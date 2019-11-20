《正义联盟》真要出"扎导剪辑版"？导演和发行方关于剪辑权的斗争，在全世界的电影行业中都曾上演过。













让我们先快速回顾下《正义联盟》当年的幕后变动：华纳官方给出的理由是，由于扎导女儿自杀，因此他要更多时间专注个人事务。









扎导发布《正义联盟》新照，亨利·卡维尔饰演的超人，配文是“他还未崛起” 两年来不少影迷都很好奇，到底“扎导”的原始想法是怎样的，“扎导剪辑版”的电影会不会为这部电影正名？扎导本人对此相当耿耿于怀，当然他也没闲着，时不时会放出一些影片未曝光的幕后花絮、概念图等等，明示暗示会有导演剪辑版的存在，牢牢抓住影迷们的好奇心。





近日有外媒报道，“扎导剪辑版”可能真的要面世了。华纳会将来在自家的流媒体平台HBO Max上放出，不过消息并不是100%确定，华纳官方至今未表态。





扎导转发本·阿弗莱克和盖尔·加朵的推特 早在今年3月，扎导曾确认《正义联盟》导演剪辑版存在，有消息称这个版本长214分钟，最终能否与观众见面还要看华纳的意愿。





但变数依然存在，像《正义联盟》这样高成本、强特效的电影，华纳所说的“扎导剪辑版”，会投入怎样的成本制作特效？最终呈现的效果如何？目前都还是个未知数。









以《守望者》最有代表性，该片北美票房仅刚刚过亿美元，之后导演剪辑版增加了20分钟未曝光内容，影片广受好评。





让我们来回顾下电影体制相对完善的好莱坞，导演与制片人、电影厂商之间关于终剪权有哪些龃龉，哪些片子经历过制片方的粗暴摧残，最终让导演为其正名……

到底谁该拥有电影的终剪权？是不是导演必须有这个权力，神圣不可侵犯？制片方是否经常会因为商业考虑，毁掉导演的艺术创作？还是他们确实可以从市场的角度，更好地把握电影的节奏？导演剪辑版是否一定比剧场版更好，有更多内容吗？