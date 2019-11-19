时光网记者在纽约采访到了斯图尔特，跟这位29岁的女演员聊了聊《霹雳娇娃》，她说自己在拍这部电影时，变得更柔软，更幽默了





时光网洛杉矶讯 在美国，每一年都有很多年轻演员为了追名逐利，不远万里来到好莱坞或者纽约。而对于克里斯汀·斯图尔特来说，也许这条路是为她命中注定的。她从小就生活在洛杉矶，父母都是业内人士——尽管他们都很低调，而且从事的都是幕后工作。她的父亲约翰是一位舞台监督，同时也是电视制片人；





她的妈妈茱尔斯的职业生涯大部分时间都在做剧本指导。作为四兄妹中唯一的女孩（她有一个亲生哥哥，还有两个领养来的弟弟），斯图尔特在上小学时就开始探索表演之路了，她会参加学校的圣诞演出，还在像《拜物有理》这样的作品中出演了一些小角色。





她在2002年凭借《战栗空间》里的一个角色迎来了事业上的突破，该片由大卫·芬奇担任导演，斯图尔特在片中饰演朱迪·福斯特的女儿，当然，后来她又出演了偶像电影《暮光之城》系列，在国际上也打响了知名度。





该系列电影的全球票房高达33亿多美元。过去几年当中，斯图尔特与多位作者型导演展开了合作（例如《锡尔斯玛利亚 》《咖啡公社》《某种女人》《私人采购员》）并且出演了一些让她全情投入的片子（例如《丽兹》和《JT·莱罗伊》），现在，她的最新作品又回归到了主流大片的道路上。





《霹雳娇娃》是以女性为中心的动作喜剧片，该系列上一次在大银幕上映，是2003年的《霹雳娇娃2》。现在这部最新的重启版电影由伊丽莎白·班克斯担任编剧、导演和制片人，她还在片中出演了一个角色。电影主要讲的是，私人秘密特工萨宾娜（克里斯汀·斯图尔特 饰）和简（埃拉·巴林斯卡 饰）拯救了科学家艾琳娜，并与她组队，保护她的清洁能源产品，否则这款产品就会被人用作武器。





最近，时光网记者在纽约采访到了斯图尔特，跟这位29岁的女演员聊了聊《霹雳娇娃》，她说自己在拍这部电影时，变得更柔软，更幽默了，她学会了在银幕内外表达自我，她还提到了自己出演的政治剧情片《茜宝》，并且告诉记者她选择角色的标准等等。以下为本次访谈节选内容：









Mtime：你对之前的《霹雳娇娃》系列电影印象怎么样？









《霹雳娇娃》预告





克里斯汀·斯图尔特：伊丽莎白对喜剧节奏的把握简直完美。她真的让我意识到，生活中的事，其实发生得比你以为的快得多。演员们经常把事情演得太慢——我很容易沉溺于各种东西，这会削弱我的幽默感。比如，如果电影里有一场比较有意思的戏，本质上不是那种广义的喜剧桥段，遇到这种情况，我绝对会把这场戏搞得很没劲，因为我天性如此，总是会想太多。





而伊丽莎白把这部电影拍得（跟我的风格）很不一样。我觉得如果我来拍，会拍的更奇怪。伊丽莎白真的很明白人们普遍的感受。比如，我并不认为这是一部会让大家喜恶特别分明的电影。我觉得它整体都很有趣，我自己恐怕永远做不到这样。我不是在贬低自己。我觉得自己特别有意思，我朋友也这么认为——但我的幽默感，有点诡异。我会觉得奇怪的东西是有意思的。





在这部电影里，有时候我会觉得“来啊，这多好啊！”而她会觉得“呃，我不知道这个笑点大家能不能接受。当然，克里斯汀，有些人可能会觉得有意思，但并不是所有人。我们要做的是每个人都会觉得有意思的东西。”在这方面，她真的帮我走出了自我，让我把一些事看得没那么重了。











Mtime：《霹雳娇娃》里的角色都会说出自己的想法，在过去几年里，你自己的声音也能被大家听到了。你是什么时候开始习惯于表达自己的？





克里斯汀·斯图尔特：这大概是个渐进的过程吧。没有明确的时刻，但很显然，你在逐渐成长，你会越来越了解自己和身边的世界，把你的内心用你擅长的方式表达出来也就变得越来越容易了。我最爱的就是文字，对的文字真的可以连通内心——不管是写下来的文字，还是说出口的话语，甚至是另一个人写好的文字，给到我，让我用演员的方式去表演出来，去使用，去重塑。表达自己有很多种不同的方式，在成长过程中，我在这些方面都有所成长。我觉得我更了解自己内心世界的语言了，也更理解自己了。





Mtime：今年秋天，你的新电影《茜宝》进行了首映，跟《霹雳娇娃》很不一样。





克里斯汀·斯图尔特：对，我为这两部电影分别做了很多准备工作。《霹雳娇娃》这部电影需要我在体力上做到坚不可摧，因为我知道拍摄时间会很长，而且我们是在柏林拍的，那里很冷。电影讲的是搭建团队的故事，我们自然而然就有了这种团队感，完全不需要刻意去做。我一见到娜奥米·斯科特和埃拉·巴林斯卡就产生了一种保护欲，我们之间的化学反应一下子就起来了。我们不需要去了解对方，因为我们似乎立刻就熟悉起来了，很酷。











我觉得很感恩，因为我明白，这部电影靠的就是这种感觉。我已经准备好了，这四个月的时间，我的最高目标就是要享受这个过程，因为我知道如果我在拍摄期间觉得很开心，并且能给同伴以支持，那这部电影拍出来就会很好看。





