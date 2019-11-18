映后交流环节，贾樟柯导演连用两个“过瘾”直抒观影感受：“整部电影特别过瘾，氛围极致到位特别了不起，90分钟看得非常揪心，作为剧情片非常优秀、过瘾！”





《你是凶手》为观众呈现了两起跨越10年、作案手法完全相同的绑架案。10年前，白兰（宋佳 饰）女儿铃铛被绑架并意外身亡，重案组警官陈浩（王千源 饰）许诺孩子母亲一定将凶手绳之以法。无奈经过漫长的追查却一无所获，陈浩带着遗憾离开警队。





10年后，陈浩偶然间发现新线索，身患绝症的白兰重拾希望，决心为女寻凶，两人展开调查并发现了罪犯留下的蛛丝马迹。与此同时，李爱军（冯远征 饰）外孙女也遭人绑架，绑架手法跟10年前如出一辙，面对狡猾的嫌犯，陈浩和白兰能否抓到凶手，一偿夙愿？











这部电影中，王千源的角色对他来说无疑有着巨大突破，《绣春刀》《解救吾先生》《“大”人物》中以硬汉形象被观众认可的他，却在首映现场表示《你是凶手》拍得特别“憋屈”。





王千源和宋佳的第一场对手戏就被宋佳虐，为此他现场表示：“电影里被宋佳‘虐’得无力反抗。”宋佳也表示这是片中这个警察角色对自己的遗憾和愧疚。片中王千源这个憋屈警察的形象，一改以往霸道、爱揍人的特点，内心戏和动作戏对他来说更是双重挑战，王千源在首映礼还爆料了自己为这部电影贡献了许多个第一次——学会骑摩托车、吊威亚从几十米高的山崖跳下等等。











宋佳饰演的白兰一角与以往飒和美的角色反差极大，为演绎这个绝症母亲，她甚至化上病态妆。片中失去女儿的她经历焦急、煎熬、悲情、绝望、消沉、重燃希望一系列转变，宋佳现场聊到白兰身上伟大的母性以及角色在故事尾声“黑化”时说：“虽然没做过母亲，但是每个母亲、女性的天性都是一样的，为了孩子可以激发无限潜能，白兰这个角色非常极致。”





被网友们称为“童年阴影”的冯远征，此番同样饰演了一个内心极度复杂的角色，片中李爱军有着许多情绪变化，其中一场戏冯远征面部肌肉颤抖的即兴处理让现场观众折服并称赞他为“演啥像啥的老戏骨”。











映后交流环节，贾樟柯导演连用两个“过瘾”直抒观影感受：“整部电影特别过瘾，氛围极致到位特别了不起，90分钟看得非常揪心，作为剧情片非常优秀、过瘾！”与王昱导演、宋佳有过合作的张一白导演表示：“这是一部极其有审美、有格调、让人欲罢不能的悬疑片，影像、细节、光影都太牛X了，但越往后看就会慢慢忘记这些，被复杂的叙事和叙事中间的细节吸引。”





夏雨更是满怀期待、抽空来到现场，谦逊地表示：“王昱老师对专业认真的态度和审美让我印象非常深刻，特别感叹导演怎么可以那么全才，三位主演也让我学习受教。”李玉导演感叹自己一口气不落地看完片中一个母亲的复仇，被影像和演员震撼到。宁瀛导演看完本片后更是被影片的完成度震惊，期待看到王昱导演再拍一部现实题材的犯罪类型片。

编辑：hello王小羊