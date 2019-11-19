时光网特稿
好莱坞每年都会有赔钱的商业大片，电影这个行业就是高风险，没有哪家电影公司能保证每部电影都赚钱。
詹姆斯·卡梅隆导演的《阿凡达2》《阿凡达3》
是背靠背拍摄的续作，虽然他已完成《阿凡达4》《阿凡达5》
的剧本，但投资方依旧谨慎起见，先看看两部续集的表现如何再定夺。
“阿凡达”这样的IP都存在风险，更不用说其他了。大家稍微留意就会发现，每一年好莱坞电影的主力军就是续集、翻拍、重启之作，原创类型的电影故事越来越稀罕。
今年整个暑期档，只有好莱坞六大公司仅推出一部《好莱坞往事》
是原创类型作品，非续集、非翻拍，还没有动作大场面。这在今天的好莱坞已经是“珍稀”级别的作品了。
《教父》导演科波拉今年在评价漫威电影时曾顺带说过：做电影不冒风险，等于没有性却要生孩子。风险，是电影如此有趣的原因之一。
每部赔钱电影的失利有相似之处，也有不同之处，《X战警：黑凤凰》
堪称是2019年的电影赔钱冠军，但其它知名IP《终结者6》《黑衣人：全球追缉》
也纷纷折戬沉沙，这些电影到底赔了多少钱？
本文根据boxofficemojo网站给出的投资和票房数据作为参照，依此来阐述今年亏损较大的好莱坞电影。本文中所指的亏损仅仅是针对影院票房和投资而言，未计算衍生品、在线点播等收入。
进入后电影时代，有些在院线亏钱的电影通过周边产品还可以实现盈利，不过，那就是题外话了，不再赘述。
现在，让我从最亏钱的福斯说起——