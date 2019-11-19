《戏笑江湖》日前首映，导演携一众主创分享了电影银幕前后的故事，姜昆等嘉宾前来助阵。





电影《戏笑江湖》讲述的是热爱越剧的少女乐天，为了挽救濒临倒闭的越剧团，与“穿越”而来的大侠玉乘 风一起奋斗成长的故事。电影本身融合了传统戏曲文化，将江浙一带的越剧搬上银幕，对经典唱段进行现代 改编。对于喜欢“国潮”的观众来说，颇为吸睛。













乐天追逐梦想的过程中充满曲折，也迸发不少喜剧看点。映后见面会上，导演以一段幽默的电影拍摄自白开 启提问环节。现场观众提问也颇具幽默感，当问及导演“那个作为助攻的玉乘风究竟是哪里来的”，导演唐 堂立即一语双关答道“大风刮来的”，既点明玉乘风的名字，也引用了“北京大风”这个当日现场观众都深 有体会的梗，现场爆发阵阵笑声。





当然，导演也解释道：“玉乘风这个名字也是一种隐喻——‘欲乘风’，他是乐天内心的外化，是她心底的 渴望。”





由于电影《戏笑江湖》中女主角乐天的越剧唱段受到广泛关注，主演林乐乐现场还原了一段情节中的内容， 再次点燃了主创互动环节的气氛。《戏笑江湖》将于11月22日登陆全国院线。

编辑：hello王小羊