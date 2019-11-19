时光网讯 本周一，美国司法部反垄断部门的助理总检察长马坎·德莱希姆在美国律师协会的一次演讲中表示，反垄断部门正在着手终止《派拉蒙法案》（或称为《派拉蒙案》）。
《派拉蒙案》是美国司法部针对电影行业的反垄断法，1948年5月美国最高法院根据反托拉斯法对“派拉蒙案”做出裁决，判定大制片厂垂直垄断为非法，要求制片公司放弃电影发行和电影院放映的业务。
这次裁决之后，派拉蒙影业就逐渐把旗下的院线出手，称为一家专注于发行和制片的公司，不能拥有院线业务。其它好莱坞公司同样也要剥离院线业务，《派拉蒙案》彻底改变了好莱坞电影行业的生态。
《派拉蒙案》不仅仅是让电影公司剥离院线业务，还终止了当时“集体预订”的电影销售方式，当时电影公司通常会打包出售给其它院线多部电影，大片小片一起卖，这对于电影公司是单方面有利，这样打包出售的方式在当时被禁止了。
从当时的情况看，《派拉蒙案》的确是让北美的电影市场走向了良性发展的道路，电影大公司无法一家独大，也无法凭借院线优势倾轧其它对手。
但是，实行了71年的《派拉蒙案》也显得不太适应今天的市场环境。美国司法部反垄断部门的助理总检察长马坎·德莱希姆在这次演讲中，多次引用马丁·斯科塞斯
针对漫威的那篇长文，表示电影生态环境已经改变，电影公司和院线横向合谋的情况很难再有。
同时，马坎·德莱希姆指出，流媒体平台给电影行业带来巨大的改变，《派拉蒙案》已经不适应今天的公共利益，所以要做出改变。
导演马丁·斯科塞斯在最近那篇针对漫威言论的长文中写道：“如今，，电影行业里有一些人对艺术问题完全漠不关心，对电影历史的态度轻蔑，又觉得它是自己的所有物——形成一种破坏性极强的混合体。遗憾的是，现在的情况是，我们有两套分离的领域，一个是全球范围内的视听娱乐，另一个是电影（cinema）。它们仍然会有重叠的时候，但这种情形越来越少了。我担心，拥有经济支配地位的一方，令另一方变得更加边缘化，甚至贬低它们的存在。”
事实上，《派拉蒙案》在上个世纪美国总统里根的时代就有所松动，1985年2月4日的一则通讯稿中，司法部公开表示，由于产业环境早已不同于往昔，他们也可能不再施行派拉蒙法案。同时他们鼓励大制片厂通过申诉的方式重获涉足放映业生意的机会——只要大制片厂可以赢得官司。
1986年初，TriStar影业 并购了 Loew's, 同时申请完全解除1981年法院加诸于 Loew's 上的各项限制 (实际上作为一家新公司，TriStar影业从来就不受派拉蒙法案的约束)。里根政府则全力支持了此项并购。同年8月，华纳兄弟，原“派拉蒙案”被告之一，向法庭申请了完全解除派拉蒙案对其的约束，虽生少许波折，最终亦获批准。从此派拉蒙法案相当于形同虚设。
有业内人士指出，目前还不能清晰看到《派拉蒙案》被解除之后的影响，其实经过71年的生存，好莱坞六大已经适应了不控制院线的模式，现在在美国的银幕有一半由前三大放映商控制：AMC Entertainment Holdings Inc.，Regal Entertainment Group和Cinemark Holdings Inc.。
让迪士尼、派拉蒙、华纳这些好莱坞电影公司如何去打破三大运营商控制的市场，也是一个需要观望的问题。
最新的动态是，在美国司法部宣布将终止《派拉蒙案》后的几小时内，AMC、Cinemark和IMAX的股价都在盘后交易中暴涨。美国电影行业似乎在酝酿着一场变革。