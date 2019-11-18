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强森领衔《勇敢者游戏2》新预告曝光

勇敢者四人组登顶雪山之巅 迎战重重关卡

2019-11-18 10:00:40 来源：Mtime时光网

《勇敢者游戏2》定档新预告及海报曝光，勇敢者四人组全副武装登顶雪山之巅，协同战斗直面生死考验。
       

《勇敢者游戏2》雪山之巅定档海报

时光网讯《勇敢者游戏2：再战巅峰》正式内地定档12月13日，同时发布“雪山之巅”版海报与“全面失控”版预告。“巨石强森”率领勇敢者战队再次集结于“勇敢者游戏的世界”，面对各种突如其来的威胁，全员绷紧神经全副武装，迎战重重关卡冲破艰难险阻，协同战斗直面生死考验。

       影片由杰克·卡斯丹执导，道恩·强森杰克·布莱克凯文·哈特凯伦·吉兰全阵容回归，将于12月13日登陆全国院线，同步北美上映。

       在《勇敢者游戏2：再战巅峰》“雪山之巅”版海报中，强森领队勇敢者全员亮相于雪山之巅，勇石博士表情凝重眺望远方，身旁的队友们个性尽显，性感打女已准备好投入战斗，地质学家与语言学家一脸兴奋。

      对于即将展开的冒险期待满满。在前作中起到关键作用的亚历克斯再次现身，由好莱坞当红亚裔女演员奥卡菲娜饰演的神秘人物也一同登场，她将在冒险过程中扮演怎样的角色？在勇敢者战队中起到怎样的作用？唯有电影上映时去片中寻求答案！

       

《勇敢者游戏2》剧照

在这支“全面失控”版预告中，勇敢者四人组遭遇有史以来最强考验。从暗藏巨蟒的原始丛林到随时让人殒命的万丈深渊，从山崩石裂的极寒雪山到有成群巨型鸵鸟袭击的沙漠……全面升级的视觉特效让多个场景自如转换。一路上勇敢者们玩命死战，竭力闯过多重险境，片尾在无数巨型鸵鸟的追逐下大玩飞车，视觉奇观与高难度动作相结合，更是让人大开眼界。

       好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏2：再战巅峰》由杰克·卡斯丹执导，四大主角“勇石博士”道恩·强森、“地质学家”杰克·布莱克、“语言学家”凯文·哈特、“性感打女”凯伦·吉兰将全阵容回归，将于12月13日登陆全国院线。
 

   编辑：隐饮

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关键词： 勇敢者游戏2
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