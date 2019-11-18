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一场横跨19年的连环杀人案如何折磨两警察？

刑侦新类型片《追凶十九年》聚焦光环背后的真相

2019-11-18 10:24:18 来源：Mtime时光网

导演徐翔云表示：“这部电影，更想给大家看看一线警察们真正的生活，和他们被一个又一个案子牵绊的人生。与其拍一部同类化的电影，不如做一部真实的，能够说服自己的项目。”

终极预告

　　时光网讯   11月17日，被誉为“刑侦新类型”的电影《追凶十九年》举办“致敬守卫者”首映礼，影片导演徐翔云，领衔主演宋宁峰，主演滕哲，片尾曲《少年壮志不言愁》演唱者张远联袂出席。放映当天，更有《重案六组》中饰演季洁的演员王茜惊喜亮相，表达对影片的肯定。



　　王茜说：“起初以为这部电影会在后面设计一些花哨的破案过程，但是越往后看越感动，它关注的更多是人，是这些警察的生活。尤其是后面刘一波拎着菜转身的一刻，真的泪目了。”

　　无论是平遥国际电影展艺术总监马可·穆勒、还是首映到场嘉宾，都将“新类型”视作《追凶十九年》的一次创作进步。

　　谈到拍摄视角，有着丰富犯罪题材创作经验的徐翔云透露：“这部电影和其他电影有所区别的是，以前我们都是讲警察如何影响案子，这次是讲案子如何影响警察。在创作上是反类型的，但是反类型的结果是真实。”

　　同时，导演还透露自己在电影中埋设很多细节，如“刘一波的警服不小心被钩坏，暗示着他的警察生涯进入到了一个拐点。类似的设计还有很多，也期待大家去挖掘。”



　　在这样一场跨十九年的追逐中，基层干警刘一波（王泷正饰）与何晨（宋宁峰饰）一边与凶手斗智斗勇，一边与自己反复博弈，仿佛一场十九年的困局，让双方越陷越深。

　　谈及创作诉求，导演徐翔云表示：“这部电影，更想给大家看看一线警察们真正的生活，和他们被一个又一个案子牵绊的人生。与其拍一部同类化的电影，不如做一部真实的，能够说服自己的项目。”



　　饰演何晨的宋宁峰则从角色角度表达自己对“守卫者”的理解：“何晨是个很轴的人，从开始到最后他一直坚守着一个信念，就是这个事情还不到最后，还没有完。这是他守卫正义的方式，他要用真相定义自己的价值。”

　　饰演理发店小哥的滕哲更透露导演给自己的“画饼”趣事：“导演忽悠我说，我这个角色文武兼具，四分钟的戏浓缩了很多精华。结果来了之后才发现，我这部分的武戏，只有挨揍，没有还手。”片尾曲演唱者张远也表达了此番献声的心情：“我很珍惜这次机会，也在重新的编曲中做了很多贴近电影气质的处理，让这首歌变成一次叙事回忆。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 追凶十九年
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