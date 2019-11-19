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赔了！2019好莱坞亏损电影不完全盘点

《X战警》遗憾落幕 《双子杀手》全球遇冷

2019-11-19 10:30:20 来源：Mtime时光网

导语

二十世纪福斯

《X战警》《星际探索》

派拉蒙

《双子杀手》《终结者6》

迪士尼

翻拍经典《小飞象》

华纳

《金翅雀》《地狱厨房》

索尼

《黑衣人》《愤怒的小鸟2》

环球

原创动画《雪人奇缘》

狮门

《决战中途岛》《地狱男爵》

科波拉今年在评价漫威电影时曾顺带说过：做电影不冒风险，等于没有性却要生孩子。风险，是电影如此有趣的原因之一。


　　时光网特稿 好莱坞每年都会有赔钱的商业大片，电影这个行业就是高风险，没有哪家电影公司能保证每部电影都赚钱。

    詹姆斯·卡梅隆导演的《阿凡达2》《阿凡达3》是背靠背拍摄的续作，虽然他已完成《阿凡达4》《阿凡达5》的剧本，但投资方依旧谨慎起见，先看看两部续集的表现如何再定夺。

　　“阿凡达”这样的IP都存在风险，更不用说其他了。大家稍微留意就会发现，每一年好莱坞电影的主力军就是续集、翻拍、重启之作，原创类型的电影故事越来越稀罕。

     今年整个暑期档，只有好莱坞六大公司仅推出一部《好莱坞往事》是原创类型作品，非续集、非翻拍，还没有动作大场面。这在今天的好莱坞已经是“珍稀”级别的作品了。

　　《教父》导演科波拉今年在评价漫威电影时曾顺带说过：做电影不冒风险，等于没有性却要生孩子。风险，是电影如此有趣的原因之一。

　　每部赔钱电影的失利有相似之处，也有不同之处，《X战警：黑凤凰》堪称是2019年的电影赔钱冠军，但其它知名IP《终结者6》《黑衣人：全球追缉》也纷纷折戬沉沙，这些电影到底赔了多少钱？

　　本文根据boxofficemojo网站给出的投资和票房数据作为参照，依此来阐述今年亏损较大的好莱坞电影。本文中所指的亏损仅仅是针对影院票房和投资而言，未计算衍生品、在线点播等收入。

    进入后电影时代，有些在院线亏钱的电影通过周边产品还可以实现盈利，不过，那就是题外话了，不再赘述。

　　现在，让我从最亏钱的福斯说起——

作者：零零发   编辑：零零财

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 好莱坞 票房 亏损 X战警：黑凤凰 双子杀手

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