《勇敢者游戏2》定档新预告及海报曝光，勇敢者四人组全副武装登顶雪山之巅，协同战斗直面生死考验。













对于即将展开的冒险期待满满。在前作中起到关键作用的亚历克斯再次现身，由好莱坞当红亚裔女演员奥卡菲娜饰演的神秘人物也一同登场，她将在冒险过程中扮演怎样的角色？在勇敢者战队中起到怎样的作用？唯有电影上映时去片中寻求答案！





《勇敢者游戏2》剧照 在这支“全面失控”版预告中，勇敢者四人组遭遇有史以来最强考验。从暗藏巨蟒的原始丛林到随时让人殒命的万丈深渊，从山崩石裂的极寒雪山到有成群巨型鸵鸟袭击的沙漠……全面升级的视觉特效让多个场景自如转换。一路上勇敢者们玩命死战，竭力闯过多重险境，片尾在无数巨型鸵鸟的追逐下大玩飞车，视觉奇观与高难度动作相结合，更是让人大开眼界。



