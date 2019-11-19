网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

黑马片《别告诉她》终极预告直面“谎言”

祖孙情戳中观众软肋 学会和所爱之人说再见

2019-11-19 10:05:59 来源：Mtime时光网

《别告诉她》今日发布终极预告和终极海报，真挚祖孙情戳中每个人内心的软肋。

终极预告

　　时光网讯   将于11月22日全国上映的电影《别告诉她》今日发布终极预告和终极海报，真挚祖孙情戳中每个人内心的软肋。电影因善意的谎言开始了一场啼笑皆非的“婚礼喜剧”，而女主角碧莉也在这个过程中完成了自己的成长历程，学会了与所爱之人说再见。

　　终极预告以一声“哈”惊醒飞鸟切入，当奶奶生病成为家族的心事，所有人为了让她安心度过余下时光而选择隐瞒病情，从谎言展开了一场啼笑皆非的“婚礼喜剧”。奶奶作为家族的主心骨，操劳方方面面的琐事，更惦记在国外的孙女碧莉。

　　碧莉从纽约回到长春看望奶奶，由一开始不能接受而后融入这场谎言，在与奶奶的相处中，被其身上的乐观和豁达感染。



　　当音乐逐渐上扬，正如奶奶所说，“生活中总会遇到很多困难，但你一定要想得开”，这场探亲寻根之旅同样也是碧莉的个人成长之旅，既学会了如何与所爱之人说再见，更学会了以尊重的方式爱家人。

　　电影由导演王子逸真实经历改编，导演阐述自己的创作意图，“对我而言，在生活中找到希望并在电影中传达希望非常重要，我们最终都会失去我们所爱的人，但我们要一直追求的答案是，我们要如何与他们说再见”；



　　饰演碧莉的奥卡菲娜拍完这部电影之后更加理解爱，理解家人，“有种纽带是不需要语言的，当你回到所爱的家人身边，尽管你们在价值观上并不完全一样，但是和他们在一起，你确实有愉悦的感觉”。

　　被媒体称为“2019北美年度黑马”的电影《别告诉她》年初在圣丹斯电影节斩获“观众最喜爱影片”奖，近期更拿下了有奥斯卡重要风向标之称的哥谭独立电影奖最佳影片、最佳剧本和最佳女演员三项大奖提名。除此之外，电影还选报了明年金球奖的最佳外语片奖项，在奥斯卡颁奖季中呼声日渐高涨。近日，电影还在16城举行了点映活动。

   编辑：hello王小羊

关键词： 别告诉她 终极预告
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

别告诉她

别告诉她 (2019)

0.0

导演：王子逸

主演：奥卡菲娜 赵淑珍

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

大神出手！好莱坞巨星与年轻的自己同框

基努里维斯没胡子更帅 强森也曾满头秀发

18
岁月让明星们多了皱纹，发际线后移，胡子爬满脸庞……也..
2

李小璐深夜发文：为了女儿，不想轻生

“我不是完人，我只是一个普通女人”

3
李小璐写道：2018年的冬天，我刻骨铭心，网络上那铺天盖..
3

美国队长变成丧尸！漫威动画《假如》发预告

颠覆主宇宙故事设定 黑豹变成星爵？！

这是一部脑洞大开的动画剧集，非常符合漫威漫画的主旨
4

扎导又发"正义联盟"新幕后照与剧照

"扎导剪辑版"可能亮相华纳流媒体HBO Max

11
扎导又陆陆续续发了一批《正义联盟》的幕后照与剧照，据..
5

《小丑》：漫改电影也可以是Cinema

除了"好看"，还能怎样评价这部作品?

看《小丑》了吧？有什么优点和缺点？一起来聊聊吧~

查看更多