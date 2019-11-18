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长影老艺术家宫喜斌去世 享年66岁

《创业》饰"秦发奋"出道 冯远征等发文悼念

2019-11-18 21:04:31 来源：Mtime时光网

原长影演员剧团团长、长影老艺术家宫喜斌于2019年11月18日10：03在长春去世，终年66岁。

宫喜斌

　　时光网讯 据长影集团官微消息：国家一级演员、原长影演员剧团团长、长影老艺术家宫喜斌于2019年11月18日10：03在长春去世，终年66岁。

　　据长影微博介绍，宫喜斌1954年出生于黑龙江省哈尔滨市。1972年，长影为筹备故事片《创业》，到哈尔滨市第91中学挑选演员，前来应试的宫喜斌被导演组一眼看中，在《创业》中扮演了油田工人“秦发奋”一角，从此走上专业电影演员道路。

　　紧接着，宫喜斌跟随长影大队人马开赴松嫩平原腹地，在大庆油田一呆就是一年多。他在影片中饰演石油工人“秦发奋”，为了饰演好角色，他不知受了多少苦，挨了多少累，那时的艰苦拍摄生活，他至今都不能忘怀。

　　“当年，我们为拍好影片，所有演员都到油田体验生活，跟工人们同吃同住同劳动，简直就分不清谁是演员，谁是工人。我演的秦发奋腿里有块炮弹片，为了找出这种感觉，我天天跪在采油钻台的铁板上，那时正好是冬天，自己把棉裤中的棉花抽出来再跪，膝盖跪得青一块紫一块，最终才找到疼的感觉。”宫喜斌曾这样回忆道。

《创业》剧照

　　此后，宫喜斌相继出演了《吉鸿昌》《希望》《长空雄鹰》《白莲花》《但愿人长久》《第三女神》《关东大侠》《海狮敢死队》等20余部影视剧。

　　在影片《吉鸿昌》中，宫喜斌饰演“赵大年”，这人特别有性格，属于“七不服八不输”的人。剧中有一个细节，赵大年和吉鸿昌在长城上比试摔跤，硬把吉鸿昌摔倒了。为了演好这场戏，宫喜斌特意将头全剃光，上场拍摄时，他像一头公牛，非常凶悍威猛，把赵大年的形象塑造得入木三分，受到观众的极大好评。后来，《吉鸿昌》荣获“文化部1979年青年优秀创作奖”。

　　后来，宫喜斌担任长影演员剧团团长，为国家电影事业培育了众多电影艺术人才。

　　宫喜斌的妻子张百爽同为长影演员，两人曾合作影片《自豪吧，母亲》，在现实生活中也是知名的模范夫妻。

　　宫喜斌的众多旧识好友对此消息深感震惊与悲痛，纷纷发文悼念。著名电影导演、长影老艺术家肖桂云“祈小宫一路走好！”著名表演艺术家于洋之女于静江发文“追忆六十六年似水年华，老朋友宫喜斌一路走好！你年轻时的样子会永远留在人们心中，定格在中国电影史上”悼念好友。

　　著名演员刘之冰表示“天堂不再有病痛”，著名演员冯远征发文“老哥哥一路走好”哀悼。演员石小满回忆起宫喜斌担任长影演员剧团团长的往事，仍旧历历在目。曾与宫喜斌合作影片《第三女神》的女演员张晓敏感慨“怀念曾经一起合作的日子”。

　　宫喜斌告别仪式定于2019年11月20日8：50在长春市息园（朝阳沟）东厅举行。




   编辑：飒飒

关键词： 宫喜斌 长影 去世 悼念
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