如果我真的很享受拍摄，能给大家带来一些高光时刻，电影是可以呈现出这种感觉的。以前我从来没拍过这样的电影，也从来没有机会在四个月的时间里安心轻松地“消磨时光”。通常而言，拍摄周期会更短，成片也更短，所以拍摄的时候需要争分夺秒，我们的思考和探讨，也会更加深刻和沉重，我很愿意背上这样的负担，因为我能从中得到很多收获。





但在拍这部电影时，我丝毫感受不到压力，这是一种很新鲜的体验。我觉得，能看到当下年轻女性身上体现出的那种轻松感是很有必要的。一个从容的年轻女人可以非常有抱负。就像松了一口气的感觉，我希望这部电影能让人感到轻松。我在《霹雳娇娃》剧组感受到的就是互相支持，我深深地融入进去了，这种感觉非常美好。





说到《茜宝》，要表现出一个人的一生，我觉得非常有压力，而且我们还要在一段相当复杂，深刻的故事中，用几个事件刻画出一段具体的人物经历。珍·茜宝的生平如果放在一部传记片里，会展现得更加丰富，她的一生有许多个阶段。我野心勃勃地想要通过电影里展现的这三年时间，把这几个阶段都呈现出来。我真的很想表现出她的那种感染力，那种像猫一样的不可预知。





每一次看她的电影作品——在拍《茜宝》之前，我只看过她的《筋疲力尽》，其他的都没看过——即便只有那一部，我都会被她自然生动的表演深深吸引，因为那个年代的女演员在表演时准备得更加充分。





但很快，她就让我震惊了，因为她对世界有着深深的好奇，喜欢问问题，热衷于探寻真相，她非常愿意把自己展现在别人面前。她非常想以这种方式展现自己的灵魂，作为一个演员，我很能理解她，因为我也是那种情绪很微妙的，有些脆弱的人，我不是那种简单，坚定的演员。她让自己经历了很多痛苦，也有了很多发现，因为她想让大家看到这些，我喜欢这种类型的女演员。





Mtime：《茜宝》让我们看到一个名人的名气有怎样的力量，也让我们看到了名气带来的危险。你自己的经历有跟茜宝相似的地方吗？ 《潜宝》中字预告片





克里斯汀·斯图尔特：没错，她生活在一个充满了严重冲突的时代，这迫使她利用好莱坞这个相当有利的平台去发声，这种力量取代了好莱坞的浮夸浅薄，但也招致了批判，因为那是一个人与人之间极为对立的时代——现在也一样。当你有能力接触到那么多人的时候，就会遭到反噬，这是一个很暴力的故事。但当你站在了那个立场上，当你在自己的平台上站出来的时候，你要接受这些，并且利用这些东西。





那些关于她的谎言，和她遭受过的恶意中伤，是我现在没有经历过的。但我知道，要做到尽可能诚实是一种什么样的感觉。因为你渴望展现自己的灵魂，想让人们看到你，走进你，想要诚实地回答问题，并且对任何问题都保持开放的态度，这种感觉非常好。





演员们想要被看到，演员们都在努力展现自我，试图讲述真实的故事。当这些不起作用时，是非常令人抓狂的。很多时候，你无法掌控这个平台，但如果能放下想要掌控一切的执念，也能帮助你在这样一个享受着特权和机遇的位置上走下去。能同时与这么多人对话，很显然是非常不可思议的事情，也是不可多得的机遇。















Mtime：再说回你之前提到的，你说自己通过《霹雳娇娃》学会了享受乐趣。这种不一样的经历对你来说是一个突破吗？





克里斯汀·斯图尔特：（打断）当然，跟我之前拍的所有电影的感觉都不一样。





Mtime：那么未来，是否有其他项目会让你觉得需要更多的创造力和深度？





克里斯汀·斯图尔特：未来的话，我觉得每一部电影给我带来的体会都是很不一样的，说实话，很难概括。每部电影的拍摄方式都不一样，我真的感觉自己没什么固定的准则。





我觉得你学到的任何东西都应该时刻记在脑子里，经验会创造可能性。但我总跟那些说“哦，我们已经做过这种东西了，我们已经有了，不需要再重复过去了”的人说，不——我想做的一切都是在重复过去，否则我们为什么要再拍一部电影？我们没拍过这部电影。所以，不要懈怠。当然，有些时候，判断自己要怎样做才能呈现一个好故事，这个衡量标准总是变化的，而且要取决于故事本身，以及讲故事的人是谁。





Mtime：最后一个问题，你是怎样挑选角色的？对你来说人物行为的合理性有多重要？





克里斯汀·斯图尔特：嗯，这个说来有意思，因为事后回想一下，让我产生兴趣的工作，总是能以特定的方式反映出我当时的状态，尽管我并没有意识到这一点。我对“专业”的理解一直非常个人化，这绝对能反映出我的内心。





不是说我不能演跟自己差别很大的角色，只不过我没法演我不了解的角色。我也读过一些剧本，里面的人物我自认无法胜任，所以我就抱着很负责任的态度拒绝了。我觉得，当我读剧本的时候，如果能感觉“我非常明白该怎么演，我想要为这个项目贡献自己的力量，我想要把这个东西呈现给别人，我想咀嚼这些字句，我想穿这些鞋子，这些衣服，想要尽可能靠近这个东西”，这种时候，我就会接下这个角色。





注：记得来时光网查看《霹雳娇娃》的影评，以及我们对导演兼编剧伊丽莎白·班克斯和其他主创的采访。欢迎在下方评论区发表你的看法！



