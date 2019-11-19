《红旗渠之归来仍是少年》定档12月6日上映，电影讲述了一位曾经参与红旗渠建设的老人，多年后在孙辈的陪伴下重返红旗渠，一路骑行克服困难，终于和老朋友汇合，一起完成梦想的故事。









影片故事跨越几十年，再现了60年代修建红旗渠的艰苦卓绝，也展现了新时代林州的崭新面貌。概念海报着重突出了劳动人民不畏险阻的奋斗精神，定档预告片从时代背景出发，展现了兴修红旗渠的震撼场面，引人入胜。





红旗渠是一个人工修建的灌渠，位于河南省林州市，林州处于河南、山西、河北三省交界处，历史上严重干旱缺水。





新中国建立后，在毛主席、周总理等国家领导人的支持和指示下，林州人民在县委书记杨贵指挥下团结起来“劈开太行山”、建设“红旗渠”。影片在这样的背景下展开，讲述了队长石天林在带领村民修建红旗渠的过程中遇到的种种困难与危险。





电影的主人公石天林由著名演员白志迪饰演，他和饰演孙子栓柱的小演员阿斯卡两人通过默契的配合，上演了一幕幕让人忍俊不禁的戏份。两人在骑行路上遇到了许多故人，也遇到了许多困难和危险，在拍摄过程中，白志迪亲身上阵，克服环境的艰苦和体力的不足，敬业精神值得敬佩。



















