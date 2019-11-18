《唐顿庄园》电影版曝光人物特辑，全面回顾了充满传奇色彩，又个性鲜明的多位“老熟人”，伯爵夫妇、老伯爵夫人、“大表姐”、“二小姐”逐一登场。





《唐顿庄园》剧照 剧版《唐顿庄园》全面讲述了英国贵族格兰瑟姆伯爵大家族的百态人生，被不少中国观众亲密称为英式“红楼梦”。此次电影版发布人物特辑，回顾了传奇色彩下个性鲜明的“老熟人”：完美诠释英伦贵族雍容气度的伯爵夫妇、“毒舌”睿智的老伯爵夫人、愈发果敢沉稳的“大表姐”玛丽、迎来全新人生的二小姐伊蒂丝，无不让人重温唐顿家族的美好。





此次，他们还将在影片里向观众展现更多魅力，米歇尔·道克瑞就谈到了玛丽这一角色从年轻叛逆到庄园顶梁柱的成长：“看她经过了十五年的成长非常有趣，在电影中，她真的做到了掌控全局，并且甘于接受经营庄园这个她与生俱来的工作。”





《唐顿庄园》剧照 《唐顿庄园》并非只把笔墨着重在英伦贵族间的爱恨情仇，家仆的多面人生同样精彩纷呈。老管家卡森在剧中“功成身退”，此次电影中王室的到访让他与庄园再次产生了联结；而他的回归，让新晋管家、曾经的“坏小子”托马斯·巴罗在事业关键时刻面临巨大挑战。





一直以来守护着家仆尊严、因爱情故事牵动所有观众的贝茨夫妇，也将再度默契携手，率领众人为唐顿的荣耀而战，正如饰演安娜·贝茨的琼安·弗洛加特所形容的“安娜是玛丽在楼下的翻版”：“她掌控着自己的生活，掌控着唐顿庄园和房子里的一切，在某种程度上可以说是帮助玛丽守护庄园的盟友。”





《唐顿庄园》剧照 电影版《唐顿庄园》的新故事聚焦于整个家族如何迎接国王夫妇的突然莅临，在一系列出乎意料的碰撞中，独特的英式幽默与角色间的温情互动相映成趣，也打动人心。





12月13日，电影《唐顿庄园》登临内地银幕。