中国金鸡百花电影节创办于1992年，由中国文联和中国电影家协会联合主办，每年在中国大陆各城市轮流举办，是中国大陆最专业、最具权威性的电影评奖活动之一。





时光网讯 11月19日至23日，第28届中国金鸡百花电影节暨第32届中国电影金鸡奖将在福建厦门举办。





今晚出席金鸡奖开幕的嘉宾阵容有：陈道明、张艺谋、吴京、王晓棠、杨在葆、黄晓明、陈坤、周迅、周冬雨、姚晨、苏有朋、林心如、郑恺、易烊千玺、刘昊然 、王俊凯 、谭维维、佟丽娅、薛晓路、卢燕、尹力、丁荫楠、乔杉、李非等人，几乎囊括了中国影坛老中青三代的中坚力量，一场影坛省事。









中国金鸡百花电影节创办于1992年，由中国文联和中国电影家协会联合主办，每年在中国大陆各城市轮流举办，是中国大陆最专业、最具权威性的电影评奖活动之一。





中国电影金鸡奖和大众电影百花奖自2005年起隔年轮流颁发，单数年颁发专业评审制的金鸡奖、偶数年颁发观众投票制的百花奖。2018年在佛山市举办的第27届金鸡百花电影节上评选颁发第34届百花奖，2019年在厦门市举办的第28届金鸡百花电影节将评选颁发第32届金鸡奖。









2019年4月份，“经中国文联、中国电影家协会研究，确定厦门市作为中国金鸡百花电影节（金鸡奖年份）落户城市，落户期限暂定五届。”中国电影家协会主席陈道明9日下午于新闻发布会上正式宣布，中国金鸡百花电影节与厦门定下十年之约。这是继第28届中国金鸡百花电影节确定于今年在厦门举办之后，厦门再次获得金鸡百花的亲睐。

编辑：汀