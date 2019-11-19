《雷米奇遇记》终极海报及预告双发，被养父卖掉的小雷米，在维塔利斯的帮助下，在音乐与爱意的包围下，开启了崭新的人生。









在此过程中，小雷米也因害怕怀疑自己，甚至想过放弃唱歌，但维塔利斯始终鼓励他，给他信任，为他带来勇气。正如维塔利斯所说：“不要让害怕打败你的天赋”，小雷米最终战胜了恐惧，唱响了无比动人的天籁童声。















在此次发布的终极海报中，我们可以看到小雷米收手捧鲜花站在破旧的牛棚里，周遭的环境虽然昏暗，但地上的水渍却映出放声歌唱的小雷米，维塔利斯和小猴子心里美，小狗卡皮上尉都陪在他身边。











