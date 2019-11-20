同时，马坎·德莱希姆指出，流媒体平台给电影行业带来巨大的改变，《派拉蒙案》已经不适应今天的公共利益，所以要做出改变。

05.庞·克莱门捷夫确定加盟《碟中谍7、8》

“螳螂妹”庞·克莱门捷夫加盟《碟中谍7》和《碟中谍8》，导演克里斯托弗·麦奎里曝光了其造型照，这两部电影已定档2021年7月23日、2022年8月5日北美上映，主演汤姆·克鲁斯回归，《碟中谍5、6》导演麦奎里也继续执导。

06. 《星球大战9》新剧照新朋旧友齐登场

《星战》新三部曲的结局来临，“原力将永远与你同在”。影片将于今年12月20日北美上映，国内档期待定。

07，亨利卡维尔称自己并未放弃超人

亨利·卡维尔为《男士健康》杂志拍写真，采访中回应了不会再出现超人的流言：“我不会只是安静地坐在黑暗中，任一切流言发生。我没有放弃这个角色，我还有很多要给予超人，很多故事要讲述，想发掘很多这个角色的正直和深度，我想反映漫画书，这对我很重要。超人要得到应有的展现，还有很多空间。现在的状态是：请拭目以待。”

01. 奉俊昊被问会不会执导漫威电影，导演聊起了紧身衣









奉俊昊在接受采访时也被问到会不会执导漫威电影，这个回答真的可以说是太极式标准模板了：“我非常尊重拍摄超级英雄电影需要的创造力。但无论是电影里还是现实生活中我都受不了有人穿紧身衣。我永远不会穿那样的衣服，仅仅看别人穿对我来说都有点困难。





我不知道眼睛要看哪里，给人一种很窒息的感觉。大部分超级英雄都穿紧身衣，所以我不能执导这样的电影。而且也没人会找我执导超级英雄片的。如果有超级英雄穿宽松的制服，我倒是可以试试看。”