网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《雷米奇遇记》终极海报&预告双发

小雷米被音乐与爱点亮人生 11.22内地上映

2019-11-19 09:39:37 来源：Mtime时光网

《雷米奇遇记》终极海报及预告双发，被养父卖掉的小雷米，在维塔利斯的帮助下，在音乐与爱意的包围下，开启了崭新的人生。
       

《雷米奇遇记》

时光网讯 成人治愈系童话《雷米奇遇记》将于11月22日正式上映，该片于今日发布了终极预告和海报。小雷米的漫漫流浪之路即将开启，他的人生也将被音乐和爱彻底点亮。

       电影《雷米奇遇记》围绕着小雷米的流浪之旅展开，而此次的终极预告也披露了更多关于流浪的细节。被养父卖掉的小雷米，在维塔利斯的帮助下，在音乐与爱意的包围下，开启了崭新的人生。

       在此过程中，小雷米也因害怕怀疑自己，甚至想过放弃唱歌，但维塔利斯始终鼓励他，给他信任，为他带来勇气。正如维塔利斯所说：“不要让害怕打败你的天赋”，小雷米最终战胜了恐惧，唱响了无比动人的天籁童声。

       整个《雷米奇遇记》的故事由老年雷米的讲述展开，处处都体现出老人回顾往昔的平和与豁达，像是在告诉身处困惑中的孩子们：“别害怕未来，一切都会有好结果。”温暖有力，治愈满满。



       在此次发布的终极海报中，我们可以看到小雷米收手捧鲜花站在破旧的牛棚里，周遭的环境虽然昏暗，但地上的水渍却映出放声歌唱的小雷米，维塔利斯和小猴子心里美，小狗卡皮上尉都陪在他身边。

       虽然当下的境遇并不好，但属于雷米的希望就在前方，乐声会指引他一路向前，走向宽广而充满光明的人生。《雷米奇遇记》所传达的精神也正是如此，别抱怨现在，也许希望就在不远的地方。

       电影《雷米奇遇记》将于11月22日在国内上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 雷米奇遇记
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

雷米奇遇记

雷米奇遇记 (2018)

0.0

导演：安东尼·布洛瑟

主演：玛勒姆·帕坎

在线播放

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

大神出手！好莱坞巨星与年轻的自己同框

基努里维斯没胡子更帅 强森也曾满头秀发

18
岁月让明星们多了皱纹，发际线后移，胡子爬满脸庞……也..
2

李小璐深夜发文：为了女儿，不想轻生

“我不是完人，我只是一个普通女人”

3
李小璐写道：2018年的冬天，我刻骨铭心，网络上那铺天盖..
3

美国队长变成丧尸！漫威动画《假如》发预告

颠覆主宇宙故事设定 黑豹变成星爵？！

这是一部脑洞大开的动画剧集，非常符合漫威漫画的主旨
4

扎导又发"正义联盟"新幕后照与剧照

"扎导剪辑版"可能亮相华纳流媒体HBO Max

11
扎导又陆陆续续发了一批《正义联盟》的幕后照与剧照，据..
5

《小丑》：漫改电影也可以是Cinema

除了"好看"，还能怎样评价这部作品?

看《小丑》了吧？有什么优点和缺点？一起来聊聊吧~

查看更多