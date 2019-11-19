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成人治愈系童话《雷米奇遇记》
将于11月22日正式上映，该片于今日发布了终极预告和海报。小雷米的漫漫流浪之路即将开启，他的人生也将被音乐和爱彻底点亮。
电影《雷米奇遇记》
围绕着小雷米的流浪之旅展开，而此次的终极预告也披露了更多关于流浪的细节。被养父卖掉的小雷米，在维塔利斯的帮助下，在音乐与爱意的包围下，开启了崭新的人生。
在此过程中，小雷米也因害怕怀疑自己，甚至想过放弃唱歌，但维塔利斯始终鼓励他，给他信任，为他带来勇气。正如维塔利斯所说：“不要让害怕打败你的天赋”，小雷米最终战胜了恐惧，唱响了无比动人的天籁童声。
整个《雷米奇遇记》
的故事由老年雷米的讲述展开，处处都体现出老人回顾往昔的平和与豁达，像是在告诉身处困惑中的孩子们：“别害怕未来，一切都会有好结果。”温暖有力，治愈满满。
在此次发布的终极海报中，我们可以看到小雷米收手捧鲜花站在破旧的牛棚里，周遭的环境虽然昏暗，但地上的水渍却映出放声歌唱的小雷米，维塔利斯和小猴子心里美，小狗卡皮上尉都陪在他身边。
虽然当下的境遇并不好，但属于雷米的希望就在前方，乐声会指引他一路向前，走向宽广而充满光明的人生。《雷米奇遇记》
所传达的精神也正是如此，别抱怨现在，也许希望就在不远的地方。