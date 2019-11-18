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时光晚报：巩俐《兰心大剧院》金鸡电影节取消展映

陈思诚不再执导唐探新片 日本女星泽尻英龙华承认吸毒

2019-11-18 16:12:45 来源：Mtime时光网

一网打尽今日重要新闻~
过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。


01.巩俐《兰心大剧院》金鸡电影节取消展映


　　第28届中国金鸡百花电影节定于11月19日开幕，原定开幕片《兰心大剧院》临时更改为纪录片《尺八·一声一世》，《兰心大剧院》准备与11月19日下午1点半举行的展映也随之取消。

　　也有传闻称，《兰心大剧院》也将撤出12月7日的档期。

　　时光网记者向电影节相关人员求证，《兰心大剧院》因出品方内部问题，临时决定不担任“国产新片展”开幕片。

　　《兰心大剧院》由娄烨执导，巩俐、赵又廷、小田切让、张颂文主演，是一部抗日战争背景的谍战片。
02.“唐探3”后陈思诚不再执导“唐探”新片

《唐探3》先导预告

      由陈思诚编剧、执导，王宝强刘昊然领衔主演的电影《唐人街探案3》，即将于大年初一全国上映。昨日，陈思诚出席了由国家电影局主办的“第五届中国电影新力量论坛”，分享了电影《唐人街探案3》在中日合作方面的经验。

      陈思诚表示，《唐探3》将展现世界电影里前所未见的日本场景，涩谷、新宿、秋叶原，这些耳熟能详的地标，会第一次通过大银幕呈现。他还透露，电影《唐人街探案3》是他导演的最后一部《唐探》作品，之后会以编剧和监制的身份，继续参与《唐探》系列。
 
      谈及原因，陈思诚表示中国的五千年文明中，有着无数可以挖掘的宝藏和题材。接下来，他会继续打造像《唐探》这样具备延续性、工业性的系列电影。
03.胡歌为拍裸露上身肌肉的戏份三天不喝水

胡歌特辑

　　日前，电影《南方车站的聚会》发布“从心出发”胡歌特辑，展现胡歌参与电影拍摄的心路历程。由胡歌、桂纶镁领衔主演，廖凡、万茜特别出演，奇道主演的《南方车站的聚会》，不仅是胡歌的贺岁档银幕男主首秀，更是他与金熊奖获奖作品、《白日焰火》导演刁亦男的首度合作。影片已定档12月6日全国上映。

　　为了从外到内地贴近角色，胡歌在学习武汉方言的同时，更提前一个月进组练习格斗。为了在裸露上身肌肉的戏份中有更好的画面效果，胡歌三天中不喝水，只喝了少许咖啡，给影片的造型指导李华留下了深刻印象。据胡歌回忆，在拍摄一场落水戏时，自身体能达到极限，却令他忘记自我，与角色合而为一，引网友大呼“心疼”。

　　胡歌对未知自我的探索也获得了导演刁亦男的认可：“我觉得他为自己的未来打开了一扇门，他通过这次表演也会获得不一样的表演体验。”



01.《霹雳娇娃》主创独家专访：导演设计酬金是卫生巾

　　

《霹雳娇娃》独家专访影片主创

新版《霹雳娇娃》已经全球公映，影片由伊丽莎白·班克斯执导，克里斯汀·斯图尔特娜奥米·斯科特、埃拉·巴林斯卡主演。作为这个经典IP的再度延续，影片运用了更为华丽的包装来讲述这个有关女性英雄的故事。

　　在影片北美宣传期间，时光网记者采访了导演和三位女主演，她们对影片制作有什么话要说？在影片制作过程中，她们又有哪些趣事和观众分享呢？来走进这一期的独家专访——

Mtime：和导演伊丽莎白·班克斯合作和你们预想的有什么不一样？

娜奥米·斯科特：我第一次认识她是在拍《超能战队》的时候，我的第一感觉是，她什么人的工作都能做，而且比任何人都更在行，她是我们的导演，她特别聪明，这是我的第一印象。

克里斯汀·斯图尔特：我也一直是这个感觉，一直到拍摄结束都是这个感觉，我很多年前就认识导演伊丽莎白了，我一直想要找机会和她合作，当她告诉我她要翻拍《霹雳娇娃》时，我很好奇她准备怎么拍，因为对我来说，上一部《霹雳娇娃》好像过去没多久，而且人气很高，那这次要怎样拍出新意，我真的很好奇。

Mtime：本片中最让你自豪的是哪一场戏？

伊丽莎白·班克斯：和那个地下室有关系的戏对我来说都很重要，我设计了她们的酬金是一卡车卫生巾的那场戏，因为在这个世界上的某些地方，如果你给女人钱，这些钱最终会被她们的丈夫拿走，但如果你给她们实物，她们就能留给自己用，我觉得把这个情节放进动作片里很有意思，我们经常看到酬金是一袋子钱，或者我给你炸弹，你给我钱之类的，我很肯定007和杰森伯恩的酬金不会是卫生巾和避孕药，但这些东西对女性很重要。
02.印度版《阿甘正传》发布阿米尔汗海报

　　阿米尔·汗主演电影《阿甘正传》（暂译名）发布新海报，影片的印地语片名《Laal Singh Chadda》。印度版《阿甘正传》的出品方之一是好莱坞派拉蒙公司，阿米尔·汗的制作公司从派拉蒙购入了翻拍版权，要通过这部影片展现印度的历史变迁。

　　据悉，阿米尔·汗在年轻时就迷上了《阿甘正传》，一直立志拍一部印度版，直到近两年才敲定了版权，最终于2019年开机拍摄。影片的制作周日很长，预定2020年圣诞节公映。


01.日本女星泽尻英龙华承认吸毒 此前被捕

       11月8日据日媒报道，因涉嫌合成麻药MDMA而被捕的日本女演员泽尻英龙华，在向警方供述时承认：自己所持的MDMA是数周前在活动会场所得，并且她“从10多年前开始就一直使用大麻、MDMA、LSD、可卡因”，长期以来一直在使用违法药物。 ​ 
    


      本月16日上午，泽尻英龙华(33岁)因在日本东京市的家里，藏有合成麻药MDMA的粉末约0.09克，违反了麻药取缔法，而被警视厅组织犯罪对策部逮捕。2005年，泽尻英龙华凭首次主演的电影《无敌青春》获得了第30届报知映画赏的最佳新人奖。同年，她还首次主演了电视剧《一公升的眼泪》，在赚取观众热泪的同时一炮而红。后来，她曾凭借争议性电影《狼狈》提名过日本电影学院奖的最佳女主角。

   编辑：汀

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关键词： 时光晚报 巩俐
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兰心大剧院

兰心大剧院 (2019)

-1.0

导演：娄烨

主演：巩俐 赵又廷

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