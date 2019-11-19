“我不能这么逃一辈子啊！”腹黑上线的汤唯为何依旧面临威胁？被卷入这场阴谋的雷佳音又是怎样被置于“全民公敌”境地？





“我不能这么逃一辈子啊！”腹黑上线的汤唯为何依旧面临威胁？被卷入这场阴谋的雷佳音又是怎样被置于“全民公敌”境地？海报中隐隐约约的飞沙走石、城市远景，更预示着这段横跨澳非亚三大洲的险象环生之旅还潜藏着无数未知的危险。





吹哨人，指所在企业或组织存在重大问题、严重威胁公众利益时，不惜面临巨大危险勇敢揭露的人。影片将于今年12月6日全国上映。













预告片一开场便开门见山地点明了马珂与周雯之间的关系——昔日情侣，久别重逢。就像雷佳音说的：“重逢的这种感情有当年的惋惜，有忘不掉，有此时此刻的冲动，然后也有后悔。”然而这场重逢带来的是无底深渊。面对时隔多年“看不清”的周雯，马珂既无法对其狠心，又无法逃离她的谎言漩涡。而周雯的时而疯狂，时而柔弱，也令观众对她充满了好奇，忍不住想要了解百般利用马珂的她是否还隐藏着更大的秘密。





不论是恋人重逢的感慨，还是并肩逃亡的狼狈，如雷佳音所说“他们是交织在一起的。”为了更好诠释两人在影片中呈现的危险关系。雷佳音、汤唯在开拍前反复沟通，打磨人物小传，揣测人物多年前情侣状态时的相处方式。汤唯甚至在试戏时“哭到乱七八糟”。





随着预告片的曝光，电影剧情也浮出水面。汤唯饰演的周雯向前男友发出求救信号，表面楚楚可怜，背后却似乎进行洗钱、暗箱操作，为了利益不顾一切。而被卷入的马珂则不得不面对面对追击、踏上跨越三大洲的逃亡。



