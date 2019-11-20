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时光早报:金鸡奖宣布改为一年一评

霉霉音乐电影"猫"曝新预告 亨利卡维尔有望再演超人

2019-11-20 08:07:29 来源：Mtime时光网

你关心的都在这里~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 金鸡百花电影节开幕宣布金鸡奖将每年评选一次


　　第28届金鸡百花电影节昨晚开幕，开幕式现场公布，从今年起，金鸡奖将每年评选一次。此前，从2005年起，金鸡奖和百花奖隔年举办，因此合称为“金鸡百花奖”，金鸡奖是专家奖，百花奖是观众奖。

01. 《爱尔兰人》曝光终极中字预告



   　

爱尔兰人终极预告

罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺、乔·佩西主演，马丁·斯科塞斯执导的新片《爱尔兰人》终极中字新预告，老戏骨齐亮相飙戏，影片讲述战后美国黑社会的故事，展现男人之间的友谊与忠诚。该片长达3个半小时，是斯科塞斯电影中最长的一部，11月27日Netflix上线。
02. 新《星际迷航4》定下新导演


　　　新《星际迷航4》电影终于有了新动静。诺亚·霍利(《天空中的露西》，剧版《冰血暴》《大群》主创)将有望成该片导演，他已在最终商谈阶段。据外媒报道也称克里斯·派恩、扎克瑞·昆图、佐伊·索尔达娜、西蒙·佩吉、卡尔·厄本等企业号成员应该将回归。
03. 经典音乐剧改编电影《猫》再发预告

　　

     　

预告片

环球影业发布了根据经典同名音乐剧改编电影《猫》的第二支预告片，“霉霉”泰勒·斯威夫特伊德瑞斯·艾尔巴詹姆斯·柯登朱迪·丹奇詹妮弗·哈德森瑞贝尔·威尔森等人共同主演。

　　《猫》由汤姆·霍伯《悲惨世界》《国王的演讲》）执导，改编自安德鲁·洛伊德·韦伯长盛不衰的百老汇音乐剧，12月20日全美公映，与迪士尼的《星球大战：天行者崛起》同一天。
04. 美国司法部表态将要终止《派拉蒙法案》



      本周一，美国司法部反垄断部门的助理总检察长马坎·德莱希姆在美国律师协会的一次演讲中表示，反垄断部门正在着手终止《派拉蒙法案》（或称为《派拉蒙案》）。

　　《派拉蒙案》是美国司法部针对电影行业的反垄断法，1948年5月美国最高法院根据反托拉斯法对“派拉蒙案”做出裁决，判定大制片厂垂直垄断为非法，要求制片公司放弃电影发行和电影院放映的业务。

　　同时，马坎·德莱希姆指出，流媒体平台给电影行业带来巨大的改变，《派拉蒙案》已经不适应今天的公共利益，所以要做出改变。
05.庞·克莱门捷夫确定加盟《碟中谍7、8》



      “螳螂妹”庞·克莱门捷夫加盟《碟中谍7》和《碟中谍8》，导演克里斯托弗·麦奎里曝光了其造型照，这两部电影已定档2021年7月23日、2022年8月5日北美上映，主演汤姆·克鲁斯回归，《碟中谍5、6》导演麦奎里也继续执导。
06. 《星球大战9》新剧照新朋旧友齐登场

      《星球大战9：天行者崛起》通过《娱乐周刊》曝光一组新剧照及主题封面





　　《星战》新三部曲的结局来临，“原力将永远与你同在”。影片将于今年12月20日北美上映，国内档期待定。

　　据悉， ”这是“卢克·天行者”马克·哈米尔最后一次出演星战电影，已去世的凯丽·费雪饰演的莱娅公主将回归，用《星战7》时拍摄的未曝光画面加工，老版兰多·卡瑞辛也将回归。
07，亨利卡维尔称自己并未放弃超人



      亨利·卡维尔为《男士健康》杂志拍写真，采访中回应了不会再出现超人的流言：“我不会只是安静地坐在黑暗中，任一切流言发生。我没有放弃这个角色，我还有很多要给予超人，很多故事要讲述，想发掘很多这个角色的正直和深度，我想反映漫画书，这对我很重要。超人要得到应有的展现，还有很多空间。现在的状态是：请拭目以待。”


01. 奉俊昊被问会不会执导漫威电影，导演聊起了紧身衣


       奉俊昊在接受采访时也被问到会不会执导漫威电影，这个回答真的可以说是太极式标准模板了：“我非常尊重拍摄超级英雄电影需要的创造力。但无论是电影里还是现实生活中我都受不了有人穿紧身衣。我永远不会穿那样的衣服，仅仅看别人穿对我来说都有点困难。

      我不知道眼睛要看哪里，给人一种很窒息的感觉。大部分超级英雄都穿紧身衣，所以我不能执导这样的电影。而且也没人会找我执导超级英雄片的。如果有超级英雄穿宽松的制服，我倒是可以试试看。”

   编辑：z

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关键词： 金鸡百花电影节 爱尔兰人
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