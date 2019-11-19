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01.黄晓明担任第32届金鸡奖开幕式主持人
11月19日至23日，第28届中国金鸡百花电影节暨第32届中国电影金鸡奖将在福建厦门举办。
今晚出席金鸡奖开幕的嘉宾阵容有：陈道明、张艺谋、吴京、王晓棠、杨在葆、黄晓明、陈坤、周迅、周冬雨、姚晨、苏有朋、林心如、郑恺、易烊千玺、刘昊然 、王俊凯 、谭维维、佟丽娅、薛晓路、卢燕、尹力、丁荫楠、乔杉、李非等人，几乎囊括了中国影坛老中青三代的中坚力量，一场影坛省事。
据悉，黄晓明
将担任本届金鸡奖开幕式的主持人。开幕式将于今晚8点举行，敬请关注时光网的相关报道。
由薛晓路
执导，雷佳音
、汤唯
领衔主演的华语首部“吹哨人”题材电影《吹哨人》
发布危险关系版预告及海报，马珂（雷佳音 饰）与周雯（汤唯 饰）从昔日情侣，到亡命搭档，暧昧而危险的交织关系可谓吊足了观众胃口。
“我不能这么逃一辈子啊！”腹黑上线的汤唯为何依旧面临威胁？被卷入这场阴谋的雷佳音又是怎样被置于“全民公敌”境地？海报中隐隐约约的飞沙走石、城市远景，更预示着这段横跨澳非亚三大洲的险象环生之旅还潜藏着无数未知的危险。
吹哨人，指所在企业或组织存在重大问题、严重威胁公众利益时，不惜面临巨
大危险勇敢揭露的人。影片将于今年12月6日全国上映。
第28届金鸡百花电影节将于今晚举行开幕式，在活动之前，主办方邀请了光线传媒董事长王长田，导演薛晓璐、李少红、郭帆等，在厦门举办了一场开幕论坛。现场，王长田称《哪吒之魔童降世》有近50亿的票房，完全是意外之料的事情，他并不希望影片有这么高的票房；而郭帆则透露了《流浪地球》的续集进展，至少要等3-4年的时间，来打磨剧本、梳理观众调研、搭建世界观和概念设计。
郭帆
《流浪地球》导演郭帆，在金鸡奖论坛称，《流浪地球》续集至少四年后开拍，目前还在梳理故事和观众调研结果。他透露，续集会花3-4年做剧本，搭建世界观和概念设计，故事更侧重情感描写，特效打磨更精致。郭帆觉得，《流浪地球》在世界科幻序列中刚刚及格，希望续集能到70分。
布拉德·皮特
主演的太空科幻片《星际探索》内地正式定档12月6日，内地定档海报同时曝光。《星际探索》讲述了皮特饰演的宇航员罗伊，要前往太阳系试图解开一个威胁人类生存的谜团，同时也是为了寻找失联的父亲。
该片曾入围威尼斯电影节主竞赛单元，影片媒体评价极为出色，烂番茄好评率达83%（均分7.7/10），但观众好评率仅为45%，口碑极端两极化。
《星际探索》原本预算为8000万美元，在经历重拍之后，总成本膨胀至1亿美元左右。该片自9月20日起陆续在全球上映，目前北美累计票房刚过5000万美元，全球总票房1.27亿美元。本片无疑成为继《X战警：黑凤凰》等片后，又一部血本无归的福斯电影。此次确定要引进中国，可能也是要试试在中国内地的运气吧。
01.亚马逊美剧《指环王》直接续订第二季
亚马逊近日宣布为魔幻史诗剧集《指环王》
续订第二季，这部改编自托尔金同名原著的美剧正在新西兰进行第一季的筹备工作。第一季还未开拍就能获得第二季续订，可见亚马逊对这次的改编信心十足。
亚马逊为这部巨制不惜血本，光版权费就花了2.5亿美元。亚马逊还准备好10亿美元为制作加码，志在赶超“权游”。
02.大卫芬奇有望执导"唐人街"前传剧集
大卫·芬奇
与罗伯特·汤将共同为Netflix打造的《唐人街》
前传剧集试播集执笔剧本，罗伯特·汤是罗曼·波兰斯基执导的经典影片《唐人街》的联合编剧。这部前传将集中讲述原电影中杰克·尼科尔森扮演的私家侦探杰克·吉茨在唐人街事件发生前的生活，他处理着洛杉矶百分之一的案件，涉及到地方性腐败、基础设施和自然资源。据悉，大卫芬奇有望执导该系列剧集的试播集。
电影版《唐人街》由罗曼波兰斯基执导，1974年上映，以20世纪初著名的加州水站事件为原型，尼科尔森饰演的私家侦探本来被安排调查起一件通奸案，未曾想到牵扯出了整个洛杉矶的腐败大网中，影片获得了奥斯卡11项提名，罗伯特·汤即凭借此片获得了奥斯卡最佳剧本奖。
01.周华健与混血儿子罕见同框拍写真！
男神歌手周华健
在前几张专辑均没露脸，引来歌迷抗议，获知此事的他放话“要让大家看个够”。在新专辑《少年 The Younger Me》中，他还贴合主题，邀请儿子周厚安一同入镜。