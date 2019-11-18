为了在裸露上身肌肉的戏份中有更好的画面效果，胡歌三天中不喝水，只喝了少许咖啡，给影片的造型指导李华留下了深刻印象。





作为知名演员，胡歌在多部经典电视剧及话剧中的演绎可谓深入人心：2005年胡歌主演的《仙剑奇侠传》掀起“仙侠剧”热潮；2013年主演话剧《如梦之梦》，获得北京丹尼国际舞台表演艺术奖“最佳男演员奖”；2016年胡歌更凭借在《琅琊榜》中对“梅长苏”一角的出色演绎，获封第22届上海电视节白玉兰“视帝”。











谈及自己受导演刁亦男之邀出演《南方车站的聚会》，胡歌谦逊表示“受宠若惊”：“因为我之前演过的电影比较少，担心自己不能完全达到导演的要求。而且那个阶段我比较迷茫，在等一个我有表演冲动的项目，所以也算是天时地利人和。”作为一位在电视剧领域有着丰富经验的优秀演员，胡歌在参与大银幕作品的过程中，依然保持对表演的敬畏之心，不仅尝试着职业生涯新的可能，更体现了对电影的负责态度。





与前作《白日焰火》聚焦警察故事不同的是，刁亦男导演新作《南方车站的聚会》以逃犯视角，呈现偷车团伙头目周泽农寻求救赎的逃亡之旅。这样一位具有复杂特质的边缘人物，也为胡歌的表演带来了新的挑战。











为了从外到内地贴近角色，胡歌在学习武汉方言的同时，更提前一个月进组练习格斗。为了在裸露上身肌肉的戏份中有更好的画面效果，胡歌三天中不喝水，只喝了少许咖啡，给影片的造型指导李华留下了深刻印象。据胡歌回忆，在拍摄一场落水戏时，自身体能达到极限，却令他忘记自我，与角色合而为一，引网友大呼“心疼”。





看似艰苦的准备与拍摄，对胡歌来说却乐在其中。对此胡歌表示：“演员这一职业太容易收获名利，一旦沉浸在欢愉的感觉就很难再有所突破。幸好我是一个比较贪心的人，我总想在专业上能够有新的尝试。”





胡歌对未知自我的探索也获得了导演刁亦男的认可：“我觉得他为自己的未来打开了一扇门，他通过这次表演也会获得不一样的表演体验。”





编辑：hello王小羊