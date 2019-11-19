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一盘大棋!铃木保奈美&染谷将太加盟《唐探3》

继长泽雅美后再曝重量级演员 主演时尚大片曝光

2019-11-19 09:33:13 来源：Mtime时光网

《唐人街探案3》曝光了一组时尚大片。其中铃木保奈美和染谷将太的亮相，为电影的演员阵容再添重磅。
　　时光网讯  由陈思诚编剧、执导的电影《唐人街探案3》即将于2020年大年初一上映。自电影曝光首批阵容后，王宝强刘昊然妻夫木聪托尼·贾三浦友和长泽雅美浅野忠信张子枫尚语贤联袂组成的“亚洲群星阵容”引来众多期待。今日，电影联合《时尚芭莎》与摄影师尹超，曝光了一组时尚大片。其中铃木保奈美染谷将太的亮相，为电影《唐人街探案3》的演员阵容再添重磅。

　　凭借经典日剧《东京爱情故事》而被中国观众熟知的铃木保奈美、在电影《妖猫传》中贡献精彩表演的染谷将太，此次与妻夫木聪、长泽雅美、浅野忠信一齐出现在电影《唐人街探案3》的时尚大片中，令人惊喜。作为2020春节档唯一一部拥有国际化阵容的电影，电影《唐人街探案3》聚集了中日泰三国的十余位重量级演员，未来是否还会有意想不到的演员加入？



　　被誉为“恋爱教科书”的日剧《东京爱情故事》曾在中国轰动一时，女主角铃木保奈美更是一代人心中的初恋模样。铃木保奈美此次加盟电影《唐人街探案3》，不仅引来回忆杀，还串联起《东爱》与《北爱》的情怀，因为导演陈思诚的电影处女作，正是《北京爱情故事》。对此，陈思诚也直言“圆梦”，“铃木保奈美是小时候的偶像，能和心向往之的艺术家合作，为心向往之的演员写角色是一种荣幸。”



　　今日曝光的另一位演员——染谷将太，也是中国观众喜爱的老朋友。他曾在电影《妖猫传》中出演高僧空海，与刘昊然有不少精彩的对手戏。电影《唐人街探案3》中，二人即将再次同台，此次会有如何的交集，引人遐想。

　　继曼谷、纽约之后，电影《唐人街探案3》即将席卷东京。这一部《唐探》汇聚了中日泰三国实力派演员，也是2020年春节档唯一一部拥有国际化演员阵容的电影。



　　王宝强与刘昊然的经典组合，日影“意难平CP”妻夫木聪、长泽雅美，超能打的泰国动作明星托尼·贾，深藏一代中国观众情怀的三浦友和，日本影帝浅野中信，刚刚官宣的铃木保奈美、染谷将太，以及《唐探》系列的老朋友张子枫、尚语贤，都将在电影《唐人街探案3》中同台飙戏。

　　这群跨越各年龄段的演员满是看点，他们会携手打造一场怎样的喜剧推理盛宴，2020大年初一值得期待。

   编辑：hello王小羊

关键词： 唐人街探案3 铃木保奈美 染谷将太
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