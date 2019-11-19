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黄晓明担任第32届金鸡奖开幕式主持人

张艺谋、吴京、易烊千玺等老中青电影人出席

2019-11-19 16:49:54 来源：Mtime时光网

中国金鸡百花电影节创办于1992年，由中国文联和中国电影家协会联合主办，每年在中国大陆各城市轮流举办，是中国大陆最专业、最具权威性的电影评奖活动之一。

　　时光网讯 11月19日至23日，第28届中国金鸡百花电影节暨第32届中国电影金鸡奖将在福建厦门举办。

　　今晚出席金鸡奖开幕的嘉宾阵容有：陈道明、张艺谋、吴京、王晓棠、杨在葆、黄晓明、陈坤、周迅、周冬雨、姚晨、苏有朋、林心如、郑恺、易烊千玺、刘昊然 、王俊凯 、谭维维、佟丽娅、薛晓路、卢燕、尹力、丁荫楠、乔杉、李非等人，几乎囊括了中国影坛老中青三代的中坚力量，一场影坛省事。

　　据悉，黄晓明将担任本届金鸡奖开幕式的主持人。开幕式将于今晚8点举行，敬请关注时光网的相关报道。

　　中国金鸡百花电影节创办于1992年，由中国文联和中国电影家协会联合主办，每年在中国大陆各城市轮流举办，是中国大陆最专业、最具权威性的电影评奖活动之一。

　　中国电影金鸡奖和大众电影百花奖自2005年起隔年轮流颁发，单数年颁发专业评审制的金鸡奖、偶数年颁发观众投票制的百花奖。2018年在佛山市举办的第27届金鸡百花电影节上评选颁发第34届百花奖，2019年在厦门市举办的第28届金鸡百花电影节将评选颁发第32届金鸡奖。


　　2019年4月份，“经中国文联、中国电影家协会研究，确定厦门市作为中国金鸡百花电影节（金鸡奖年份）落户城市，落户期限暂定五届。”中国电影家协会主席陈道明9日下午于新闻发布会上正式宣布，中国金鸡百花电影节与厦门定下十年之约。这是继第28届中国金鸡百花电影节确定于今年在厦门举办之后，厦门再次获得金鸡百花的亲睐。

   编辑：汀

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关键词： 金鸡奖
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