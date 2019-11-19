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影史最伟大的重拍片《宾虚》公映60周年

奥斯卡席卷11项大奖 史诗巨制空前绝后

2019-11-19 17:38:03 来源：Mtime时光网

即使把它放在60年后的今天来欣赏，还是宏大和振奋人心的。
　　时光网讯 《宾虚》在1960年的奥斯卡上拿下了11个大奖，与《泰坦尼克号》《指环王：国王归来》并列，是奥斯卡史上获奖最多的影片。

1959年版《宾虚》预告片

　　今天，这部史诗巨制已经上映整整60年。即使把它放在60年后的今天来欣赏，还是宏大和振奋人心的。

　　1959年的《宾虚》是史诗片中的史诗片，是好莱坞超级巨片年代中的大哥大，也是史上最成功的重拍片之一。

　　1880年出版的小说《宾虚：基督的故事》被认为是19世纪美国最畅销的小说，也被认为是19世纪美国最具影响力的基督教书籍。之后，这部作品被5次搬上大银幕：

　　1907年的15分钟默片《宾虚》，但它并未得到合法的改编授权，因此引发了长达数年的诉讼案，成为著作权司法判定的经典案例；


　　1925年版的默片《宾虚》，是第一个完整再现小说全貌的《宾虚》版本，在很长一段时间内被称为“无法超越的经典”；



　　1959年版的《宾虚》，首部有声、彩色的版本，挑战曾经“无法超越的经典”，创造新的“无法超越”的高峰；

　　2003年动画版《宾虚》



　　2016年杰克·休斯顿主演的《宾虚》，耗资巨大，票房失利，高居当年最赔本电影榜首，估算损失1.2亿美元。

　　值得一提的是，当时只有23岁的59年版《宾虚》导演威廉·惠勒在25年版中担任了一个小小的助理导演，执导了马车大战的那个场景。后来，这个场景被一模一样地重新拍摄了一遍，留下了那震撼人心的一幕。



　　根据史料，《宾虚》动用了100万个道具，专门修建了300个建筑。到影片拍摄结束的时候，剧组使用掉的胶片长达1250000英尺（381000米）。

　　为拍摄本片，剧组一共训练了78匹白马。战车比赛的场景中出现了15000名临时演员，该处外景地占地18英亩，剧组共建造了18辆战车，整个桥段用5周才拍摄完成。

　　影片的全美票房高达7000万美元，挽救了当时即将倒闭的米高梅。

   编辑：飒飒

关键词： 宾虚 翻拍 奥斯卡 纪录 周年
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