提前场，开画周末表现也基本符合预期。《优秀的骗子》由新线公司和Bron Studios合拍，两家公司出资比例为三比一，整片制作成本控制在1000万美元左右。

　　影片首周观众有六成左右为女性，其中55岁以上的观众占比接近30%。这些观众在影院调查CinemaScore中给予影片“B”的中等评分，预计其后劲不会太好。影片在烂番茄只得到64%的好评率，媒体评价只有及格水平。评论称：影片大部分段落都很有趣，但最后的高潮却让人失望，不过两位老戏骨的首次合作值得一看

　　国产青春电影《少年的你》次周末扩至95家影院上映，三天再收35万美元。小范围上映十天后，这部以“校园霸凌”为主题的作品北美累计票房已达166万美元，最终有望冲击200万美元。

　　亚马逊出品的剧情片《宝贝男孩》扩至17家影院继续点映，周末三天再收20.7万美元。由希亚·拉博夫和童星诺亚·尤佩主演的这部影片在影院大增后，馆均票房已下滑至1.2万美元左右，扩映效果不甚理想。影片媒体好评率高达94%，在出色口碑加持下，将进一步扩映到更多的城市，直到12月9日达到“大规模”状态。

　　A24打造的音乐题材新片《浪潮》（Waves）上周开始在4家影院点映，三天进账14.4万美元，馆均票房位居周末榜首位。影片在烂番茄得到91%的媒体好评率，平均分也超过8分。


《宝贝男孩》

作者：沉默的橄榄   编辑：甄甏甏

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关键词： 北美票房 极速车王 霹雳娇娃

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