格温妮丝·帕特洛接受时光网专访，讲述《政客》的拍摄、被老板潜规则、开公司的故事、在#MeToo运动中的努力等等。













近日，时光网有机会与帕特洛面对面聊了三十多分钟，听她讲述《政客》的拍摄、被老板潜规则、开公司的故事、在#MeToo运动中的努力等等。傍晚在比弗利山庄的一间酒店见面时，47岁的帕特洛提到，尽管明星和政客两种职业表面看起来有很多相似之处（年纪越大，脾气越暴躁，也越没耐心保持微笑并和人握手），在公众关注下生活近25年的她还是没能真正习惯假装热情友好。









时光网：《政客》中提到有钱人能享受到一些社会优势或特权，这其中有哪些让你很感兴趣？





格温妮丝·帕特洛：其实我觉得《政客》真的很好地审视了白人特权的问题，这一点做得非常适时。记得布拉德·法尔查克（帕特洛现实生活中的老公）设计的一个情节是，我饰演的角色花钱好让另两个亲生的孩子（不是Payton）有大学上，那时候还没爆出大学招生丑闻（*编者按：在美国，菲丽西提·霍夫曼及其他犯事的人因招生丑闻被判入狱）。他真真切切地关注特权的存在，哪里是红线，哪些事不能做，这些都在他心里，非常了不起。纵观历史，确实有人享受特权，十分不公平。布拉德内心十分清楚，这是社会的毒瘤。





时光网：第一次看到你饰演的角色时，正好是画画的戏，能感受到她平静的内心所散发出来的力量。你如何在生活中获得平静呢？





格温妮丝·帕特洛：岁数变大的魅力在于每一年我都能获得更多宁静，能够与自己和谐相处，接受自己是谁，接纳自己的皮囊和选择。最美妙的要数年纪大了就能真的认识你自己，这样就能真诚地活着，宁静由此而生。知道自己是谁，行为符合内心，言行合一。而且还能看清生命中真正重要的是什么，所有关系的本质，如何与自己对话，如何接受自己的外表。这样的感觉太好了。





中字预告片





格温妮丝·帕特洛：这个问题好大。作为一个母亲，很重要的一点就是要让孩子不要害怕去感受。我们中很多人被教得不敢感受，不敢展示出来，在餐桌上表现出愤怒或悲伤都不合适，我们这一代学到的是压抑自己的情感，这对精神世界很不好。我们是有血有肉的人，每天都会经历各种情感，这就是身而为人的一部分。当然会生气，每到这个时候必须发泄出来。压抑这样的感受有百害而无一利。开车时有个白痴总是挡在前面，我就会和孩子们说“很抱歉，今天我可能会有点路怒症。”他们会说“噢，妈妈。”如果告诉他们这样不好，不应该有这样的感受，就会引发羞耻心。感到生气、讨厌、悲伤或任何一种负面情感很正常，我们应该说“嘿，仔细感受就好，”这样糟糕的情绪也会很快消散，这样更健康。





时光网：虽然已经拿到过托尼奖，但这部剧真的感觉可以让本·普拉特变成巨星。在工作和生活中，你对他是什么印象？





格温妮丝·帕特洛：他非常奋进向上，看到他准备如此充分，拍摄时如此投入，像制片人一样对每个细节都观察入微，非常让人惊讶。普拉特真的是全身心投入其中，我们很开心能有这样一位信仰坚定、工作努力的年轻演员。他实在是太棒了，非常有天赋，很贴心，准备充足也很专业，未来可期。（大笑）





时光网：Payton非常有野心。在那个年纪，你是什么样的？





格温妮丝·帕特洛：可能布莱思·丹纳比我更适合回答这个问题（大笑）。那真的是很久以前了，不过我觉得自己没怎么变，还是很有好奇心、喜欢做有趣的事、总是提问、热爱旅游、不断尝试新鲜事物。那时很不尊重别人，不幸的是现在还是这样。性格本质是类似的，当然我成长了很多、学到了很多，希望也是变得更谦虚有智慧，但我的灵魂内在没什么变化。





格温妮丝与老公布拉德出席《政客》首映





格温妮丝·帕特洛：天啊，一点也不（大笑）。现在的政治非常两极化，真让人感到羞耻。大家都不听别人的意见，这引发了很多分歧和痛苦，我绝对不会参加竞选。





时光网：和前夫（克里斯·马丁）离婚时，因为你有了一个新词“有意识的分手”。再婚时，你们过了一段时间才搬到一起住。





格温妮丝·帕特洛：是的，我们希望以对孩子影响最小的方式分手。非常麻烦，但是很值得。我和前夫很好，就算离婚还是一家人，孩子们也摆脱了离婚的影响。当然，我肯定有地方没做好。（大笑）但我觉得他们希望我们还是一家人，舍不得这些亲密。我的孩子们非常珍惜家人，不论是爸妈，还是爸妈再婚后的家庭。大概一年前我再婚了，当时决定第一年分开住，帮助孩子们逐渐习惯，毕竟他们都是青少年，这样做效果还不错。最后搬到一起住非常开心，孩子们慢慢过渡。矛盾总是难免的，但整体非常好。





