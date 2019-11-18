时光网讯 “科幻预见未来、科技成就梦想”首届蓝星球科幻电影周11月16日至21日在南京市江宁区牛首山文化旅游区举办，用科学之美、文化之美点亮南京创新未来。
此次蓝星球科幻电影周是国内首次举办的国际化科幻、影视和科技跨界活动，也是国内第一个以科幻为主题的电影主题活动平台。“中国科幻第一人”、著名科幻作家刘慈欣担任本届电影周的评委会荣誉主席。
从9月25日开启征集，蓝星球科幻电影周组委会共收到了来自17个国家和地区的185部科幻影片，作为专业性、交叉性、复合型较强的电影类型，无论在数量、质量还是国际化代表性上，都堪称空前。
11月16日傍晚，明月初升，华灯闪耀，美丽的牛首山文化旅游区在夜幕中拉开神秘的面纱，一座可容纳450人的蓝色穹顶光芒夺目，这就是首届蓝星球科幻电影周的主会场——“蓝星球”。 作为本次电影周活动的开幕式，“山顶上的光”——首届蓝星球科幻电影周荣誉之夜论坛就在这里举行。
作为一场以“科幻、科教、科普、科创”为关键词的电影主题活动，首届蓝星球科幻电影周以一场别开生面的梦幻“蓝毯”仪式拉开帷幕，海内外知名的科幻电影人、科幻作家、科学家、教育家走上“蓝毯”，从一开始就彰显了本次活动的与众不同。
“蓝毯”仪式后的荣誉之夜论坛由科幻作家吴霜和江苏影视频道主持人马力联袂主持。首届蓝星球科幻电影周科幻影片竞赛单元评审团部分评委开场亮相，其中包括：《流浪地球》《疯狂的外星人》
文学顾问和监制、北京电影学院导演系教授王红卫
，好莱坞著名制片人、《太空旅客》
的编剧、制片人史蒂芬·哈梅尔
，日本著名导演、世界顶级机甲设计大师河森正治
；中国“科幻文学四大天王”之一，著名科幻小说作家何夕。
新生代科幻作家陈楸帆发表了题为《人类为什么需要科幻？》的演讲。著名表演艺术家乔榛
《不要温顺地走入那个良夜》的精彩表演获得现场掌声如潮。
整整40年前，乔榛主演了中国第一部科幻剧情片《珊瑚岛上的死光》
。该片的女主角马军勤也来到论坛现场，他们一起代表该片剧组领取了组委会颁发的“蓝星球·启明奖”。
首届蓝星球科幻电影周评审团荣誉主席刘慈欣说，“如果要回顾中国科幻，没有哪部作品比它（《珊瑚岛上的死光》
）更能引起我们的回忆和感叹了。它像一件文物，全面反映出中国科幻第二个黄金时代的面貌”。
随着科技的发展，现代生活正进入到“高科技、低生活”的状态。斯坦福大学脑科学教授，同时也是热播科幻剧集《西部世界》
的科学顾问大卫·伊格曼发表了题为《科幻与科学》的演讲。
本届电影周组委会将“蓝星球·最具科学精神奖”颁给了腾讯新闻出品的纪录片《明天之前》
，以表彰其对科技伦理、科学精神的关切。《明天之前》
的制片人朱凌卿和主创、主持人曾宝仪
获得“蓝星球·最佳科学影像传播者”奖。曾宝仪发表题为《明天之前》
的演讲，现场分享了自己的创作心得。
论坛上公布了由专业评审团选出的首届蓝星球科幻电影周各大奖项。史蒂芬·哈梅尔、伦敦科幻电影节总监路易斯·萨维、何夕、王红卫、河森正治分别揭晓了科幻电影最佳视觉想象力奖、最佳科幻电影演员奖、最佳科幻电影编剧奖、最佳科幻影片奖、最佳科幻电影导演奖的获得者。
除了强大、专业的国际化评审团，人工智能参与影片评审环节，让本届科幻电影周有了更多科技元素。由新华网自主研发的影视评测机器人STAR从参赛影片中选出了深受普通观众欢迎的科幻短片 “蓝星球·STAR奖”，《地下室富翁》最终胜出。
郑亚旗代表父亲、《舒克和贝塔》
的作者郑渊洁
接受了组委会颁发的“蓝星球·奇点奖”。 评委会认为，“郑渊洁以常人难以企及的才情与作品，深刻影响了中国几代人。无数小朋友从《舒克和贝塔》
开始了解飞行，从《魔方大厦》
开始对未知世界的憧憬和探索，成为卓越的科学家、作家、教师和对社会有贡献的人。他开创了中国式童话与科幻的融合”。郑亚旗发表了题为《想象力的奇迹》的演讲。
讲台不光属于大师和名家，也属于那些富于原创力的少年。中科院首届 ACME 挑战赛优胜奖，“英才计划”物理学科学员，北京四中学生张霂珺以《创造幸福感》为题展示了少年心中充满想象力的明天。组委会现场发布了中国想象力计划，以支持科幻电影创作者。作为致力于发掘优秀科幻影视创作者的平台，组委会向入围2019年度蓝星球科幻电影周优秀创投项目的代表颁发了“科幻电影创投会优秀奖”。
组委会将“2019年度蓝星球大奖”授予了吴京
，以表达对他凭借自身勇气、智慧和坚韧为中国的类型片开疆拓土的敬意。
作为中国第一个科幻电影主题活动平台，蓝星球科幻电影周从一开始就加入了国际主要科幻电影活动的大家庭。据悉，蓝星球科幻电影周已与伦敦国际科幻电影节、英国瑞丹斯电影节、西班牙锡切斯电影节、美国波士顿国际科幻电影节、意大利迪利亚斯特电影节等建立了合作关系，将共建一个交流合作平台。
编辑：sasa