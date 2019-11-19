网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报:"星战9"新剧照千年隼出现!

动画"变身特工"&休劳瑞"第五大道"均曝预告

2019-11-19 07:49:50 来源：Mtime时光网

早上好，你关心的都在这里~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 波、芬恩、楚巴卡新《星战9》剧照开上千年隼！



　　J·J·艾布拉姆斯执导的新《星球大战：天行者崛起》将于12月19日全美公映，还有整整一个月，迪士尼今日发布了一张新剧照，反抗军英雄波·达梅龙（奥斯卡·伊萨克饰）、芬恩（约翰·波耶加饰）与楚巴卡（乔纳斯·索塔莫饰）开上了我们最熟悉的宇宙飞船——千年隼！第一次开这艘传奇飞船的波，看上去既震惊又兴奋，毕竟他在前两集《星战》电影里都没有机会。
02. 《变身特工》新预告史皇联手荷兰弟




　　福斯蓝天工作室出品的动画《变身特工》（曾用名《飞鸽特工队》），曝光全新中字预告片和配音角色海报。样貌酷似威尔·史密斯的超级特工兰斯·斯特林，被“荷兰弟”汤姆·赫兰德配音的少年发明家沃尔特·贝克特研制的药水，变成了一只鸽子，除了身手比以前大打折扣外，一切看上去还都挺“顺利”。迪士尼与福斯收购变动导致档期多次调整，目前《变身特工》已定档北美12月25日，内地有望引进。
03. 《第五大道》新预告休·劳瑞妙语连珠

　　HBO发布了新太空喜剧《第五大道》的首支官方先导预告片，“豪斯医生”休·劳瑞与第四季后离开《副总统》的剧集创作者阿尔曼多·伊安努奇再度合作。这部新讽刺剧设置在未来，大部分时间发生在太空中的“第五大道”号宇宙飞船上。预告片中，劳瑞饰演的船长能让每个乘客都安心，即使是在发生重大危机的时候，还时不时妙语连珠，一句一句小词儿往外蹦。本剧将于明年1月首播。
04. 亚马逊续订的第四季《太空无垠》发预告

　　SyFy的科幻剧《太空无垠》虽广受好评，但仅第三季后就被莫名砍掉，好在本剧粉丝够多，被亚马逊接手后，第四季很快开始制片，第五季也提前开了绿灯。亚马逊今日发布了第四季的新预告，改编自原著第四本书《燃烧的西伯拉》，对广袤太空踏上了更为悲惨的旅程。当一批新人来到新世界，他们需要同时面临来自SOL和远古外星人的威胁。第四季的全部10集，将于12月13日与观众们见面。
05. 《性爱自修室》第二季新剧照增新角色




　　Netflix英剧《性爱自修室》发布了第二季的3张新剧照，本剧新添了三名角色，分别是George Robinson饰演的Isaac，他搬进了女主角Maeve所住的篷车区，引起波澜；Chinenye Ezeudu饰演的Viv，这位非常聪明的学生什么都会，就是不懂爱；Sami Outalbali饰演的法国学生Rahim，他引起了众人的关注。阿沙·巴特菲尔德艾玛·麦肯吉莲·安德森等卡司均回归出演，明年第二季首播。

01. 长影老艺术家宫喜斌去世


　　据长影集团官微消息：国家一级演员、原长影演员剧团团长、长影老艺术家宫喜斌于2019年11月18日10：03在长春去世，终年66岁。宫喜斌曾在《创业》中扮演了油田工人“秦发奋”一角，此后相继出演了《吉鸿昌》《希望》《长空雄鹰》《白莲花》《但愿人长久》《第三女神》《关东大侠》《海狮敢死队》等20余部影视剧。宫喜斌的众多旧识好友对此消息深感震惊与悲痛，纷纷发文悼念。

01. 贝尔曾拒演第四部《蝙蝠侠》



　　在克里斯托弗·诺兰执导《蝙蝠侠》三部曲的最后，《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》中的布鲁斯·韦恩退了休，年轻的罗宾准备好了要接过他的衣钵。根据外媒报道，华纳的心思可不止于此，曾跑去问克里斯蒂安·贝尔，“想拍第四部么？”贝尔表示，“不行，我们得遵循诺兰的梦，我们本来一直都想要拍的是三部曲，别走太远，别拍四部出来。”后来DCEU中再发生的事儿，我们已经很熟悉了。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 克里斯蒂安·贝尔 星球大战9 太空无垠 第五大道 变身特工
关注时光网微信

相关电影/影人

克里斯蒂安·贝尔

克里斯蒂安·贝尔

Christian Bale

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

星球大战：天行者崛起

星球大战：天行者崛起 (2019)

0.0

导演：J·J·艾布拉姆斯

主演：黛茜·雷德利

在线播放

变身特工

变身特工 (2019)

0.0

导演：特洛伊·奎安

主演：威尔·史密斯

在线播放

第五大道

第五大道 ()

0.0

导演：阿尔曼多·伊安..

主演：希米什·帕特尔

在线播放

性爱自修室

性爱自修室 (2019)

8.5

导演：凯特·赫伦

主演：阿沙·巴特菲尔德

在线播放

太空无垠

太空无垠 (2015)

7.6

导演：罗伯特·里伯曼

主演：索瑞·安达斯鲁

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

大神出手！好莱坞巨星与年轻的自己同框

基努里维斯没胡子更帅 强森也曾满头秀发

18
岁月让明星们多了皱纹，发际线后移，胡子爬满脸庞……也..
2

李小璐深夜发文：为了女儿，不想轻生

“我不是完人，我只是一个普通女人”

3
李小璐写道：2018年的冬天，我刻骨铭心，网络上那铺天盖..
3

美国队长变成丧尸！漫威动画《假如》发预告

颠覆主宇宙故事设定 黑豹变成星爵？！

这是一部脑洞大开的动画剧集，非常符合漫威漫画的主旨
4

扎导又发"正义联盟"新幕后照与剧照

"扎导剪辑版"可能亮相华纳流媒体HBO Max

11
扎导又陆陆续续发了一批《正义联盟》的幕后照与剧照，据..
5

《小丑》：漫改电影也可以是Cinema

除了"好看"，还能怎样评价这部作品?

看《小丑》了吧？有什么优点和缺点？一起来聊聊吧~

查看更多