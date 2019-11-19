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导演郭帆：《流浪地球》续集要等4年

大佬齐聚金鸡论坛，王长田郭帆反思电影行情

2019-11-19 17:26:46 来源：Mtime时光网

王长田深度剖析《哪吒之魔童降世》为何有50亿的票房表现,郭帆则透露《流浪地球》续集更侧重情感描写。


第28届金鸡百花电影节开幕论坛

　　时光网讯　第28届金鸡百花电影节将于今晚举行开幕式，在活动之前，主办方邀请了光线传媒董事长王长田，导演薛晓璐、李少红郭帆等，在厦门举办了一场开幕论坛。现场，王长田称《哪吒之魔童降世》有近50亿的票房，完全是意外之料的事情，他并不希望影片有这么高的票房；而郭帆则透露了《流浪地球》的续集进展，至少要等3-4年的时间，来打磨剧本、梳理观众调研、搭建世界观和概念设计。

王长田：《哪吒》高票房是因为市场不均衡，好产品不够多


王长田谈《哪吒之魔童降世》

　　光线传媒董事长王长田谈哪吒高票房是意外，并不期待它有那么高的票房。在#金鸡奖#论坛上，王长田称《哪吒之魔童降世》最初的市场目标是超越《大圣归来》（10亿票房），但没想到有将近50亿（实际49.72亿）的成绩。但他并不期望单部影片有这么高的票房，因为这是电影市场不够均衡，好产品不够多的反馈。

　　他解释道：“如果不是只有1部50亿票房的影片，而是我们有5个10亿票房的影片，可能是更加健康的状况。”此外，他觉得《哪吒》大爆，是因为它的价值观和情绪是反映当下的。“我命由我不由天——反映了经济进入平缓发展期后，很多年轻人对未来怀有的担心和怀疑。比如基层固化，成功的机会减少等。《哪吒》的主题是你的命是你来决定，这个主题非常切合当下年轻人的想法。”

郭帆：《流浪地球》至少4年后开拍，故事更侧重情感


郭帆

　　《流浪地球》导演郭帆，在金鸡奖论坛称，《流浪地球》续集至少四年后开拍，目前还在梳理故事和观众调研结果。他透露，续集会花3-4年做剧本，搭建世界观和概念设计，故事更侧重情感描写，特效打磨更精致。郭帆觉得，《流浪地球》在世界科幻序列中刚刚及格，希望续集能到70分。

　　郭帆表示，《流浪地球》的制作水平离好莱坞工业有25-30年的距离。之前他在看90年代好莱坞纪录片时发现，自己遇到的情况和当年的好莱坞很相似。但《流浪地球》的特效，离好莱坞特效水平还近点，有10-15年的距离。

作者：良小凉   编辑：良小凉

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 流浪地球 哪吒之魔童降世 郭帆 王长田 金鸡百花电影节 金鸡奖
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