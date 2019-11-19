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《南方车站的聚会》开幕华语青年电影周

刁亦男携电影回拍摄地展映 亲密告白武汉

2019-11-19 10:01:46 来源：Mtime时光网

曾入围第72届戛纳国际电影节主竞赛单元的电影《南方车站的聚会》，正式确定为第十四届华语青年电影周的开幕影片。


　　时光网讯  由刁亦男执导，胡歌桂纶镁领衔主演，廖凡万茜特别出演，奇道主演的，曾入围第72届戛纳国际电影节主竞赛单元的电影《南方车站的聚会》，正式确定为第十四届华语青年电影周的开幕影片。

　　该片根据真实新闻事件改编，讲述了一个错综复杂的故事：南方某城市，重案队长刘队（廖凡 饰）重金悬赏在逃罪犯周泽农（胡歌 饰）。陪泳女刘爱爱（桂纶镁 饰）、周泽农曾经的好友华华（奇道 饰）、五年未见的妻子杨淑俊（万茜 饰），各色人等各怀心事，相继被卷入这场罪与罚的追击旋涡。冒险与爱情，人性与救赎，这场特别的“聚会”该如何收场？善恶有道一念之间......



　　提到刁亦男导演，众多影迷耳熟能详。早在2014年第64届柏林国际电影节，刁亦男执导的《白日焰火》就曾摘得最佳影片金熊奖，主演廖凡同时获得最佳男演员银熊奖，影片成为柏林影史上第二部金熊银熊双收的作品。《白日焰火》国内上映时，更创造了令人惊艳的票房成绩，成为年度黑马。

　　刁亦男导演继《白日焰火》后暌违五年的又一力作《南方车站的聚会》，依旧延续着刁亦男强烈的个人风格，保持着犯罪类型片根植于本土的创作信条。不管是冲突与浪漫交融的文本创作、实力演员阵容，还是暗夜底色下的光影复刻，《南方车站的聚会》都在全方位释放着“类型升级”的信号。




　　此次《南方车站的聚会》作为第十四届华语青年电影周的开幕影片，可谓“珠联璧合”。因为刁亦男导演与华语青年电影周、《南方车站的聚会》与武汉，都有着深厚缘分。

　　早在2008年第三届华语青年影像论坛（华语青年电影周前身）上，刁亦男便携其第二部电影作品《夜车》前来参展。十一年后，《南方车站的聚会》作为开幕影片再度回归华语青年电影周，可谓“荣者归来”。



　　此外，《南方车站的聚会》全程在武汉拍摄，堪称是该片的诞生地。刁亦男导演携最终成片重回拍摄地展映，也是对武汉市的一次亲密告白。

　　据悉，第十四届华语青年电影周即将于2019年11月25日至29日在武汉市举行。电影将于12月6日全国上映，而在华语青年电影周上作为开幕影片属于“超前放映”，一起期待11月25日影片启幕。

   编辑：hello王小羊

关键词： 南方车站的聚会
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南方车站的聚会

南方车站的聚会 (2019)

0.0

导演：刁亦男

主演：胡歌 桂纶镁

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刁亦男

刁亦男

Yinan Diao

职业：导演 | 编剧 | 演员 | 艺术指导

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桂纶镁

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