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“惊天大逆转”导演新作是这么拍出来的

《长安道》曝特辑 李骏打造“反类型”现实力作

2019-11-18 18:05:37 来源：Mtime时光网

范伟说：“他知道抓住演员最好的瞬间”；宋洋用“很舒服”来形容和他的合作；焦俊艳说“其他导演会榨干演员，但是这位导演会先榨干自己”；陈数用“精准”二字赞美他……他就是导演李骏。

导演特辑

　　时光网讯  “其他导演他是会榨干你，但是李骏导演他先榨干自己”，剧情犯罪电影《长安道》正在全国热映，今日，影片发布导演特辑，揭秘李骏导演创作电影《长安道》的幕后故事。他此前执导的《惊天大逆转》曾广受好评。

　　范伟说：“他知道抓住演员最好的瞬间”；宋洋用“很舒服”来形容和他的合作；焦俊艳说“其他导演会榨干演员，但是这位导演会先榨干自己”；陈数用“精准”二字赞美他……他就是电影《长安道》的导演李骏。

　　在最新发布的导演特辑中，李骏导演也表达了《长安道》中的“道”就是“在现实社会生活中，每个人心里最尊重的，坚守的，不能触碰的底线是什么”。




　　电影《长安道》根据海岩小说《长安盗》改编，但是影片故事已经跳脱原著本身，李骏经历七次不同的改编尝试，最终呈现给观众的是一部非常现实主义的作品。

　　就如他自己所言，“这部电影想表达的最核心的东西——你知道爱的真相是什么吗？”而这种大胆的改编尝试也得到了专业人士的认可，演员张歆艺就评价道：“这是一部有准备的电影，它非常考验导演功底，如何将原著那么厚的一本书在短短两个小时呈现出来。”

　　除此之外，李骏导演的独家纪录片《追梦人》也在腾讯视频今日上线，不仅记录了李骏导演坚持电影梦想的心路历程，还曝光了《长安道》拍摄时的幕后花絮。

   编辑：hello王小羊

关键词： 长安道 特辑
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