时光网：达到事业巅峰后没几年，你就决定淡出演艺圈了。





格温妮丝·帕特洛：大部分的确如此，只是各处演些小角色。





时光网：布拉德和瑞恩如何让你答应出演这角色？这个角色就是为你写的吗？为什么现在你愿意接下这部戏？





格温妮丝·帕特洛：我答应是因为我和编剧睡在一起。（大笑）他写的时候和我说“这部分灵感来自于你，我感觉是为你而写的，”我说“你知道这样行不通，我现在全身心扑在Goop上，完全不可能有时间拍戏。”他就说不会让你演戏份很重的角色。后来有一天，瑞恩给我打电话说“听着，我们希望你能来拍。”我仔细读了剧本，真的很不错，有预见性，很好地讽刺了当下社会。他们答应会根据我的工作时间安排拍摄工作，我就这样加入进来了。





客串《欢乐合唱团》





格温妮丝·帕特洛：完全不会，和他一起工作非常棒，他是个很厉害的编剧，只有他能让我重返银幕。说来很有意思，我喜欢他导演，他是我最喜欢的导演，我俩在家也会讨论工作 。当然，我们大部分时间在聊其他事情。话说回来，能再次和瑞恩合作真的让我很开心。之前合作《欢乐合唱团》就很愉快，能和他们一起共事实在是太好了。





时光网：你提到Goop，经商让你获得什么经验？你是什么类型的老板？





格温妮丝·帕特洛：这个公司我已经经营了11年了，现在有250名员工，其中80%是女性。很多人和我肩负着这个使命，共同为公司打拼。公司的沟通需要遵守一些原则，毕竟工作环境需要充满协作、创新、善良的氛围，工作生活需要平衡好，这一点在我们这样一个拥有众多职业母亲的公司尤为重要。我是个完美主义者，做领导时会要求很高，不希望看到同样的错误犯两次。不论怎么说，我们的工作氛围很好，大家团结协作，我也学到了很多。





时光网：可以举个例子吗？





格温妮丝·帕特洛：比如，我必须学习掌握创建并维护企业文化和沟通方式。进行困难重重对的对话、提供难以启齿的反馈对我来说非常不容易，需要学会怎么做到。相比Excel，我更需要学习哲学和人性，这简直是噩梦。（大笑）





格温妮丝奥斯卡获奖作品《莎翁情史》是由韦恩斯坦发行





格温妮丝·帕特洛：我真的感到很荣幸可以为#MeToo运动尽绵薄之力，十分愿意把自己的故事讲出来，从而帮助其他女性说出自己的故事。能够贡献小小的力量让我感到很自豪。





时光网：这么说实在是太谦虚了，你是第一批站出来发声，揭露哈维·韦恩斯坦罪行的女性之一。你从哪里获得的勇气？





格温妮丝·帕特洛：我也说不清楚，只是觉得是时候了。那时也不确定能有什么改变，事实上我觉得没什么用，因为一直以来都是那样。看看过去挺身而出的女性，就会发现什么都没变，她们自己反而受到诋毁。所以我期待这样的事情可以发生，可能终于等到对的时间，社会、文化、整个世界都准备好要做出改变。





时光网：最后我们聊一聊吃的吧。我知道你对美食很感兴趣，你的饮食一般遵从什么规则？





格温妮丝·帕特洛：我没有什么放松日，不过晚餐会放纵一下。一般白天吃三文鱼、沙拉这样健康有营养的食物，不会吃太多；但是晚上总会多吃点，喝点小酒，吃点芝士、法棍或是巧克力蛋糕之类的甜品。我觉得严格控制饮食不可取，应该享受生活，吃对人的一生来说非常重要。能享受美食我就会很开心，像是优质的马提尼等等，舍弃不了任何美味。不过感觉不太好或者到处旅游时，我会有七天严格控制饮食和碳水，不喝酒等等。用干净的油炸出来的新鲜薯条和膨化食品，生物动力法酿出不含任何化学成分的优质葡萄酒和满是糖精的饮料还是有本质区别。所以对我来说，不要纠结油炸还是乳制品，只要质量好就行。在美国能看到越来越多的人对农贸市场、“慢食”运动感兴趣，千禧一代和Z一代十分关注食物的新鲜度。所以，我觉得现在的饮食文化很有希望。



