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黄渤科幻新片《被光抓走的人》发爱情海报

一道神秘“白光”将王珞丹谭卓都卷入困境

2019-11-19 11:18:23

电影《被光抓走的人》中，一道神秘“白光”将每个人都卷入到了证明爱情的风暴中，被留下的夫妻、女人、男人及情侣四组不同角色面临着不同的情感危机。
　　时光网讯   由金牌编剧董润年导演并编剧，黄渤王珞丹谭卓白客、黄璐、文淇、宋春丽、李嘉琪、丁溪鹤、吕星辰主演，焦俊艳、黄觉、李倩、王菊友情出演的现实主义爱情话题大片《被光抓走的人》今日最新发布一组“爱情”版海报。

　　在海报中，黄渤和谭卓、王珞丹和黄璐、白客、李嘉琪和丁溪鹤饰演的四组角色被霓虹灯光环绕，好似他们身处爱情考验中无法脱身。而这组海报中的四句“爱情”系列文案，又分别将每组角色之间的爱情处境戳心呈现。究竟他们在光下经历着什么样的爱情考验？又能否通过“光的爱情验证”？12月13日，拭目以待。




　　电影《被光抓走的人》中，一道神秘“白光”将每个人都卷入到了证明爱情的风暴中，被留下的夫妻、女人、男人及情侣四组不同角色面临着不同的情感危机。

　　“爱情是越想证明就越不肯定。”城市中的爱情在经过“白光”的洗礼之后，被留下来的所有人都想证明自己的爱情，夫妻武文学（黄渤 饰）和张燕（谭卓 饰）也成为了当中之一，在彼此证明爱情的路上，“被带走的都是有爱情的”舆论每天在耳边响起时，也就愈发不再肯定对方是否还爱自己；

　　“爱情是越想证明就越不甘心。”李楠（王珞丹 饰）和何晓芬（黄璐 饰）在寻找消失的爱人时，意外发现卷入同一段复杂的情场，面对相同男人的背叛，爱与不爱或许已经不再重要，背叛后的那份“不甘心”似乎才是她们心中难以跨越的难关；

　　“爱情是越想证明就越不清醒。”当城市中大部分人都觉得“白光”能够检验真爱时，筷子（白客 饰）却执迷于自己心中认定的真相，越是证明，也就发现自己愈发开始不再清醒；

　　“爱情是越想证明就越不认命。”小情侣刘佳一（李嘉琪 饰）和王扬（丁溪鹤 饰）在经历“不爱”审判后，情感破碎，男方一心想要证明真爱，女方却一脸漠然认定爱已不在，往日的甜蜜爱情即将被“白光”粉碎，“不认命”也许是这段感情最后的救命稻草。

　　据悉，《被光抓走的人》参与了由黄渤发起的HB+U新导演计划，也是该计划第一部上映的作品。

   编辑：hello王小羊

关键词： 黄渤 科幻 海报 被光抓走的人
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