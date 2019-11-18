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《紧急救援》发“林超贤硬核回归”预告

这个魔鬼导演再次让彭于晏深陷“水深火热”

2019-11-18 11:36:58 来源：Mtime时光网

早在拍摄《破风》之前，林超贤导演就已经有了拍摄“海上救援”题材的想法，但是之前华语电影从未涉猎这个题材。为在经验不足的情况下找到合适的创作方法，导演林超贤花了近五年时间来做准备。

林超贤回归预告

　　时光网讯  《湄公河行动》《红海行动》取得票房口碑双丰收后，林超贤已经成为华语硬核实力派导演的代表。今年6月其新作《紧急救援》正式宣布进军2020年春节档。今日，《紧急救援》发布了“林超贤硬核回归”预告片，从丛林沙海到苍穹浪尖，三部影片的高能瞬间逐一登场。

　　电影《紧急救援》取材自真实海上救援事件，由林超贤导演、梁凤英监制，彭于晏、王彦霖、辛芷蕾、蓝盈莹、王雨甜、徐洋、陈家乐、李岷城等主演。




　　提到为何想拍“海上救援”题材时，导演林超贤表示：“事实上，接触《紧急救援》这个题材已经有五年。”早在拍摄《破风》之前，林超贤导演就已经有了拍摄“海上救援”题材的想法，但是之前华语电影从未涉猎这个题材。为在经验不足的情况下找到合适的创作方法，导演林超贤花了近五年时间来做准备。并在拍摄《破风》、《湄公河行动》、《红海行动》等影片的过程中不断积累经验，直到去年所有的筹备工作才万事俱备，电影《紧急救援》才正式启动。

　　值得一提的是，《紧急救援》的拍摄过程依旧延续了林超贤的“较真”风格，为拍出最真实的海上救援场面，导演不仅要求每一个演员都变成海上救援队员，更是营造了和真实救援现场相同的困境，缺氧、恐惧、大火甚至爆炸，《紧急救援》的演员们面临着导演制造出的“灾难现场”，都不得不倾尽全力。

　　为此王彦霖一度失聪两周，彭于晏被困水下不得不倾尽所学上演自救场面……但付出就有回报，《紧急救援》中演员面对现场最真实的反应，就是最好的表演。

   编辑：hello王小羊

关键词： 紧急救援 预告 林超贤 彭于晏
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