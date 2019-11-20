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《正义联盟》真要出"扎导剪辑版"？

一石激起千层浪 解密好莱坞电影剪辑权

2019-11-20 08:41:16 来源：Mtime时光网

"正义联盟"上映两年

众星支援推出"扎导剪辑版"

哪些大导有终剪权？

在好莱坞，制片人说了算！

解读导演剪辑版奥秘

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《危险人物》导演重剪一部片

《正义联盟》真要出"扎导剪辑版"？导演和发行方关于剪辑权的斗争，在全世界的电影行业中都曾上演过。
       时光网特稿 正值《正义联盟》上映两周年之际，一场众人支援放出扎克·施奈德导演剪辑版的社交网络运动，声势正越来越浩大。一石激起千层浪，关于好莱坞电影剪辑权的讨论，又一次被推上了风口浪尖。

       

扎导在《正义联盟》片场

两位重量级“正联”主演，“蝙蝠侠”本·阿弗莱克和“神奇女侠”盖尔·加朵，宣布加入了声援扎导的阵营。在此之前，影片主演“钢骨”雷·费舍、“海王”杰森·莫玛和“闪电侠”埃兹拉·米勒，也都明确表示过支持此版本的态度。

      DC粉丝甚至为支持导演，在公交站牌投放广告。喊了好久的“扎导剪辑版”《正义联盟》，真的要来了吗？

      让我们先快速回顾下《正义联盟》当年的幕后变动：华纳官方给出的理由是，由于扎导女儿自杀，因此他要更多时间专注个人事务。

     随后乔斯·韦登导演接替了扎导的职位，但由于两位导演在创作方向上出现巨大分歧，导致影片后期出现了重拍、补拍及大量的修改调整，最终全球票房仅收6.58亿美元，表现可谓惨淡。

     

扎导发布《正义联盟》新照，亨利·卡维尔饰演的超人，配文是“他还未崛起”

两年来不少影迷都很好奇，到底“扎导”的原始想法是怎样的，“扎导剪辑版”的电影会不会为这部电影正名？扎导本人对此相当耿耿于怀，当然他也没闲着，时不时会放出一些影片未曝光的幕后花絮、概念图等等，明示暗示会有导演剪辑版的存在，牢牢抓住影迷们的好奇心。

       近日有外媒报道，“扎导剪辑版”可能真的要面世了。华纳会将来在自家的流媒体平台HBO Max上放出，不过消息并不是100%确定，华纳官方至今未表态。

       

扎导转发本·阿弗莱克和盖尔·加朵的推特

早在今年3月，扎导曾确认《正义联盟》导演剪辑版存在，有消息称这个版本长214分钟，最终能否与观众见面还要看华纳的意愿。

     但变数依然存在，像《正义联盟》这样高成本、强特效的电影，华纳所说的“扎导剪辑版”，会投入怎样的成本制作特效？最终呈现的效果如何？目前都还是个未知数。

       此前，扎克·施奈德执导的《守望者》《活死人黎明》《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》等都发行过导演剪辑版。

     以《守望者》最有代表性，该片北美票房仅刚刚过亿美元，之后导演剪辑版增加了20分钟未曝光内容，影片广受好评。
     

《海上钢琴师》同样有一段关于“导演剪辑版”的往事

除了《正义联盟》，最近在内地院线正在热映的经典电影《海上钢琴师》，也有一段关于“导演剪辑版”的复杂往事。

      有网友质疑该片在中国上映的是“删减版”，事实上，中国观众在院线看到的125分钟版本，正是在全世界公开放映的版本，至于网传的“169分钟加长版”也就是导演剪辑版，当年只在意大利放映过。有些人最初看到的资源是来自加长版的，所以会有先入为主的印象。

      因为影片的剪辑权问题，导演朱塞佩·托纳多雷曾与海外发行商Fine Line Features争执不休。

      影片在进行海外发行时，托纳多雷已经在导演剪辑版基础上剪掉了22分钟，但发行方坚持认为影片应该再度进行删减，并威胁导演如果不删减，就会放弃影片的海外发行，所以该片有了后来全球发行的125分钟版本。导演还因为影片版本的问题，和柏林电影节以及戛纳电影节遗憾错过。

      导演朱塞佩·托纳多雷的另一部著名作品《天堂电影院》，同样有差别巨大的公映版和导演剪辑版两个版本，155分钟的公映版，曾拿到年度奥斯卡最佳外语片等大奖，男主多多与爱莲娜的感情戏基本被删掉。

     2000年，导演放出了173分钟的导演剪辑版，感情戏大幅增加，和公映版电影的基调完全不同。当然哪个版本更好看，影迷的意见也有分歧。



      看来，导演和发行方关于剪辑权的斗争，在全世界的电影行业里都曾上演过。

      到底谁该拥有电影的终剪权？是不是导演必须有这个权力，神圣不可侵犯？制片方是否经常会因为商业考虑，毁掉导演的艺术创作？还是他们确实可以从市场的角度，更好地把握电影的节奏？导演剪辑版是否一定比剧场版更好，有更多内容吗？

      让我们来回顾下电影体制相对完善的好莱坞，导演与制片人、电影厂商之间关于终剪权有哪些龃龉，哪些片子经历过制片方的粗暴摧残，最终让导演为其正名……

作者：电子骑士，隐饮   编辑：隐饮

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 正义联盟 扎克·施奈德

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