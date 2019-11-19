即使把它放在60年后的今天来欣赏，还是宏大和振奋人心的。





1959年版《宾虚》预告片 今天，这部史诗巨制已经上映整整60年。即使把它放在60年后的今天来欣赏，还是宏大和振奋人心的。









1880年出版的小说《宾虚：基督的故事》被认为是19世纪美国最畅销的小说，也被认为是19世纪美国最具影响力的基督教书籍。之后，这部作品被5次搬上大银幕：





1907年的15分钟默片《宾虚》，但它并未得到合法的改编授权，因此引发了长达数年的诉讼案，成为著作权司法判定的经典案例；















































根据史料，《宾虚》动用了100万个道具，专门修建了300个建筑。到影片拍摄结束的时候，剧组使用掉的胶片长达1250000英尺（381000米）。





为拍摄本片，剧组一共训练了78匹白马。战车比赛的场景中出现了15000名临时演员，该处外景地占地18英亩，剧组共建造了18辆战车，整个桥段用5周才拍摄完成。





影片的全美票房高达7000万美元，挽救了当时即将倒闭的米高梅。

编辑：飒飒