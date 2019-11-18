11月16日傍晚首届蓝星球科幻电影周在南京牛首山启幕，曾宝仪、王红卫、河森正治等嘉宾亮相，吴京、郑渊洁等嘉宾远程发言。

时光网讯 “科幻预见未来、科技成就梦想”首届蓝星球科幻电影周11月16日至21日在南京市江宁区牛首山文化旅游区举办，用科学之美、文化之美点亮南京创新未来。





此次蓝星球科幻电影周是国内首次举办的国际化科幻、影视和科技跨界活动，也是国内第一个以科幻为主题的电影主题活动平台。“中国科幻第一人”、著名科幻作家刘慈欣担任本届电影周的评委会荣誉主席。





从9月25日开启征集，蓝星球科幻电影周组委会共收到了来自17个国家和地区的185部科幻影片，作为专业性、交叉性、复合型较强的电影类型，无论在数量、质量还是国际化代表性上，都堪称空前。











11月16日傍晚，明月初升，华灯闪耀，美丽的牛首山文化旅游区在夜幕中拉开神秘的面纱，一座可容纳450人的蓝色穹顶光芒夺目，这就是首届蓝星球科幻电影周的主会场——“蓝星球”。 作为本次电影周活动的开幕式，“山顶上的光”——首届蓝星球科幻电影周荣誉之夜论坛就在这里举行。





作为一场以“科幻、科教、科普、科创”为关键词的电影主题活动，首届蓝星球科幻电影周以一场别开生面的梦幻“蓝毯”仪式拉开帷幕，海内外知名的科幻电影人、科幻作家、科学家、教育家走上“蓝毯”，从一开始就彰显了本次活动的与众不同。









































论坛上公布了由专业评审团选出的首届蓝星球科幻电影周各大奖项。史蒂芬·哈梅尔、伦敦科幻电影节总监路易斯·萨维、何夕、王红卫、河森正治分别揭晓了科幻电影最佳视觉想象力奖、最佳科幻电影演员奖、最佳科幻电影编剧奖、最佳科幻影片奖、最佳科幻电影导演奖的获得者。





除了强大、专业的国际化评审团，人工智能参与影片评审环节，让本届科幻电影周有了更多科技元素。由新华网自主研发的影视评测机器人STAR从参赛影片中选出了深受普通观众欢迎的科幻短片 “蓝星球·STAR奖”，《地下室富翁》最终胜出。



















讲台不光属于大师和名家，也属于那些富于原创力的少年。中科院首届 ACME 挑战赛优胜奖，“英才计划”物理学科学员，北京四中学生张霂珺以《创造幸福感》为题展示了少年心中充满想象力的明天。组委会现场发布了中国想象力计划，以支持科幻电影创作者。作为致力于发掘优秀科幻影视创作者的平台，组委会向入围2019年度蓝星球科幻电影周优秀创投项目的代表颁发了“科幻电影创投会优秀奖”。















作为中国第一个科幻电影主题活动平台，蓝星球科幻电影周从一开始就加入了国际主要科幻电影活动的大家庭。据悉，蓝星球科幻电影周已与伦敦国际科幻电影节、英国瑞丹斯电影节、西班牙锡切斯电影节、美国波士顿国际科幻电影节、意大利迪利亚斯特电影节等建立了合作关系，将共建一个交流合作平台。











编辑：sasa