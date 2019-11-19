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姜昆助阵喜剧电影《戏笑江湖》首映

少女为挽救越剧团与“穿越”大侠奋斗成长

2019-11-19 17:13:29 来源：Mtime时光网

《戏笑江湖》日前首映，导演携一众主创分享了电影银幕前后的故事，姜昆等嘉宾前来助阵。
　　时光网讯   由唐堂执导并监制，林乐乐徐江帅领衔主演，演员袁宇龙、姚亿垚、汪永贵、刘家瑜主演的喜剧电影《戏笑江湖》日前首映，导演携一众主创分享了电影银幕前后的故事，姜昆等嘉宾前来助阵。

　　电影《戏笑江湖》讲述的是热爱越剧的少女乐天，为了挽救濒临倒闭的越剧团，与“穿越”而来的大侠玉乘 风一起奋斗成长的故事。电影本身融合了传统戏曲文化，将江浙一带的越剧搬上银幕，对经典唱段进行现代 改编。对于喜欢“国潮”的观众来说，颇为吸睛。



　　乐天追逐梦想的过程中充满曲折，也迸发不少喜剧看点。映后见面会上，导演以一段幽默的电影拍摄自白开 启提问环节。现场观众提问也颇具幽默感，当问及导演“那个作为助攻的玉乘风究竟是哪里来的”，导演唐 堂立即一语双关答道“大风刮来的”，既点明玉乘风的名字，也引用了“北京大风”这个当日现场观众都深 有体会的梗，现场爆发阵阵笑声。

　　当然，导演也解释道：“玉乘风这个名字也是一种隐喻——‘欲乘风’，他是乐天内心的外化，是她心底的 渴望。”

　　由于电影《戏笑江湖》中女主角乐天的越剧唱段受到广泛关注，主演林乐乐现场还原了一段情节中的内容， 再次点燃了主创互动环节的气氛。《戏笑江湖》将于11月22日登陆全国院线。

   编辑：hello王小羊

关键词： 戏笑江湖
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戏笑江湖

戏笑江湖 (2019)

0.0

导演：唐堂

主演：林乐乐 徐江帅

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唐堂

唐堂

Tang Tang

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林乐乐

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徐江帅

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