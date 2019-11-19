过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 波、芬恩、楚巴卡新《星战9》剧照开上千年隼！
02. 《变身特工》新预告史皇联手荷兰弟
福斯蓝天工作室出品的动画《变身特工》
（曾用名《飞鸽特工队》），曝光全新中字预告片和配音角色海报。样貌酷似威尔·史密斯
的超级特工兰斯·斯特林，被“荷兰弟”汤姆·赫兰德
配音的少年发明家沃尔特·贝克特研制的药水，变成了一只鸽子，除了身手比以前大打折扣外，一切看上去还都挺“顺利”。迪士尼与福斯收购变动导致档期多次调整，目前《变身特工》已定档北美12月25日，内地有望引进。
03. 《第五大道》新预告休·劳瑞妙语连珠
HBO发布了新太空喜剧《第五大道》
的首支官方先导预告片，“豪斯医生”休·劳瑞
与第四季后离开《副总统》
的剧集创作者阿尔曼多·伊安努奇
再度合作。这部新讽刺剧设置在未来，大部分时间发生在太空中的“第五大道”号宇宙飞船上。预告片中，劳瑞饰演的船长能让每个乘客都安心，即使是在发生重大危机的时候，还时不时妙语连珠，一句一句小词儿往外蹦。本剧将于明年1月首播。
04. 亚马逊续订的第四季《太空无垠》发预告
SyFy的科幻剧《太空无垠》
虽广受好评，但仅第三季后就被莫名砍掉，好在本剧粉丝够多，被亚马逊接手后，第四季很快开始制片，第五季也提前开了绿灯。亚马逊今日发布了第四季的新预告，改编自原著第四本书《燃烧的西伯拉》，对广袤太空踏上了更为悲惨的旅程。当一批新人来到新世界，他们需要同时面临来自SOL和远古外星人的威胁。第四季的全部10集，将于12月13日与观众们见面。
05. 《性爱自修室》第二季新剧照增新角色
Netflix英剧《性爱自修室》
发布了第二季的3张新剧照，本剧新添了三名角色，分别是George Robinson饰演的Isaac，他搬进了女主角Maeve所住的篷车区，引起波澜；Chinenye Ezeudu饰演的Viv，这位非常聪明的学生什么都会，就是不懂爱；Sami Outalbali饰演的法国学生Rahim，他引起了众人的关注。阿沙·巴特菲尔德
、艾玛·麦肯
与吉莲·安德森
等卡司均回归出演，明年第二季首播。
01. 长影老艺术家宫喜斌去世
01. 贝尔曾拒演第四部《蝙蝠侠》
在克里斯托弗·诺兰执导《蝙蝠侠》三部曲的最后，《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》
中的布鲁斯·韦恩退了休，年轻的罗宾准备好了要接过他的衣钵。根据外媒报道，华纳的心思可不止于此，曾跑去问克里斯蒂安·贝尔
，“想拍第四部么？”贝尔表示，“不行，我们得遵循诺兰的梦，我们本来一直都想要拍的是三部曲，别走太远，别拍四部出来。”后来DCEU中再发生的事儿，我们已经很熟悉了。