《派拉蒙案》是美国司法部针对电影行业的反垄断法，1948年5月美国最高法院根据反托拉斯法对“派拉蒙案”做出裁决，判定大制片厂垂直垄断为非法，要求制片公司放弃电影发行和电影院放映的业务。





时光网讯 本周一，美国司法部反垄断部门的助理总检察长马坎·德莱希姆在美国律师协会的一次演讲中表示，反垄断部门正在着手终止《派拉蒙法案》（或称为《派拉蒙案》）。









同时，马坎·德莱希姆指出，流媒体平台给电影行业带来巨大的改变，《派拉蒙案》已经不适应今天的公共利益，所以要做出改变。









1986年初，TriStar影业 并购了 Loew's, 同时申请完全解除1981年法院加诸于 Loew's 上的各项限制 (实际上作为一家新公司，TriStar影业从来就不受派拉蒙法案的约束)。里根政府则全力支持了此项并购。同年8月，华纳兄弟，原“派拉蒙案”被告之一，向法庭申请了完全解除派拉蒙案对其的约束，虽生少许波折，最终亦获批准。从此派拉蒙法案相当于形同虚设。



有业内人士指出，目前还不能清晰看到《派拉蒙案》被解除之后的影响，其实经过71年的生存，好莱坞六大已经适应了不控制院线的模式，现在在美国的银幕有一半由前三大放映商控制：AMC Entertainment Holdings Inc.，Regal Entertainment Group和Cinemark Holdings Inc.。



让迪士尼、派拉蒙、华纳这些好莱坞电影公司如何去打破三大运营商控制的市场，也是一个需要观望的问题。



最新的动态是，在美国司法部宣布将终止《派拉蒙案》后的几小时内，AMC、Cinemark和IMAX的股价都在盘后交易中暴涨。美国电影行业似乎在酝酿着一场变革。

