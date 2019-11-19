《别告诉她》今日发布终极预告和终极海报，真挚祖孙情戳中每个人内心的软肋。

终极预告 时光网讯 将于11月22日全国上映的电影 将于11月22日全国上映的电影 《别告诉她》 今日发布终极预告和终极海报，真挚祖孙情戳中每个人内心的软肋。电影因善意的谎言开始了一场啼笑皆非的“婚礼喜剧”，而女主角碧莉也在这个过程中完成了自己的成长历程，学会了与所爱之人说再见。





终极预告以一声“哈”惊醒飞鸟切入，当奶奶生病成为家族的心事，所有人为了让她安心度过余下时光而选择隐瞒病情，从谎言展开了一场啼笑皆非的“婚礼喜剧”。奶奶作为家族的主心骨，操劳方方面面的琐事，更惦记在国外的孙女碧莉。





碧莉从纽约回到长春看望奶奶，由一开始不能接受而后融入这场谎言，在与奶奶的相处中，被其身上的乐观和豁达感染。











当音乐逐渐上扬，正如奶奶所说，“生活中总会遇到很多困难，但你一定要想得开”，这场探亲寻根之旅同样也是碧莉的个人成长之旅，既学会了如何与所爱之人说再见，更学会了以尊重的方式爱家人。





电影由导演王子逸真实经历改编，导演阐述自己的创作意图，“对我而言，在生活中找到希望并在电影中传达希望非常重要，我们最终都会失去我们所爱的人，但我们要一直追求的答案是，我们要如何与他们说再见”；











饰演碧莉的奥卡菲娜拍完这部电影之后更加理解爱，理解家人，“有种纽带是不需要语言的，当你回到所爱的家人身边，尽管你们在价值观上并不完全一样，但是和他们在一起，你确实有愉悦的感觉”。





被媒体称为“2019北美年度黑马”的电影《别告诉她》年初在圣丹斯电影节斩获“观众最喜爱影片”奖，近期更拿下了有奥斯卡重要风向标之称的哥谭独立电影奖最佳影片、最佳剧本和最佳女演员三项大奖提名。除此之外，电影还选报了明年金球奖的最佳外语片奖项，在奥斯卡颁奖季中呼声日渐高涨。近日，电影还在16城举行了点映活动。





编辑：hello王小羊