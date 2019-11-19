周二啦，打起精神啦，这里有最精彩的新闻等你来翻阅！



过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。













01.黄晓明担任第32届金鸡奖开幕式主持人



































该片曾入围威尼斯电影节主竞赛单元，影片媒体评价极为出色，烂番茄好评率达83%（均分7.7/10），但观众好评率仅为45%，口碑极端两极化。





《星际探索》原本预算为8000万美元，在经历重拍之后，总成本膨胀至1亿美元左右。该片自9月20日起陆续在全球上映，目前北美累计票房刚过5000万美元，全球总票房1.27亿美元。本片无疑成为继《X战警：黑凤凰》等片后，又一部血本无归的福斯电影。此次确定要引进中国，可能也是要试试在中国内地的运气吧。









01.亚马逊美剧《指环王》直接续订第二季





















01.周华健与混血儿子罕见同框拍写真！



