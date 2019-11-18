紧接着，宫喜斌跟随长影大队人马开赴松嫩平原腹地，在大庆油田一呆就是一年多。他在影片中饰演石油工人“秦发奋”，为了饰演好角色，他不知受了多少苦，挨了多少累，那时的艰苦拍摄生活，他至今都不能忘怀。





“当年，我们为拍好影片，所有演员都到油田体验生活，跟工人们同吃同住同劳动，简直就分不清谁是演员，谁是工人。我演的秦发奋腿里有块炮弹片，为了找出这种感觉，我天天跪在采油钻台的铁板上，那时正好是冬天，自己把棉裤中的棉花抽出来再跪，膝盖跪得青一块紫一块，最终才找到疼的感觉。”宫喜斌曾这样回忆道。