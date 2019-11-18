网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

老熟人！影版《唐顿庄园》曝人物特辑

百态人生勾勒英式“红楼梦”12.13内地上映

2019-11-18 09:42:14 来源：Mtime时光网

《唐顿庄园》电影版曝光人物特辑，全面回顾了充满传奇色彩，又个性鲜明的多位“老熟人”，伯爵夫妇、老伯爵夫人、“大表姐”、“二小姐”逐一登场。
       时光网讯 英剧《唐顿庄园》创作的电影版《唐顿庄园》将于12月13日登陆内地银幕。今日片方发布人物特辑，各具个性的经典角色重回观众视野，共同呈现华美“众生相”。

       

《唐顿庄园》剧照

剧版《唐顿庄园》全面讲述了英国贵族格兰瑟姆伯爵大家族的百态人生，被不少中国观众亲密称为英式“红楼梦”。此次电影版发布人物特辑，回顾了传奇色彩下个性鲜明的“老熟人”：完美诠释英伦贵族雍容气度的伯爵夫妇、“毒舌”睿智的老伯爵夫人、愈发果敢沉稳的“大表姐”玛丽、迎来全新人生的二小姐伊蒂丝，无不让人重温唐顿家族的美好。

      此次，他们还将在影片里向观众展现更多魅力，米歇尔·道克瑞就谈到了玛丽这一角色从年轻叛逆到庄园顶梁柱的成长：“看她经过了十五年的成长非常有趣，在电影中，她真的做到了掌控全局，并且甘于接受经营庄园这个她与生俱来的工作。”

     

《唐顿庄园》剧照

《唐顿庄园》并非只把笔墨着重在英伦贵族间的爱恨情仇，家仆的多面人生同样精彩纷呈。老管家卡森在剧中“功成身退”，此次电影中王室的到访让他与庄园再次产生了联结；而他的回归，让新晋管家、曾经的“坏小子”托马斯·巴罗在事业关键时刻面临巨大挑战。

       一直以来守护着家仆尊严、因爱情故事牵动所有观众的贝茨夫妇，也将再度默契携手，率领众人为唐顿的荣耀而战，正如饰演安娜·贝茨的琼安·弗洛加特所形容的“安娜是玛丽在楼下的翻版”：“她掌控着自己的生活，掌控着唐顿庄园和房子里的一切，在某种程度上可以说是帮助玛丽守护庄园的盟友。”

       

《唐顿庄园》剧照

电影版《唐顿庄园》的新故事聚焦于整个家族如何迎接国王夫妇的突然莅临，在一系列出乎意料的碰撞中，独特的英式幽默与角色间的温情互动相映成趣，也打动人心。

       12月13日，电影《唐顿庄园》登临内地银幕。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 唐顿庄园
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

唐顿庄园

唐顿庄园 (2019)

0.0

导演：迈克尔·恩格勒

主演：米歇尔·道克瑞

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

李小璐深夜发文：为了女儿，不想轻生

“我不是完人，我只是一个普通女人”

3
李小璐写道：2018年的冬天，我刻骨铭心，网络上那铺天盖..
2

大神出手！好莱坞巨星与年轻的自己同框

基努里维斯没胡子更帅 强森也曾满头秀发

18
岁月让明星们多了皱纹，发际线后移，胡子爬满脸庞……也..
3

美国队长变成丧尸！漫威动画《假如》发预告

颠覆主宇宙故事设定 黑豹变成星爵？！

这是一部脑洞大开的动画剧集，非常符合漫威漫画的主旨
4

扎导又发"正义联盟"新幕后照与剧照

"扎导剪辑版"可能亮相华纳流媒体HBO Max

11
扎导又陆陆续续发了一批《正义联盟》的幕后照与剧照，据..
5

《小丑》：漫改电影也可以是Cinema

除了"好看"，还能怎样评价这部作品?

看《小丑》了吧？有什么优点和缺点？一起来聊聊吧~

查看更多