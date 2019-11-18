01.《霹雳娇娃》主创独家专访：导演设计酬金是卫生巾





在影片北美宣传期间，时光网记者采访了导演和三位女主演，她们对影片制作有什么话要说？在影片制作过程中，她们又有哪些趣事和观众分享呢？来走进这一期的独家专访——





Mtime：和导演伊丽莎白·班克斯合作和你们预想的有什么不一样？





娜奥米·斯科特：我第一次认识她是在拍《超能战队》的时候，我的第一感觉是，她什么人的工作都能做，而且比任何人都更在行，她是我们的导演，她特别聪明，这是我的第一印象。



克里斯汀·斯图尔特：我也一直是这个感觉，一直到拍摄结束都是这个感觉，我很多年前就认识导演伊丽莎白了，我一直想要找机会和她合作，当她告诉我她要翻拍《霹雳娇娃》时，我很好奇她准备怎么拍，因为对我来说，上一部《霹雳娇娃》好像过去没多久，而且人气很高，那这次要怎样拍出新意，我真的很好奇。





Mtime：本片中最让你自豪的是哪一场戏？



伊丽莎白·班克斯：和那个地下室有关系的戏对我来说都很重要，我设计了她们的酬金是一卡车卫生巾的那场戏，因为在这个世界上的某些地方，如果你给女人钱，这些钱最终会被她们的丈夫拿走，但如果你给她们实物，她们就能留给自己用，我觉得把这个情节放进动作片里很有意思，我们经常看到酬金是一袋子钱，或者我给你炸弹，你给我钱之类的，我很肯定007和杰森伯恩的酬金不会是卫生巾和避孕药，但这些东西对女性很重要。

